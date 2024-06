Une télécommande universelle française, y compris pour la domotique, ça vous tente ?

Une télécommande universelle pour les remplacer toutes

Cantata Haptique RS90 et RS90X

En moyenne un humain passe 10 à 12 heures à la maison et la plupart d'entre nous sont entourés chaque jour d'appareils intelligents, qu'il s'agisse de la climatisation, de l'éclairage ou des divertissements. Nous y avons pensé et avons cherché un système ou une plateforme de gestion qui facilite les choses.







Haptique est le fruit de la réflexion de professionnels de l audiovisuel qui comprennent les défis rencontrés par les utilisateurs de systèmes AV avec plusieurs appareils nécessitant un contrôle manuel constant, tels que les téléviseurs intelligents, les lecteurs multimédias, les systèmes audio et les éclairages contrôlables. La solution doit être rapide, facile et familière, comme l utilisation d une télécommande.

Rappelez-vous, il y a quelques années,. Agacés par cette accumulation, certains (dont votre serviteur) avaient cherché une solution et nombreux étaient ceux qui l'avaient trouvée sous la forme d'une des télécommandes Logitech de la gamme Harmony, capable de remplacer cet amoncellement de télécommandes.(il y a de moins en moins de systèmes home-cinéma avec ampli séparés et de lecteurs de DVD/Blu-Ray dans les foyers par exemple). Ce constat avait poussé Logitech à officiellement jeter l'éponge en avril 2021 et arrêter la production de la gamme Harmony, au grand dam des amateurs.La startup française menée par Willis Desai entend. Ces modèles cumulent l'infrarouge, le Bluetooth et le Wi-Fi afin de contrôler un grand nombre d'appareils, dont les amplis audio-vidéo, climatisations et les appareils compatibles Zigbee, mais également les enceintes Sonos, l'Apple TV, les Fire TV d'Amazon, les Nvidia Shield, la PlayStation 5, et même des systèmes de domotique, comme les éclairages Philips Hue, la plateforme Ikea Tradfri, Aqara, ou encore Home Assistant et bien d'autres (tous ne seront pas pris en charge dès le lancement).et la version RS90X se distingue de la RS90 en embarquant des composants plus performants (voir détails-ci-dessous), une version plus récente d'Android, la capacité de copier une télécommande infrarouge et un lecteur d'empreinte digitale.La campagne Kickstarter de Cantata. Le pack Super Early Bird permet de s'offrir une RS90 à 240 euros ou une RS90X à 300 euros avec de premières livraisons prévues pour août et octobre 2024. Bien entendu, il faut garder en tête qu'il s'agit d'une campagne Kickstarter et donc prendre en compte les risques liés à cette méthode de financement.