Le petit robot Astro d'Amazon pour les entreprises est un échec

Astro : le robot personnel d'Amazon

Clap de fin pour l'édition Entreprise

Cher client Astro for Business,



Chez Amazon, nous cherchons à inventer de nouvelles solutions comme Astro for Business pour aider nos clients. Bien que nous soyons fiers de ce que nous avons construit, nous avons pris la décision de mettre fin au support d’Astro for Business afin de faire d’Astro le meilleur robot pour la maison.



Dans les semaines à venir, Amazon remboursera intégralement tous les achats d'appareils Astro for Business selon le mode de paiement d'origine. Si votre mode de paiement d'origine n'est plus enregistré ou a expiré, nous émettrons un crédit sur votre compte Amazon égal au montant que vous avez payé. Vous n’avez pas besoin de prendre de mesures supplémentaires pour recevoir votre remboursement.



Nous ajoutons également un crédit de 300 $ à votre compte Amazon pour vous aider à trouver une solution de remplacement pour votre lieu de travail, et nous vous envoyons également une invitation automatique au programme Astro Day 1 Editions si vous souhaitez continuer votre aventure avec Astro chez vous.

Pour rappel,L'appareil, pensé pour servir d'assistant à domicile, mais également de système de surveillance, avait été proposé dans un premier temps via un programme d'invitation (uniquement aux US) au tarif de 999 dollars permettant aux premiers utilisateurs d'aider Amazon à améliorer le robot et les services associés avant sa commercialisation pour le grand public qui était prévue au tarif de 1450 dollars.Le robot Astro est doté(affichant des informations, mais également le visage et l'humeur du robot),(il peut délivrer un message, ou un objet -il dispose d'un réceptacle à l'arrière supportant 2 kg- à un utilisateur en particulier).Le robot a également la capacité de cartographier le domicile (pour se rendre dans telle ou telle pièce et suivre l'utilisateur afin de le garder dans le cadre pendant une visioconférence) en traitant les données en local, et dispose de cinq moteurs et de trois roues afin de pouvoir se déplacer au sein du domicile.à la manière d'un robot aspirateur.Les retours des journalistes et des clients n'ont pas été incroyables, mais(avec des abonnements inclus aux formules Ring Protect Pro, Astro Security et Virtual Security Guard), en novembre 2023 au tarif de 2 350 dollars pièce.Après seulement quelques mois,(avec un bonus de 300 dollars afin de tenter de remplacer l'appareil l par une autre solution). Voici le mail qui a été envoyé aux clients de la version entreprise :Selon Lindo St. Angel, le vice-président de l'ingénierie matérielle d'Amazon,(ce qui pourrait également être le cas d'Apple ). Il se pourrait même qu'une version améliorée d'Astro soit dans les cartons. Peut-être que cette nouvelle mouture sera également disponible sur notre territoire afin que nous puissions vérifier l'intérêt de cet Alexa sur roues.