Le nouveau projet fou d'Apple : un robot personnel ?

Image créée avec Copilot

Un robot dans les tuyaux ?

suivrait les utilisateurs dans leur maison

se déplacer dans les espaces encombrés dans les maisons des gens

le nettoyage de la vaisselle dans un évier

défis techniques extraordinairement difficiles

Amazon Astro

Un super hybride HomePod x iPad robotisé ?

qui utilise [un bras robotique] pour faire bouger un écran

l'équilibrage du poids d'un moteur robotique sur un petit support

D'après Mark Gurman -qui s'appuie sur ses sources internes-, il. Pour cela, Apple étudierait l'utilisation d'algorithmes boostés à l'IA (aurait-elle récupéré les équipes dédiées à l'Apple Car ?), qui permettraient au robot deApparemment,, comme la gestion de tâches ménagères. Pour autant,ne serait pas pour tout de suite ! Mark Gurman estime en effetl'arrivée de telles fonctions dans les 10 prochaines années au regard des. Le journaliste cite d'ailleurs l'Astro d'Amazon, qui est à la fois un assistant virtuel mobile et qui surveille la sécurité à domicile. Tout ça pour 1599 dollars (et c'est encore moins cher qu'un Vision Pro).. L'affichage imiterait les mouvements d’une tête humaine pendant un appel FaceTime.Mais, là aussi, Apple devrait faire face à des défis techniques liés à, et en interne la pertinence et l’opportunité d’un tel projet seraient âprement débattues. Dans tous les cas, cela fait plusieurs années que ce projet hybride revient dans les rumeurs, alimentées pour certaines par... Mark Gurman.. En outre, il faudra résoudre les enjeux techniques, le design mais aussi le prix ! Car on imagine bien que ce petit robot ne serait pas donné, surtout affublé d'une pomme !Et comme bien souvent, il n'est pas du tout certain qu'il se concrétise un jour. On a -pour preuve- l'exemple de l'Apple Car, abandonnée après dix ans de recherche, tout du moins en tant que telle. Enfin d'autres regretteront qu'Apple ne se focalise pas davantage sur certains produits de son catalogue ou certains services. Un petit coup de pouce à Siri serait le bienvenue avant de proposer un petit robot.