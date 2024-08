Un détecteur de présence compatible Matter chez Meross

Détecteur de mouvement vs détecteur de présence

Meross Presence Sensor MS600

Compatible Matter

Les détecteurs de présence, permettant alors d'être utilisés là où les limites techniques des détecteurs de mouvement les obligent à jeter l'éponge.Ainsi, les détecteurs de mouvement sont efficaces dans de nombreuses situations, par exemple pour automatiser l'allumage d'un éclairage lorsque vous pénétrez dans une pièce. Si toutefois vous avez mis en place un tel système dans un pièce où vous restez plus longtemps sans forcément bouger (par exemple en tapant au clavier dans votre fauteuil face au bureau), vous avez certainement constaté que la lumière s'éteint après un laps de temps défini dans les réglages,Meross (comme Aqara avant elle avec le FP2) a planché sur ce souci et présente une solution intéressante avec un nouveau produit.Le détecteur de présence MS600 de Meross devra donc être alimenté en filaire, ce qui est moins pratique que les détecteurs de mouvement sur batterie, mais offrira en contrepartie(une fonction permet de ne pas déclencher la détection pour un animal de compagnie). La détection de mouvement s'étend à 12 mètres et l'appareil est équipé d'un capteur de luminosité allant de 0 à 8000 lumens. Il sera ainsi envisageable de coupler la détection d'une présence à la luminosité ambiante pour déclencher différents scénarios de domotique (par exemple, allumer la lumière dès qu'il fait sombre et ne pas l'éteindre tant que vous êtes dans la pièce).L'angle pourra être adapté (voir cliché ci-dessus) afin d'optimiser la détection en fonction de la pièce, et l'appareil sera alimenté en filaire via un port USB-C. La compatibilité Matter assure le fonctionnement avec les principaux écosystèmes de domotique du marché, dont Maison d'Apple, et le MS600 se passe de hub en communiquant en Wi-Fi. L. Le modèle d'Aqara compatible HomeKit s'échange quant à lui contre 83 euros en promotion.