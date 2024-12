Idée cadeau : ce pack domotique Philips Hue est bradé à -48% !

Le pack Philips Hue à 119€ !

Ce pack découverte Philips Hue sera parfait pour débuter en domotique puisqu'il contient le pont Philips Hue (qui permet de prendre en charge davantage d'éclairages, et de gérer vos appareils même lorsque vous n'êtes pas au domicile) , deux ampoules E27 White & Color, la télécommande Hue Dimmer Switch et un ruban LED couleur,, l'application dédiée vous guidant afin d'être prêt à en profiter en quelques minutes. Les éclairages sont compatibles avec les écosystèmes de domotique d'Apple, Amazon et Google, performants et réactifs, et il sera envisageable d'étoffer votre configuration par la suite avec les nombreuses références du catalogue.