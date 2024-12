Idée cadeau : Amazon brade son nouveau réveil connecté Echo Spot (-42%) ! Livré avant Noël

Echo Spot 2024

Un réveil connecté

La génération précédente d'Echo Spot avec son écran circulaire et une caméra intégrée

, ce qui semble plutôt pertinent. En reprenant le form factor de l'Echo Pop et en lui ajoutant un petit écran, il est vrai que ce niveau venu trouvera certainement facilement sa place sur une table de chevet. Il sera non seulement aussi simple de consulter l'heure que sur un réveil traditionnel, mais vous aurez également accès à Alexa, et donc au contrôle de la domotique, y compris pour les appareils compatibles Wi-Fi , Bluetooth et Matter, ainsi qu'à une enceinte dotée d'un haut-parleur large bande de 44,5mm.L'écran tactile de 2,83 pouces en 240 x 320 pixels sera suffisant pour(il est possible d'associer un compte Apple Music, Spotify ou encore Deezer comme service principal sur les Echo),, comme des éclairages.Cette nouvelle mouture pourra également, ce qui permettra de rassurer les plus inquiets. Notons d'ailleurs que cette nouvelle génération est totalement dépourvue de caméra. L'Echo Spot est actuellement disponible en blanc, noir ou bleu au tarif de 54,99 euros, soit une ristourne de 42% sur le prix officiel de 94,99 euros.