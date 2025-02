Roll Cam AI : la caméra qui vous suit partout, sans caméraman

Une caméra sur roues qui vous suit à la trace

Une alternative pratique aux drones et aux caméramans

Précommande à prix réduit avant lancement

Le principe est simple : vous posez votre appareil photo, smartphone ou gimbal sur Roll Cam AI, vous l’allumez, et il fait tout le boulot. Grâce à son intelligence artificielle et son module de vision, il détecte votre position et ajuste ses déplacements en conséquence. Il peut suivre votre silhouette de face, de dos ou sur le côté, ou même rester fixe tout en ajustant l’angle de prise de vue.Côté technique, on retrouve un moteur ultra-silencieux, des roues absorbant les chocs et une capacité à rouler sur des surfaces inclinées. En clair, même si vous marchez sur un sol irrégulier, l’image reste stable. Pour ceux qui veulent plus de contrôle, un mode manuel permet de piloter l’appareil à distance et même de lui apprendre des trajets précis à reproduire ensuite.Les drones, c’est bien, mais pas toujours pratique : zones interdites, bruit infernal, restrictions en intérieur… Avec Roll Cam AI, pas de problème de réglementation, vous pouvez l’utiliser n’importe où.Si vous voulez tenter le coup de la précommander, en bonus, un accessoire sans fil en option permet d’ajuster directement les réglages de l’appareil photo (ISO, vitesse d’obturation, ouverture, etc.), de déclencher des prises de vue à distance et même de synchroniser plusieurs caméras pour des effets avancés comme le time-lapse ou les prises de vue multi-angle.Roll Cam AI sera disponible en financement participatif d’ici la fin du mois ou début mars.L’argent collecté servira à finaliser les développements, améliorer la stabilisation et financer la production. Si l’idée vous tente, l’inscription se fait sur le site officiel, histoire d’être sûr de ne pas rater le lancement. Mais attention, comme tout projet participatif de ce type, des retards et même parfois des annulations sont possibles, un risque à prendre en compte !