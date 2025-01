Une caméra de sécurité innovante dotée d’un écran chez IMOU avec la Rex VT Pro

Une surveillance ultra simple

La Rex VT Pro ne se contente pas de surveiller, elle agit :

• Vision nocturne avancée : Détection des mouvements même dans l’obscurité totale.

• Détection de sons inhabituels : Alertes en temps réel pour des bruits comme une chute ou un bris de verre.

• Rappels vocaux personnalisés : Les utilisateurs peuvent envoyer des mémos à leurs proches via l’application pour des rappels utiles.

Disponibilité et points de vente



La IMOU Rex VT Pro est déjà disponible chez certains revendeurs, affirmant son positionnement comme un incontournable de la maison connectée.



