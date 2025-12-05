Le robot aspirateur-laveur Lefant M2 Plus en super promo pendant 15 jours
Article sponsorisé - Publié le
Le Lefant M2 Plus, l’un des robots aspirateurs-laveurs les plus complets de sa catégorie, profite d’une promo spéciale Christmas jusqu'au 15 décembre. Avec ses 6000 Pa, sa station de vidage automatique, sa navigation laser LiDAR et son autonomie confortable, il vise les foyers qui veulent déléguer entièrement le ménage sans exploser leur budget. Voici ce qu’il faut savoir avant de craquer.
Le Lefant M2 Plus mise avant tout sur sa puissance. Avec 6000 Pa, il peut aspirer poussières, grains de litière, poils d’animaux et saletés plus lourdes — un point important si vous avez un chien ou un chat à la maison.
La machine combine aspiration et fonction serpillière, grâce à un réservoir d’eau adapté aux surfaces dures (carrelage, parquet, vinyle…). La transition entre tapis et sols durs est automatique : en mode lavage, le robot évite les tapis, et en mode aspiration il augmente la puissance pour mieux décoller les fibres.
L’un des gros atouts du M2 Plus reste sa station de vidage automatique. Une fois son bac interne plein, il retourne se vider tout seul — vous laissant tranquille pendant plusieurs semaines selon votre surface et le nombre d’animaux.
C’est un véritable game changer si vous en avez assez de vider votre aspirateur-robot tous les deux jours. Le sac de collecte peut tenir jusqu’à 40 jours de poussière, selon l’usage.
Le M2 Plus embarque un système de navigation laser LiDAR (360° dToF) couplé à un module PSD 190° pour détecter les obstacles. L’objectif : éviter les pieds de chaise, gamelles, jouets d’enfants… et autres surprises au sol.
La cartographie est rapide et l’application propose plusieurs options vraiment pratiques, comme le nettoyage par pièce, la définition de zones interdites (pour la gamelle du chat par exemple), le nettoyage ciblé, la planification journalière (quand on travaille !) et la reprise automatique après recharge. Bref, un ensemble de fonctionnalités généralement réservé aux modèles bien plus chers.
Compatible Wi-Fi 2,4 + 5 GHz, Alexa et Google Assistant, le robot peut être contrôlé depuis l’application mobile, par la voix, ou automatiquement grâce aux routines programmées. L’autonomie atteint 140 minutes, suffisamment pour une maison ou un appartement de bonne taille. En cas de batterie faible, le robot retourne à sa base, se recharge puis reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.
Jusqu'au 15 décembre 2025, l'aspirateur laveur Lefant M2 Plus bénéficie d'une promotion exceptionnelle de 67%, soit près de 400 euros de réduction sur le prix de base. Il passe ainsi de 599,99 euros à 199,99 euros !
Un robot puissant pensé pour les foyers avec animaux
Le Lefant M2 Plus mise avant tout sur sa puissance. Avec 6000 Pa, il peut aspirer poussières, grains de litière, poils d’animaux et saletés plus lourdes — un point important si vous avez un chien ou un chat à la maison.
La machine combine aspiration et fonction serpillière, grâce à un réservoir d’eau adapté aux surfaces dures (carrelage, parquet, vinyle…). La transition entre tapis et sols durs est automatique : en mode lavage, le robot évite les tapis, et en mode aspiration il augmente la puissance pour mieux décoller les fibres.
Station de vidage automatique : un vrai gain de temps
L’un des gros atouts du M2 Plus reste sa station de vidage automatique. Une fois son bac interne plein, il retourne se vider tout seul — vous laissant tranquille pendant plusieurs semaines selon votre surface et le nombre d’animaux.
C’est un véritable game changer si vous en avez assez de vider votre aspirateur-robot tous les deux jours. Le sac de collecte peut tenir jusqu’à 40 jours de poussière, selon l’usage.
Navigation laser LiDAR et évitement intelligent des obstacles
Le M2 Plus embarque un système de navigation laser LiDAR (360° dToF) couplé à un module PSD 190° pour détecter les obstacles. L’objectif : éviter les pieds de chaise, gamelles, jouets d’enfants… et autres surprises au sol.
La cartographie est rapide et l’application propose plusieurs options vraiment pratiques, comme le nettoyage par pièce, la définition de zones interdites (pour la gamelle du chat par exemple), le nettoyage ciblé, la planification journalière (quand on travaille !) et la reprise automatique après recharge. Bref, un ensemble de fonctionnalités généralement réservé aux modèles bien plus chers.
Compatible Wi-Fi 2,4 + 5 GHz, Alexa et Google Assistant, le robot peut être contrôlé depuis l’application mobile, par la voix, ou automatiquement grâce aux routines programmées. L’autonomie atteint 140 minutes, suffisamment pour une maison ou un appartement de bonne taille. En cas de batterie faible, le robot retourne à sa base, se recharge puis reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.
Disponibilité
Jusqu'au 15 décembre 2025, l'aspirateur laveur Lefant M2 Plus bénéficie d'une promotion exceptionnelle de 67%, soit près de 400 euros de réduction sur le prix de base. Il passe ainsi de 599,99 euros à 199,99 euros !
Fiche technique — Lefant M2 Plus
• Puissance d’aspiration : 6000 Pa
• Fonctions : aspiration + lavage + serpillière
• Navigation : LiDAR 360° dToF + détection PSD 190°
• Station : vidage automatique (40–45 jours de poussière)
• Connectivité : Wi-Fi 2,4/5 GHz, app, Alexa/Google
• Autonomie : ~140 min
• Compatibilité sols : carrelage, parquet, sol dur, tapis
• Modes : zones interdites, nettoyage localisé, planification, détection tapis, reprise auto
• Réservoir d’eau : ~300 ml
• Puissance d’aspiration : 6000 Pa
• Fonctions : aspiration + lavage + serpillière
• Navigation : LiDAR 360° dToF + détection PSD 190°
• Station : vidage automatique (40–45 jours de poussière)
• Connectivité : Wi-Fi 2,4/5 GHz, app, Alexa/Google
• Autonomie : ~140 min
• Compatibilité sols : carrelage, parquet, sol dur, tapis
• Modes : zones interdites, nettoyage localisé, planification, détection tapis, reprise auto
• Réservoir d’eau : ~300 ml