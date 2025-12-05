Le robot aspirateur-laveur Lefant M2 Plus en super promo pendant 15 jours

Un robot puissant pensé pour les foyers avec animaux

Station de vidage automatique : un vrai gain de temps

Navigation laser LiDAR et évitement intelligent des obstacles

Disponibilité

Fiche technique — Lefant M2 Plus



• Puissance d’aspiration : 6000 Pa

• Fonctions : aspiration + lavage + serpillière

• Navigation : LiDAR 360° dToF + détection PSD 190°

• Station : vidage automatique (40–45 jours de poussière)

• Connectivité : Wi-Fi 2,4/5 GHz, app, Alexa/Google

• Autonomie : ~140 min

• Compatibilité sols : carrelage, parquet, sol dur, tapis

• Modes : zones interdites, nettoyage localisé, planification, détection tapis, reprise auto

• Réservoir d’eau : ~300 ml

Avec 6000 Pa, il peut aspirer poussières, grains de litière, poils d’animaux et saletés plus lourdes — un point important si vous avez un chien ou un chat à la maison.grâce à un réservoir d’eau adapté aux surfaces dures (carrelage, parquet, vinyle…). La transition entre tapis et sols durs est automatique : en mode lavage, le robot évite les tapis, et en mode aspiration il augmente la puissance pour mieux décoller les fibres.Une fois son bac interne plein, il retourne se vider tout seul — vous laissant tranquille pendant plusieurs semaines selon votre surface et le nombre d’animaux.C’est un véritable game changer si vous en avez assez de vider votre aspirateur-robot tous les deux jours. Le sac de collecte peut tenir jusqu’à, selon l’usage.Le M2 Plus embarque un(360° dToF) couplé à un module PSD 190° pour détecter les obstacles. L’objectif : éviter les pieds de chaise, gamelles, jouets d’enfants… et autres surprises au sol.et l’application propose plusieurs options vraiment pratiques, comme le nettoyage par pièce, la définition de zones interdites (pour la gamelle du chat par exemple), le nettoyage ciblé, la planification journalière (quand on travaille !) et la reprise automatique après recharge. Bref, un ensemble de fonctionnalités généralement réservé aux modèles bien plus chers., Alexa et Google Assistant, le robot peut être contrôlé depuis l’application mobile, par la voix, ou automatiquement grâce aux routines programmées., suffisamment pour une maison ou un appartement de bonne taille. En cas de batterie faible, le robot retourne à sa base, se recharge puis reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.Jusqu'au 15 décembre 2025, lde 67%, soit près de 400 euros de réduction sur le prix de base. Il passe ainsi de 599,99 euros