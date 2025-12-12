Un AirTag 2 en approche (et un nouvel HomePod mini aussi) !
Par Laurence - Publié le
Les indices semblent surgir à nouveau : un AirTag 2 serait bel et bien en préparation chez Apple, et ce, d'après une version interne d’iOS 26. Après quatre ans de carrière (et d'absence d'évolution), l’AirTag semble prêt à bénéficier de sa première mise à jour significative, axée sur la précision, l’usage en mobilité et la gestion de l’énergie.
Selon les dernières rumeurs, l’AirTag 2 conserverait le format rond actuel, la pile remplaçable et le même concept d’utilisation. Dans les fichiers internes, l’AirTag est identifié sous le nom
Selon Macworld, qui aurait eu accès à une version de travail d'iOS 26, la prochaine génération de la balise blanche réserve quelques nouveautés. A commencer par l'appairage de l'AirTag. Celui-ci est pourtant simple : on l'approche de l’iPhone, et en quelques écrans, c’est terminé.
Pourtant, Apple préparerait une version
Disparu en 2022, le niveau de batterie précis des AirTags pourrait faire son retour. Jusqu’ici, les utilisateurs devaient attendre une notification tardive pour savoir qu’il était temps de changer la pile. On ne sait pas non plus combien d'autonomie il reste et si l'AirTag va cesser de fonctionner dans les heures ou les jours qui viennent. Ainsi iOS 26 ferait revenir un suivi clair, détaillé et actualisé du pourcentage, permettant d’anticiper les changements et d’éviter les mauvaises surprises au pire moment (valise sur un tapis roulant, sac en transit, vélo égaré).
Apple affinerait enfin la localisation en mouvement. Si un AirTag se montre excellent pour localiser un objet immobile, mais beaucoup moins performant dès qu’il se déplace. Apple compte corriger cela avec une fonction identifiée dans le code sous le nom de
Grâce à une nouvelle puce Ultra Wideband (UWB), la localisation deviendrait plus précise, plus réactive, plus stable lors des déplacements (notamment en cas de vol), même en cas de mouvement rapide. Cela constituerait un changement crucial pour le suivi des bagages, des vélos ou encore des animaux équipés d’un AirTag.
Actuellement, il est impossible de distinguer facilement son AirTag parmi des centaines d’autres, comme dans un aéroport ou une gare. iOS 26 mentionne une nouvelle fonctionnalité capable d’éviter les interférences, en isolant plus facilement un AirTag dans une foule d’objets équipés d’UWB. C’est précisément le type d’évolution qui rendrait les AirTags bien plus fiables dans des contextes concrets et chaotiques — exactement là où les utilisateurs en ont le plus besoin.
iOS 26 ne parle pas uniquement d’AirTag : le code interne redouble également de références au prochain HomePod mini, identifié avec une nouvelle puce S10, bien plus moderne que l’actuelle S5 issue de l’Apple Watch Series 5.
On peut espérer un son amélioré, plus équilibré et mieux contrôlé, un traitement local plus rapide, indispensable pour Siri plus intelligent, une compatibilité renforcée avec Matter et les nouveaux appareils domotiques, et potentiellement, de nouvelles interactions multi-room.
Le timing semble aligné : de nombreux revendeurs affichent le HomePod mini actuel comme
Entre un nouvel AirTag, un HomePod mini repensé et l’arrivée d’un Siri nettement plus compétent, Apple prépare en réalité un renforcement global de son écosystème : des accessoires plus intelligents, une précision renforcée, une meilleure intégration avec l’iPhone, et des services plus fiables au quotidien.
One more thing ?
iOS 26 ne parle pas uniquement d’AirTag : le code interne redouble également de références au prochain HomePod mini, identifié avec une nouvelle puce S10, bien plus moderne que l’actuelle S5 issue de l’Apple Watch Series 5.
On peut espérer un son amélioré, plus équilibré et mieux contrôlé, un traitement local plus rapide, indispensable pour Siri plus intelligent, une compatibilité renforcée avec Matter et les nouveaux appareils domotiques, et potentiellement, de nouvelles interactions multi-room.
Le timing semble aligné : de nombreux revendeurs affichent le HomePod mini actuel comme
indisponible, signe clair qu’un remplacement approche. Là encore, mars–avril 2026 apparaît comme la période idéale pour un rafraîchissement.
Qu'en penser ?
Entre un nouvel AirTag, un HomePod mini repensé et l’arrivée d’un Siri nettement plus compétent, Apple prépare en réalité un renforcement global de son écosystème : des accessoires plus intelligents, une précision renforcée, une meilleure intégration avec l’iPhone, et des services plus fiables au quotidien.