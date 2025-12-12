Un AirTag 2 en approche (et un nouvel HomePod mini aussi) !

Qu'en penser ?



Entre un nouvel AirTag, un HomePod mini repensé et l’arrivée d’un Siri nettement plus compétent, Apple prépare en réalité un renforcement global de son écosystème : des accessoires plus intelligents, une précision renforcée, une meilleure intégration avec l’iPhone, et des services plus fiables au quotidien.