Amazon brade le Roborock Saros 10R à 919€ (-630€) : offrez-vous le haut de gamme au meilleur prix !

Roborock Saros 10R

Puissance d’aspiration et autonomie intelligente

Le Roborock Saros 10R se distingue par, rendu possible grâce à son système StarSigh Autonomous System 2.0, qui associe capteurs LIDAR solid-state latéraux et capteur ToF frontal. Cette configuration permet(très pratique si vos différentes pièces ne sont pas exactement au même niveau), une brosse principale DuoDivide anti-emmêlement (0 % de nœuds de cheveux selon le constructeur) et une brosse latérale extensible FlexiArm, idéale pour les recoins. Enfin, sa station multifonction Dock 4.0 automatise de nombreuses tâches :Côté performance, le Saros 10R embarque, assurant un nettoyage en profondeur sur tous types de sols. Sa batterie de 6 400 mAh offre jusqu’à 180 minutes d’autonomie et se recharge en 2,5 heures. La station Dock 4.0 inclut un sac à poussière de 2,7 L et un réservoir d’eau de 3,7 à 4 L, prolongeant ainsi les sessions sans intervention humaine.Compatible Wi-Fi 2,4 GHz, le robot est contrôlable via l’application Roborock et par commande vocale. Bref, le top du moment.. L’élégance de son design, couplée à des performances bluffantes et une station ultra sophistiquée, en fait un modèle quasi parfait.