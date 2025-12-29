Jusqu’à –71 % ! Lefant brade ses nouveaux aspirateurs V1 et LS200 pour le nouvel an
Histoire de commencer l'année en beauté, Lefant - spécialiste des appareils d’entretien - a dévoilé récemment deux nouveautés pensées pour faciliter le nettoyage au quotidien : l’aspirateur balai Lefant V1 et l’aspirateur laveur sans fil Lefant LS200. Pour accompagner ce lancement, le constructeur propose une promotion exceptionnelle du 26 décembre 2025 au 8 janvier 2026, avec des remises allant jusqu’à 71 % sur Amazon.
Tout le monde n'a pas forcément envie (ou la place) d'avoir un aspirateur robot et on peut préférer une version balais. Cela tombe bien car le Lefant V1 se distingue par une conception pensée à la fois pour l’efficacité et la durabilité. Grâce à ses composants lavables et réutilisables (bac à poussière, filtre et cyclone), il permet de réduire les coûts à long terme tout en limitant les déchets liés aux sacs jetables.
Son système de vidange hygiénique en une seule touche évite tout contact avec la poussière, tandis que la filtration haute efficacité à 5 couches capture jusqu’à 99,99 % des particules fines, pollens et allergènes. Cela constitue un vrai plus pour les foyers sensibles à la qualité de l’air intérieur.
La brosse anti-enchevêtrement en V, capable de pivoter largement, limite l’enroulement des cheveux même très longs et des poils. Elle intègre un éclairage LED pour mieux repérer la poussière dans les coins. Le tout est piloté via un écran LED tactile qui affiche l’autonomie, la puissance sélectionnée et plusieurs indicateurs intelligents.
Prix promo : 99,99 € au lieu de 339,99 € (-71 %)
Les plus exigeants pourront s'offrir le Lefant LS200, qui s’adresse à ceux qui veulent aller plus loin qu’un simple aspirateur. Cet appareil combine aspiration et lavage avec un système de nettoyage à l’eau propre en temps réel. Et toujours dans un aspirateur balais ! La brosse rouleau est continuellement rincée, pendant que l’eau sale est immédiatement évacuée : fini le nettoyage avec une serpillière déjà sale.
Entièrement sans fil, le LS200 se range élégamment sur sa base de recharge. Son système d’auto-propulsion facilite le nettoyage des grandes surfaces, tandis que son design affiné permet de longer efficacement les plinthes, jusqu’à 5 mm des bords.
Prix promo : 189,99 € au lieu de 599,99 € (-68 %)
Que vous cherchiez un aspirateur balai polyvalent ou un appareil capable de laver et aspirer en un seul passage, Lefant propose ici deux solutions complémentaires à des prix particulièrement intéressants. Si avoir une maison impeccable fait partie de votre quotidien ou de vos résolutions de 2026, voilà une bonne occasion de s’équiper et de s'offrir un ménage plus simple et plus efficace pour bien démarrer 2026.
Lefant V1 : un aspirateur balai puissant, sans sac et sans contraintes
Lefant LS200 : l’aspirateur laveur qui nettoie toujours à l’eau propre
Une offre limitée pour bien commencer l’année
