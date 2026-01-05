Aspirateurs, jardin, piscine, 3D… MOVA dévoile une avalanche de 19 nouveautés au CES 2026
Au CES 2026 de Las Vegas, MOVA ne s'est pas contenté d'une simple mise à jour de gamme. Le constructeur a choisi d'occuper le terrain de manière massive en dévoilant pas moins de 19 lignes de produits distinctes. Si l'on attendait la marque sur ses terres de prédilection comme l'aspiration robot, elle surprend un peu en s'étendant à presque tous les segments de la maison et de l'extérieur : tonte, piscine, nettoyage des vitres et même impression 3D semi-industrielle. Une stratégie d'écosystème global baptisée
Aspirateurs robots : le pari du sans sac et de la spécialisation
Le segment historique de la marque reçoit les évolutions les plus pragmatiques. Le MOVA V70 Ultra Complete s'attaque à une critique récurrente des stations autonomes : les consommables. Il inaugure le système EcoCycle Dust Collector, une solution de collecte sans sac et réutilisable qui supprime le besoin de racheter des sacs jetables, un point souvent négligé par la concurrence, même très haut de gamme. Techniquement, il affiche une aspiration de 40 000 Pa et intègre la navigation StepMaster 2.0 pour franchir des obstacles jusqu'à 8 cm.
Pour les utilisateurs exigeants sur l'hygiène, le MOVA MOBIUS 60 introduit le MopSwap Hub. Ce dispositif permet au robot de changer physiquement ses serpillières en station. Grâce à l'IA, il identifie le type de sol et sélectionne le textile approprié, évitant de nettoyer un parquet délicat avec une lingette souillée par la graisse de la cuisine.
Enfin, le MOVA S70 Ultra Roller joue la carte de l'intégration avec un profil ultra-fin de 90 mm, rendu possible par l'absence de tourelle LiDAR classique, remplacée par le radar CovertSense. Il mise tout sur le nettoyage par pression d'eau continue (HydroForce) et une station capable de laver les patins à 100 °C, un standard sanitaire élevé pour ce type d'appareil.
Extérieur : automatisation intégrale du jardin et de la piscine
L'offensive se poursuit hors des murs. Sur la pelouse, MOVA déploie la LiDAX Ultra AWD Flex, une mini-tondeuse 4x4 compacte pensée pour se faufiler dans des passages de 60 cm, là où les gros robots bloquent habituellement. Pour les grands terrains, la série NAVAX AWD combine vision IA et positionnement NRTK pour couvrir jusqu'à 6000 m2 par jour avec une précision centimétrique.
Côté bassin, le MOVA Rover X10 promet de gérer l'intégralité du nettoyage. Ce robot sans fil, doté d'une aspiration de 10 000 GPH et de la technologie OMNI Clean 7-en-1, traite le fond, les parois et la ligne d'eau en une seule session. Sa navigation sonar et sa cartographie 360° cherchent à éliminer les zones mortes souvent laissées par les robots piscine d'entrée de gamme.
Palette 300 : une incursion technique dans l'impression 3D
C'est la surprise de ce CES pour la marque : la Palette 300. MOVA sort de sa zone de confort avec une imprimante 3D multi-matériaux dotée de 12 buses intelligentes. Cette architecture permet de combiner 36 couleurs et différents matériaux (PLA, PETG, supports solubles) sans les pertes de temps habituelles des systèmes à buse unique. Avec une vitesse de 800 mm/s et une accélération de 25 000 mm/s2, elle cible clairement les
makersavancés. L'écosystème inclut des boîtiers de séchage de filament connectés, montrant que la marque ne considère pas ce produit comme un simple gadget.
Un écosystème global jusqu'à la salle de bain
Pour compléter ce tableau, MOVA multiplie les accessoires : le robot lave-vitres N1 à double vaporisation, une litière connectée LB10 Prime pour le suivi des animaux, ou encore la brosse à dents Fresh 20 Sensus. Cette diversification à outrance confirme la volonté de la marque de devenir l'interlocuteur unique de la
Smart Home.
On en dit quoi ?
MOVA semble vouloir appliquer la stratégie des
super-appsau matériel : une seule marque pour tout gérer. Si la quantité est là, l'intérêt réside surtout dans les ruptures techniques proposées. L'abandon du sac jetable sur le V70 est une vraie avancée économique et écologique qu'on espère voir se généraliser. L'impression 3D est un pari risqué : passer de l'aspirateur à une machine de précision à 12 têtes demande une maîtrise logicielle parfaite, un domaine où les généralistes échouent souvent face aux spécialistes comme Bambu Lab ou Prusa. Il faudra vérifier si cette avalanche de produits ne dilue pas la qualité globale, mais sur le papier, les spécifications (pression, vitesse, températures) sont au rendez-vous. On espère pouvoir tester tout ça dans les semaines à venir.