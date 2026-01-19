Les caméras eufy en promo : compatibles HomeKit, sécurisez votre logement sans abonnement !

La sécurité, sans abonnement

Compatibles HomeKit et HomeKit Secure Video

Conçues par la division domotique d'Anker,proposent des enregistrements 2K (contre 1080p pour les modèles 2C non Pro), le stockage gratuit en local sur les 16 Go intégrés à la base, une autonomie annoncée de 180 jours (un peu moins en usage quotidien avec de nombreux déclenchement, mais tout de même confortable), la compatibilité avec les assistants virtuels d'Amazon et de Google, la vision nocturne en couleur, la détection de personnes, et la compatibilité avec HomeKit et HomeKit Secure Video., et il faudra passer par l'application dédiée d'Eufy pour profiter de la meilleure qualité.(les caméras dans le jardin sont tout à fait envisageables, tout comme une sonnette connectée au portail qui ne captait absolument pas le réseau chez les concurrents) qui fera également office de sirène, de stockage local, et de carillon si vous décidez d'ajouter la sonnette connectée de la marque. Il sera d'ailleurs également possible d'utiliser les Echo d'Amazon comme autant de carillons.Pour rappel, avec l'arrivée d'iOS/iPadOS/tvOS 15, macOS Monterey et iCloud+,(illimité avec l'abonnement iCloud+ 2 To, une caméra avec les 50 Go offerts, et 5 caméras avec l'abonnement 200 Go). Le service de Cupertino permet aux utilisateurs de conserver l(hors forfait de stockage iCloud),