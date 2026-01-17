Les batteries solaires Sunology, Anker, EcoFlow & Zendure gèrent EDF Tempo et les heures creuses !
Si vous suivez notre série EcoTech dédiée à l'énergie et l'autoconsommation, vous connaissez les batteries solaires, ces accumulateurs qui vont stocker le courant pendant les heures creuses ou lors de la surproduction solaire, pour ensuite distribuer l'électricité à la demande dans la maison.
Pour optimiser la rentabilité, il est intéressant de prendre en compte les différents tarifs des fournisseurs d'électricité. En effet, charger les batteries en heures creuses peut se révéler intéressant l'hiver, lorsque le solaire offre un rendement plus faible.
Je vous avais déjà expliqué comment programmer les batteries Anker Solix mais aussi Zendure Hyper ou encore EcoFlow Stream pour les charger la nuit (ou pendant des tranches horaires précises) et renvoyer le courant pendant la journée, durant les journées Tempo Rouge.
Ces dernières semaines, certains constructeurs ont enfin tenu leurs promesses en intégrant directement les tarifs dynamiques des différents fournisseurs dans leurs apps. Chez Sunology par exemple, on peut donc demander à la batterie de se charger en heures creuses de façon intelligente, sans devoir configurer manuellement la charge/décharge. Cela permet surtout d'éviter de se charger pendant le jours heures super-pleines (Rouge Tempo par exemple) qui sont très chères, et surtout, de bien recharger la batterie pendant la nuit pour combler la consommation.
Malheureusement, cette configuration n'est -pour l'instant- pas proposée pour le mode expert, uniquement avec SUNCAST (le système optimise la consommation en fonction de la météo locale, mais sans connection au Smart Meter). Sunology a promis que ce sera corrigé d'ici quelques semaines, ouf ! Pour rappel, le mode expert permet de connecter la batterie à un SmartMeter pour fournir la maison avec la bonne quantité de courant.Voici d’ailleurs les premières captures d’écran en exclusivité :
Le système n'est par ailleurs toujours pas compatible Shelly, il faut utiliser le compteur de la marque, là aussi, on espère que ce sera rapidement corrigé. La marque nous a dit que cela sortira en 2026.
Du côté d'Anker, l'intégration est plus poussée, avec une gestion combinée du SmartMeter (compatible Shelly) et des tarifs de votre fournisseur. Le constructeur offre plus de souplesse, car on peut encore ajuster les tranches horaires et les périodes de charge, mais l'idée est quand-même... de ne rien faire, et de laisser le système agir. Les interfaces sont d'ailleurs assez complètes, avec des représentations graphiques pour chaque tarif en vigueur.
Ensuite, Zendure propose une implémentation similaire : les tarifs servent de base, mais on peut redéfinir les tarifs cibles et les périodes, mais aussi rajouter des actions (comme définir une puissance d'entrée/de sortie ou envoyer une notification.
Enfin, EcoFlow impose une soit-disante IA, obligatoire pour gérer les tarifs, avec 30 jours gratuits. Au delà, il faudra... payer. Payer pour économiser, en voilà une idée ! Le constructeur impose aussi sa propre routine et l'on ne peut rien changer dans le fonctionnement.
Les constructeurs chinois sont décidément très réactifs pour s'adapter à nos normes et contrats européens ! Avec l'arrivée des heures creuses dynamiques en journée (comme aux USA), il devient en effet bien compliqué de programmer ses heures de charge/décharge. En revanche, il faut espérer que les batteries ne rencontrent pas de bug : si elles se chargent pendant les heures tempo rouge, ça peut vous coûter cher ! Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien de notre côté, la recharge se fait en HC et la décharge en HP, avec une bonne gestion de l'injection (sauf chez Sunology dont on attend la MAJ). Mais nous n'avons pas encore assez de recul pour voir si tout fonctionne bien -par exemple, la charge ne se fait pas toujours à 100% la nuit suivant les constructeurs. Bref, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà testé la fonctionnalité avec vos différents modèles.
On en dit quoi ?
Les constructeurs chinois sont décidément très réactifs pour s'adapter à nos normes et contrats européens ! Avec l'arrivée des heures creuses dynamiques en journée (comme aux USA), il devient en effet bien compliqué de programmer ses heures de charge/décharge. En revanche, il faut espérer que les batteries ne rencontrent pas de bug : si elles se chargent pendant les heures tempo rouge, ça peut vous coûter cher ! Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien de notre côté, la recharge se fait en HC et la décharge en HP, avec une bonne gestion de l'injection (sauf chez Sunology dont on attend la MAJ). Mais nous n'avons pas encore assez de recul pour voir si tout fonctionne bien -par exemple, la charge ne se fait pas toujours à 100% la nuit suivant les constructeurs. Bref, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà testé la fonctionnalité avec vos différents modèles.
