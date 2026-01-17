Les batteries solaires Sunology, Anker, EcoFlow & Zendure gèrent EDF Tempo et les heures creuses !

Toutes les batteries testées et code promo :

La batterie Sunology STOREY est disponible sur le site du constructeur à la commande. Vous pouvez économiser 5% avec le code habituel SUN_MAC4EVER sur votre commande et précommande.

Sunology Storey et Anker Solix gèrent EDF Tempo

On en dit quoi ?



Les constructeurs chinois sont décidément très réactifs pour s'adapter à nos normes et contrats européens ! Avec l'arrivée des heures creuses dynamiques en journée (comme aux USA), il devient en effet bien compliqué de programmer ses heures de charge/décharge. En revanche, il faut espérer que les batteries ne rencontrent pas de bug : si elles se chargent pendant les heures tempo rouge, ça peut vous coûter cher ! Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien de notre côté, la recharge se fait en HC et la décharge en HP, avec une bonne gestion de l'injection (sauf chez Sunology dont on attend la MAJ). Mais nous n'avons pas encore assez de recul pour voir si tout fonctionne bien -par exemple, la charge ne se fait pas toujours à 100% la nuit suivant les constructeurs. Bref, dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà testé la fonctionnalité avec vos différents modèles.

Pour optimiser la rentabilité, il est intéressant de. En effet, charger les batteries en heures creuses peut se révéler intéressant l'hiver, lorsque le solaire offre un rendement plus faible.Je vous avais déjà expliqué(ou pendant des tranches horaires précises) et renvoyer le courant pendant la journée, durant les journées Tempo Rouge.Ces dernières semaines,des différents fournisseurs dans leurs apps. Chez Sunology par exemple, on peut donc demander à la batterie de se charger en heures creuses de façon intelligente, sans devoir configurer manuellement la charge/décharge. Cela permet surtout d'éviter de se charger pendant le jours heures super-pleines (Rouge Tempo par exemple) qui sont très chères, et surtout, de bien recharger la batterie pendant la nuit pour combler la consommation.Malheureusement,(le système optimise la consommation en fonction de la météo locale, mais sans connection au Smart Meter). Sunology a promis que ce sera corrigé d'ici quelques semaines, ouf ! Pour rappel,Voici d’ailleurs les premières captures d’écran en exclusivité :Le système n'est par ailleurs toujours pas compatible Shelly, il faut utiliser le compteur de la marque, là aussi, on espère que ce sera rapidement corrigé. La marque nous a dit queDu côté d'Anker,(compatible Shelly) et des tarifs de votre fournisseur. Le constructeur offre plus de souplesse, car on peut encore ajuster les tranches horaires et les périodes de charge, mais l'idée est quand-même... de ne rien faire, et de laisser le système agir. Les interfaces sont d'ailleurs assez complètes,Ensuite,: les tarifs servent de base, mais on peut redéfinir les tarifs cibles et les périodes, mais aussi rajouter des actions (comme définir une puissance d'entrée/de sortie ou envoyer une notification.Enfin,. Au delà, il faudra... payer. Payer pour économiser, en voilà une idée ! Le constructeur impose aussi sa propre routine et l'on ne peut rien changer dans le fonctionnement.