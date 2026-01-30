Amazon brade ses nouveaux Echo Show et Echo Studio : des enceintes connectées au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Fin 2025, Amazon a signé une mise à jour majeure de sa gamme Echo, offrant une vraie montée en gamme, surtout sur le design et l’audio. Trois nouveautés portent cette refonte : l’Echo Show 11 inédit, l’Echo Show 8 de 4ᵉ génération et un Echo Studio entièrement repensé. Le fil conducteur est clair : un style plus premium, un encombrement mieux maîtrisé et des performances plus convaincantes, en attendant l’arrivée d’Alexa+ et de ses fonctions d’IA générative en France.
La star de cette cuvée, c’est l’Echo Show 11, qui succède à l’Echo Show 10 en changeant radicalement d’approche. Amazon abandonne le mécanisme rotatif motorisé (spectaculaire, mais souvent jugé gadget et trop imposant) pour un format fixe au look plus travaillé. L’appareil s’articule autour d’un écran Full HD de 11 pouces aux bords affinés, posé sur un pied discret qui fait également office d'enceinte, ce qui donne un véritable effet flottant à l'écran. Résultat : un produit plus élégant, plus facile à placer sur un plan de travail ou une console, et qui s’intègre mieux dans un intérieur.
Dans la même logique, l’Echo Show 8 (2025) adopte les mêmes codes esthétiques et gagne en confort avec un écran qui passe à 8,7 pouces, tout en restant compact. Les deux modèles profitent du processeur AZ3 Pro, qui se traduit au quotidien par une navigation plus fluide dans Fire OS et une réactivité améliorée de la commande vocale, notamment pour les actions simples de domotique.
Justement, ces Echo Show se positionnent désormais comme de véritables centres de pilotage de la maison connectée grâce à l’intégration native de Matter, Thread et Zigbee. Concrètement, cela facilite l’ajout et la gestion d’accessoires (ampoules, capteurs, etc.) sans multiplier les ponts. Amazon améliore aussi l’interface domotique permettant de contrôler ses équipements à partir d’un plan du logement, plus intuitif qu’une longue liste d’appareils.
Côté usages, l’Echo Show 11 se révèle particulièrement pertinent en cuisine : recettes plus lisibles, multitâche plus pratique (minuteur et vidéo en parallèle), et une meilleure expérience multimédia. Les deux Show intègrent aussi une nouvelle caméra 13 Mpx avec un cadrage automatique plus naturel pour les appels vidéo.
Enfin, l’Echo Studio 2025 marque une évolution nette : design plus compact et plus élégant, et surtout une restitution sonore plus équilibrée. Les basses sont mieux maîtrisées, les voix gagnent en clarté, et la spatialisation progresse, notamment sur les contenus Dolby Atmos ou 360 Reality Audio. En usage Home Cinéma, une paire d’Echo Studio associée à un Fire TV Stick 4K peut constituer une alternative crédible à certaines barres de son milieu de gamme. La calibration automatique, désormais continue, ajuste le rendu en temps réel selon l’acoustique de la pièce.
Au final, même sans Alexa+ en France, la gamme Echo 2025 s’impose comme une réussite matérielle : plus cohérente, plus esthétique et plus ambitieuse. Si la gamme vous intéresse, vous pouvez consulter notre prise en main.
Echo Show 11 et Echo Show 8 2025
Echo Studio 2025
