Amazon lance son cloud souverain en Europe ! Mais protégera-t-il vraiment vos données ?

Qu'en penser ?



Quid des relations hors Europe ? Souveraineté ou autonomie stratégique ? Pour AWS, son approche repose sur deux piliers : la maîtrise des données et l’autonomie opérationnelle complète depuis l’Union européenne, sans dépendance critique vis-à-vis d’infrastructures situées hors UE.



En juin 2025, Anton Carniaux, directeur des affaires juridiques de Microsoft France, avait admis être dans l’incapacité de garantir que les données hébergées en France ne puissent pas être réquisitionnées par les autorités américaines. Ces propos avaient grandement fragilisé les discours des firmes US autour de leurs offres dites souveraines en Europe. En l'état, la rédaction des contrats et les règles applicables ne permettraient pas de s’affranchir totalement des lois extraterritoriales américaines.



Dans ce contexte, cette initiative, aussi ambitieuse soit-elle, ne dissipera pas toutes les interrogations. Pour certains États et acteurs publics européens, la question de la souveraineté numérique dépasse la seule localisation des données et inclut la gouvernance, la dépendance technologique et la nationalité de l’opérateur. Un débat que le lancement de l’AWS European Sovereign Cloud ne fait que raviver.