Prise en main de la gamme Amazon Echo 2025 : une refonte matérielle majeure en attendant Alexa+
Par Vincent Lautier - Publié le
L'année 2025 a été une année charnière pour Amazon, avec le renouvellement de la gamme Amazon Echo. La plus grosse nouveauté, c'est l'arrivée de l'inédit Echo Show 11, du Show 8 de 4ᵉ génération et d'un Echo Studio entièrement revisité. Le géant américain mise tout sur le design "flottant" et la performance acoustique. Même si la révolution de l'IA générative se fait encore attendre par chez nous, ces nouveautés cherchent à redéfinir les standards du matériel domotique premium pour nos intérieurs.
Une harmonisation des Echo Show
Amazon a profité de ce cru 2025 pour opérer une montée en gamme sur le design de ses appareils à écran. La grande nouveauté, qui attire immédiatement le regard, est l'Echo Show 11. Ce modèle inédit vient remplacer l'Echo Show 10, mais change radicalement de philosophie. Amazon a abandonné le mécanisme d'écran rotatif motorisé, qui était, selon moi, à la fois gadget et encombrant, au profit d'une approche beaucoup plus architecturale et statique.
Le nouvel appareil arbore une superbe dalle Full HD de 11 pouces aux bordures affinées, montée sur un pied métallique discret qui donne l'impression que l'écran lévite au-dessus de la base audio. Cette conception
aérienneallège visuellement l'appareil et le rend bien plus facile à intégrer sur un plan de travail de cuisine ou une console d'entrée.
À ses côtés, l'Echo Show 8 2025 adopte les mêmes codes, créant enfin une véritable cohérence dans la gamme. L'écran passe à une diagonale de 8,7 pouces, qui offre un confort de lecture accru sans sacrifier la compacité qui a fait le succès de ce modèle. L'aspect
briquedes générations précédentes est définitivement oublié. Sous le capot, ces deux appareils bénéficient du nouveau processeur AZ3 Pro. Même sans les fonctions d'IA générative américaines, l'impact de cette puce est visible au quotidien en France : la navigation dans les menus de Fire OS est assez fluide, et la reconnaissance vocale locale est quasi instantanée, ne nécessitant plus d'envoyer chaque requête dans le cloud pour allumer une simple lumière.
Véritable centre de pilotage de la maison connectée
Ce nouvel Echo Show se distingue par l'intégration native des protocoles Matter, Thread et Zigbee. Pour l'utilisateur, cela signifie qu'il est possible de connecter directement des ampoules Philips Hue ou des capteurs Aqara sans trop se prendre la tête.
L'interface
Maison Connectéea été revue avec l'apparition de la
Map View, une fonctionnalité qui permet de créer un plan numérique de votre logement pour y placer virtuellement vos appareils connectés. C'est plus intuitif que de faire défiler une liste interminable d'ampoules : vous touchez le salon sur le plan, et vous contrôlez tout instantanément.
Côté multimédia, l'expérience fait également un bond en avant. Sur l'Echo Show 11, l'écran plus grand transforme la préparation des repas. L'affichage des recettes via les Skills locales comme Marmiton ou Jow est plus lisible, et le multitâche permet enfin de garder un œil sur le minuteur tout en regardant une série sur Prime Video ou Netflix dans une fenêtre flottante. La partie visioconférence n'est pas en reste : les deux modèles intègrent une nouvelle caméra de 13 mégapixels avec un champ de vision élargi. Le recadrage automatique, qui zoome pour vous garder au centre de l'image, est devenu beaucoup plus fluide et naturel, supprimant les à-coups robotiques que l'on pouvait constater sur les modèles de 2023.
L'Echo Studio Gen 2 est enfin une bonne enceinte
L'Echo Studio de deuxième génération crée lui la surprise auditive. Amazon n'avait pas touché à son enceinte haut de gamme depuis 2019, et cette nouvelle version corrige presque tous les défauts de son aînée.
Visuellement, l'enceinte abandonne son aspect industriel de gros cylindre noir pour une forme plus esthétique, plus compacte et arrondie, disponible en Blanc Glacier et Anthracite. Ce changement de forme n'est pas qu'esthétique, il sert une nouvelle architecture acoustique interne pensée pour l'audio spatial.
La signature sonore évolue vers plus de finesse. Là où la première génération misait sur des basses omniprésentes et parfois même pénibles, le modèle 2025 propose un profil beaucoup plus équilibré. Les médiums sont clairs, mettant en valeur les voix sur les podcasts ou les morceaux vocaux, alors que les aigus gagnent en précision sans être agressifs. L'enceinte gère très bien la restitution des titres en Dolby Atmos ou en 360 Reality Audio disponibles sur Amazon Music. La spatialisation est assez bluffante pour une enceinte unique : le son semble se détacher physiquement de l'appareil pour remplir la pièce, c'est vraiment très convaincant.
Un cas d'usage particulièrement pertinent est l'utilisation de l'Echo Studio en tant que système Home Cinéma. En jumelant deux Echo Studio 2025 avec un Fire TV Stick 4K, on obtient une configuration sans fil capable de rivaliser avec des barres de son de milieu de gamme. L'autre grande amélioration, c'est la calibration acoustique. Fini le scan manuel au démarrage : l'Echo Studio analyse désormais en permanence l'acoustique de votre salon grâce à ses micros intégrés. Si vous déplacez l'enceinte ou si vous ouvrez les rideaux, elle ajuste l'égalisation en temps réel pour compenser les changements de réverbération. C'est une technologie transparente pour l'utilisateur qui garantit un son optimal dans tous les cas.
On en dit quoi ?
Malgré l'absence, pour le moment, des fonctionnalités
Alexa+en France, cette cuvée Amazon Echo 2025 est une franche réussite matérielle. Amazon a su écouter les critiques concernant le design et l'encombrement pour livrer des produits bien plus aboutis et esthétiques dans votre intérieur. L'Echo Show 11 s'impose comme l'écran familial de référence, beau et réactif, alors que l'Echo Show 8 confirme son statut de meilleur rapport qualité-prix pour la gestion domotique grâce à son hub complet. Quant à l'Echo Studio, il gagne en maturité pour offrir une expérience haute fidélité digne de ce nom. C'est une gamme solide, prête techniquement pour l'avenir, qui a du sens, même en attendant l'IA générative avec Alexa+. Nous vous ferons d'ailleurs probablement un test plus complet de ces produits, dès qu'Alexa+ sera disponible en France. À suivre donc !