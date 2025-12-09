Prise en main de la gamme Amazon Echo 2025 : une refonte matérielle majeure en attendant Alexa+

On en dit quoi ?



Malgré l'absence, pour le moment, des fonctionnalités Alexa+ en France, cette cuvée Amazon Echo 2025 est une franche réussite matérielle. Amazon a su écouter les critiques concernant le design et l'encombrement pour livrer des produits bien plus aboutis et esthétiques dans votre intérieur. L'Echo Show 11 s'impose comme l'écran familial de référence, beau et réactif, alors que l'Echo Show 8 confirme son statut de meilleur rapport qualité-prix pour la gestion domotique grâce à son hub complet. Quant à l'Echo Studio, il gagne en maturité pour offrir une expérience haute fidélité digne de ce nom. C'est une gamme solide, prête techniquement pour l'avenir, qui a du sens, même en attendant l'IA générative avec Alexa+. Nous vous ferons d'ailleurs probablement un test plus complet de ces produits, dès qu'Alexa+ sera disponible en France. À suivre donc !