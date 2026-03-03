IrriSense 2 : Aiper lance un système d'arrosage intelligent, pouvant économiser jusqu’à 40 % d’eau

Un système 4-en-1 prêt à l’emploi

IrriSense 2 se présente comme le: il intègre dans un seul appareil le programmateur, des arroseurs rotatifs, l’électrovanne et un distributeur de nutriments. Contrairement aux installations classiques — souvent complexes, avec tuyaux à enterrer et programmateur séparé —La promesse est fort séduisante sur le papier :. Il suffit d’assembler les modules, de connecter l’ensemble au Wi-Fi et de cartographier le jardin via l’application dédiée pour rendre le système opérationnel., IrriSense 2 permet de gérer jusqu’à, chacune programmable selon les besoins spécifiques des plantes et l’aménagement paysager. Profondeur d’arrosage, fréquence et plages horaires peuvent être ajustées indépendamment pour éviter le gaspillage.. Cette diffusion régulière limite les zones sèches, réduit le ruissellement et protège les jeunes pousses. Aiper met également en avant une pression stable certifiée TÜV, gage de performances constantes et d’une absorption optimisée., qui ajuste automatiquement l’arrosage en fonction des conditions météorologiques. Les cycles sont reportés en cas de pluie annoncée et renforcés lors de fortes chaleurs, uniquement là où cela est nécessaire.Unstoppe immédiatement l’arrosage en cas d’averse imprévue. Selon, cette gestion intelligente permet de réduire jusqu’à 40 % la consommation d’eau par rapport à un système traditionnel.: programmation intelligente, suivi en temps réel, gestion par zone et contrôle à distance. Les utilisateurs peuvent intervenir manuellement ou laisser IrriSense 2 fonctionner de manière autonome, même en déplacement.Conçu pour durer, IrriSense 2 bénéficie(moins de 60 dB). Cette approche technique lui a valu une distinction aux, qui récompensent les produits ayant un impact environnemental mesurable.(attention n'oubliez pas de cocher le coupon si vous voulez profiter de la remise de 100 €). Avec ce système, Aiper entend moderniser l’arrosage domestique en le rendant plus simple, plus précis et plus responsable — un argument de poids à l’heure où la gestion de l’eau devient un enjeu central pour les particuliers comme pour les collectivités.