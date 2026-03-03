IrriSense 2 : Aiper lance un système d'arrosage intelligent, pouvant économiser jusqu’à 40 % d’eau
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
À l’approche du printemps, Aiper — connue pour ses robots nettoyeurs de piscine — élargit son terrain de jeu avec IrriSense 2, un système d’irrigation intelligent multizone pensé pour simplifier l’arrosage tout en réduisant la consommation d’eau. Lauréat du SEAL Sustainable Product Award, le produit met en avant une approche durable et concrète de la gestion des espaces verts.
IrriSense 2 se présente comme le premier système d’irrigation intelligent multizone 4-en-1 : il intègre dans un seul appareil le programmateur, des arroseurs rotatifs, l’électrovanne et un distributeur de nutriments. Contrairement aux installations classiques — souvent complexes, avec tuyaux à enterrer et programmateur séparé — la solution d’Aiper se veut tout-en-un et sans travaux.
La promesse est fort séduisante sur le papier : une installation en moins de 15 minutes, sans tranchée ni câblage. Il suffit d’assembler les modules, de connecter l’ensemble au Wi-Fi et de cartographier le jardin via l’application dédiée pour rendre le système opérationnel.
Pensé pour s’adapter à tous les jardins, IrriSense 2 permet de gérer jusqu’à dix zones distinctes, chacune programmable selon les besoins spécifiques des plantes et l’aménagement paysager. Profondeur d’arrosage, fréquence et plages horaires peuvent être ajustées indépendamment pour éviter le gaspillage.
Le système EvenRain couvre jusqu’à 445 m² en reproduisant une pluie naturelle et homogène. Cette diffusion régulière limite les zones sèches, réduit le ruissellement et protège les jeunes pousses. Aiper met également en avant une pression stable certifiée TÜV, gage de performances constantes et d’une absorption optimisée.
L’un des atouts majeurs d’IrriSense 2 réside dans sa technologie Weather-Sense, qui ajuste automatiquement l’arrosage en fonction des conditions météorologiques. Les cycles sont reportés en cas de pluie annoncée et renforcés lors de fortes chaleurs, uniquement là où cela est nécessaire.
Un capteur de pluie intégré stoppe immédiatement l’arrosage en cas d’averse imprévue. Selon Aiper, cette gestion intelligente permet de réduire jusqu’à 40 % la consommation d’eau par rapport à un système traditionnel.
L’application Aiper centralise la configuration et le pilotage du système : programmation intelligente, suivi en temps réel, gestion par zone et contrôle à distance. Les utilisateurs peuvent intervenir manuellement ou laisser IrriSense 2 fonctionner de manière autonome, même en déplacement.
Conçu pour durer, IrriSense 2 bénéficie d’un boîtier anti-UV, d’un drainage antigel, de raccords en cuivre inoxydables et d’un fonctionnement silencieux (moins de 60 dB). Cette approche technique lui a valu une distinction aux SEAL Awards, qui récompensent les produits ayant un impact environnemental mesurable.
IrriSense 2 est commercialisé depuis le 1er mars et actuellement en promotion à 499,99 € (attention n'oubliez pas de cocher le coupon si vous voulez profiter de la remise de 100 €). Avec ce système, Aiper entend moderniser l’arrosage domestique en le rendant plus simple, plus précis et plus responsable — un argument de poids à l’heure où la gestion de l’eau devient un enjeu central pour les particuliers comme pour les collectivités.
Un système 4-en-1 prêt à l’emploi
Une irrigation qui s’adapte à la météo
Prix et disponibilité
