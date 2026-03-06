Tapo C665G KIT : une nouvelle caméra solaire 4K autonome 4G et IA

Une caméra autonome grâce au solaire et à la 4G

Une surveillance 4K intelligente

Suivi panoramique et enregistrement continu

Stockage et compatibilité domotique

Prix et disponibilité



La Tapo C665G KIT est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 199,99 €. Avec sa combinaison de vidéo 4K, connectivité 4G, intelligence artificielle et alimentation solaire, cette caméra vise clairement les utilisateurs à la recherche d’une solution de sécurité simple à installer et capable de fonctionner même dans les endroits les plus isolés.

Avec la Tapo C665G KIT, TP-Link entend offrir une caméra de sécurité capable de fonctionner quasiment partout., soit via le Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz ou 5 GHz), soit directement au réseau 4G LTE grâce à une carte SIM.Cettepermet de maintenir la surveillance même si la connexion Wi-Fi devient indisponible, la caméra basculant automatiquement sur la 4G. Un avantage important pour les lieux isolés ou les installations temporaires., capable d’alimenter la caméra pendant une journée complète avec seulementdirecte au soleil. Sa batterie intégrée depromet jusqu’à 270 jours d’autonomie, même en cas de faible ensoleillement.Grâce à cette architecture,: résidences secondaires, chantiers, exploitations agricoles, campings ou encore véhicules aménagés.avec un zoom numérique pouvant atteindre 18x. Associée à un capteur Starlight et à des projecteurs intégrés, elle permet également d’obtenir des images en couleur même dans des conditions de faible luminosité.: personnes, animaux ou véhicules. Une fonction de reconnaissance faciale permet même de distinguer les proches des inconnus afin de réduire les fausses alertes.Les utilisateurs peuvent consulter des, suivre une personne ou un animal spécifique, et accéder rapidement aux événements grâce à des enregistrements horodatés. Toutes les données liées à l’analyse sont traitées localement, ce qui limite les risques liés à la confidentialité.. Elle peut suivre automatiquement des mouvements ou se déplacer entre plusieurs points prédéfinis.Autre particularité : la technologie AOV (Always-On-Video). Contrairement aux caméras classiques qui enregistrent uniquement lors d’une détection de mouvement, ce système assure untout en adaptant la qualité vidéo selon les événements détectés.Des zones d’activité personnalisables peuvent également être configurées afin de recevoir uniquement les alertes pertinentes. Les projecteurs intégrés, associés à une alarme sonore et lumineuse, permettent aussi de dissuader d’éventuelles intrusions. La caméra est, ce qui lui assure une résistance aux intempéries, à la poussière et aux températures extrêmes.Elle peut également fonctionner avec le service Tapo Care, qui propose un historique vidéo de 30 jours et une sauvegarde chiffrée dans le cloud. Côté domotique, la caméra est compatible avec Amazon Alexa et Google Home, permettant un contrôle vocal et une intégration dans un système de maison connectée.