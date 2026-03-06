Tapo C665G KIT : une nouvelle caméra solaire 4K autonome 4G et IA
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Après sa C660 Kit, TP-Link dévoile la Tapo C665G KIT, une nouvelle caméra de surveillance 4K pensée pour fonctionner partout, même sans électricité ni Wi-Fi. Grâce à une alimentation solaire et une connectivité 4G LTE, ce modèle autonome promet une surveillance intelligente et continue, y compris dans les environnements les plus isolés.
Une caméra autonome grâce au solaire et à la 4G
Avec la Tapo C665G KIT, TP-Link entend offrir une caméra de sécurité capable de fonctionner quasiment partout. Ce modèle peut se connecter partout, soit via le Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz ou 5 GHz), soit directement au réseau 4G LTE grâce à une carte SIM.
Cette double connectivité permet de maintenir la surveillance même si la connexion Wi-Fi devient indisponible, la caméra basculant automatiquement sur la 4G. Un avantage important pour les lieux isolés ou les installations temporaires.
L’appareil fonctionne également grâce à un panneau solaire, capable d’alimenter la caméra pendant une journée complète avec seulement 45 minutes d’exposition directe au soleil. Sa batterie intégrée de 10 000 mAh promet jusqu’à 270 jours d’autonomie, même en cas de faible ensoleillement.
Grâce à cette architecture, la caméra peut être installée pratiquement n’importe où : résidences secondaires, chantiers, exploitations agricoles, campings ou encore véhicules aménagés.
Une surveillance 4K intelligente
La caméra capture des images en 4K Ultra HD avec un zoom numérique pouvant atteindre 18x. Associée à un capteur Starlight et à des projecteurs intégrés, elle permet également d’obtenir des images en couleur même dans des conditions de faible luminosité.
La Tapo C665G KIT intègre par ailleurs une intelligence artificielle locale capable de reconnaître différents types d’objets : personnes, animaux ou véhicules. Une fonction de reconnaissance faciale permet même de distinguer les proches des inconnus afin de réduire les fausses alertes.
Les utilisateurs peuvent consulter des rapports d’activité détaillés, suivre une personne ou un animal spécifique, et accéder rapidement aux événements grâce à des enregistrements horodatés. Toutes les données liées à l’analyse sont traitées localement, ce qui limite les risques liés à la confidentialité.
Suivi panoramique et enregistrement continu
La caméra propose un balayage panoramique à 360° et une inclinaison verticale à 90°, permettant de couvrir une zone très large. Elle peut suivre automatiquement des mouvements ou se déplacer entre plusieurs points prédéfinis.
Autre particularité : la technologie AOV (Always-On-Video). Contrairement aux caméras classiques qui enregistrent uniquement lors d’une détection de mouvement, ce système assure un enregistrement continu tout en adaptant la qualité vidéo selon les événements détectés.
Des zones d’activité personnalisables peuvent également être configurées afin de recevoir uniquement les alertes pertinentes. Les projecteurs intégrés, associés à une alarme sonore et lumineuse, permettent aussi de dissuader d’éventuelles intrusions. La caméra est certifiée IP65, ce qui lui assure une résistance aux intempéries, à la poussière et aux températures extrêmes.
Stockage et compatibilité domotique
La Tapo C665G KIT prend en charge une carte microSD jusqu’à 512 Go pour stocker localement les enregistrements. Elle peut également fonctionner avec le service Tapo Care, qui propose un historique vidéo de 30 jours et une sauvegarde chiffrée dans le cloud. Côté domotique, la caméra est compatible avec Amazon Alexa et Google Home, permettant un contrôle vocal et une intégration dans un système de maison connectée.
Prix et disponibilité
La Tapo C665G KIT est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 199,99 €. Avec sa combinaison de vidéo 4K, connectivité 4G, intelligence artificielle et alimentation solaire, cette caméra vise clairement les utilisateurs à la recherche d’une solution de sécurité simple à installer et capable de fonctionner même dans les endroits les plus isolés.