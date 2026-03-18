Apple n'est pas près de rattraper son retard dans la domotique !

Qu'en penser ?



Le départ de Brian Lynch illustre les défis auxquels Apple fait face dans sa stratégie smart home. Entre retards, dépendance à Siri et fuite des talents, la firme doit encore prouver sa capacité à s’imposer sur ce segment clé. À l’inverse, des acteurs plus agiles comme Oura profitent de cette période pour se renforcer.