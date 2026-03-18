Apple n'est pas près de rattraper son retard dans la domotique !
Par Laurence - Publié le
Apple traverse une nouvelle zone de turbulence dans sa division dédiée à la maison connectée. Brian Lynch, directeur senior de l’ingénierie hardware pour les produits domestiques, quitte l’entreprise après plus de 20 ans pour rejoindre le spécialiste des bagues connectées Oura.
Ce départ stratégique intervient alors qu’Apple tente justement d’accélérer sur le marché du smart home —mais en vain. A priori, Brian Lynch occupera désormais le poste de vice-président senior de l’ingénierie hardware chez Oura. Une prise de guerre importante pour la startup, mais un vrai coup dur pour Cupertino.
Depuis 2022, Lynch supervisait le développement matériel des futurs produits domestiques de la marque. Son départ intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par des retards répétés, des changements internes et une pression croissante autour des projets liés à la maison connectée. Il s’agit par ailleurs du deuxième départ notable dans cette équipe en quelques années, après celui de DJ Novotney en 2024.
Apple travaille depuis plusieurs années sur une série de produits destinés à concurrencer les solutions d’Amazon ou de Google dans la maison connectée. Parmi les projets en cours, on trouve un hub domestique intelligent avec écran, une sonnette connectée avec Face ID, des capteurs de sécurité et d’automatisation et même un robot domestique avancé prévu à plus long terme. Mais le projet phare, un écran intelligent pour la maison, a été repoussé à plusieurs reprises. Initialement attendu plus tôt, il serait désormais prévu pour septembre 2026.
Au cœur de ces retards : Siri. Apple travaille actuellement sur une refonte majeure de son assistant vocal, essentielle pour offrir une expérience personnalisée sur ses futurs produits domestiques. Sans cette évolution, difficile pour Apple de rivaliser avec Alexa chez Amazon, Google Assistant, ou les nouvelles interfaces dopées à l’IA. Ce blocage logiciel impacte directement le calendrier matériel.
La division smart home reste pilotée par Matt Costello, responsable également des équipes audio et Beats, et dépend de John Ternus, le patron de l’ingénierie hardware chez Apple. Selon plusieurs sources, Apple considère toujours la maison connectée comme un levier stratégique majeur pour sa croissance future. Mais les difficultés actuelles montrent que la transition vers ce marché est plus complexe que prévu.
De son côté, Oura renforce ses équipes en attirant des talents venus de Cupertino. La marque, connue pour ses bagues connectées orientées santé, multiplie les recrutements issus d’Apple ces dernières années. L’arrivée de Brian Lynch pourrait accélérer le développement de nouveaux produits, dans un marché en pleine expansion autour des objets connectés discrets.
Le départ de Brian Lynch illustre les défis auxquels Apple fait face dans sa stratégie smart home. Entre retards, dépendance à Siri et fuite des talents, la firme doit encore prouver sa capacité à s’imposer sur ce segment clé. À l’inverse, des acteurs plus agiles comme Oura profitent de cette période pour se renforcer.
Un départ qui tombe mal pour Apple
Ce départ stratégique intervient alors qu’Apple tente justement d’accélérer sur le marché du smart home —mais en vain. A priori, Brian Lynch occupera désormais le poste de vice-président senior de l’ingénierie hardware chez Oura. Une prise de guerre importante pour la startup, mais un vrai coup dur pour Cupertino.
Depuis 2022, Lynch supervisait le développement matériel des futurs produits domestiques de la marque. Son départ intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par des retards répétés, des changements internes et une pression croissante autour des projets liés à la maison connectée. Il s’agit par ailleurs du deuxième départ notable dans cette équipe en quelques années, après celui de DJ Novotney en 2024.
Le smart home d’Apple en difficulté
Apple travaille depuis plusieurs années sur une série de produits destinés à concurrencer les solutions d’Amazon ou de Google dans la maison connectée. Parmi les projets en cours, on trouve un hub domestique intelligent avec écran, une sonnette connectée avec Face ID, des capteurs de sécurité et d’automatisation et même un robot domestique avancé prévu à plus long terme. Mais le projet phare, un écran intelligent pour la maison, a été repoussé à plusieurs reprises. Initialement attendu plus tôt, il serait désormais prévu pour septembre 2026.
Au cœur de ces retards : Siri. Apple travaille actuellement sur une refonte majeure de son assistant vocal, essentielle pour offrir une expérience personnalisée sur ses futurs produits domestiques. Sans cette évolution, difficile pour Apple de rivaliser avec Alexa chez Amazon, Google Assistant, ou les nouvelles interfaces dopées à l’IA. Ce blocage logiciel impacte directement le calendrier matériel.
Une équipe sous pression
La division smart home reste pilotée par Matt Costello, responsable également des équipes audio et Beats, et dépend de John Ternus, le patron de l’ingénierie hardware chez Apple. Selon plusieurs sources, Apple considère toujours la maison connectée comme un levier stratégique majeur pour sa croissance future. Mais les difficultés actuelles montrent que la transition vers ce marché est plus complexe que prévu.
De son côté, Oura renforce ses équipes en attirant des talents venus de Cupertino. La marque, connue pour ses bagues connectées orientées santé, multiplie les recrutements issus d’Apple ces dernières années. L’arrivée de Brian Lynch pourrait accélérer le développement de nouveaux produits, dans un marché en pleine expansion autour des objets connectés discrets.
Qu'en penser ?
Le départ de Brian Lynch illustre les défis auxquels Apple fait face dans sa stratégie smart home. Entre retards, dépendance à Siri et fuite des talents, la firme doit encore prouver sa capacité à s’imposer sur ce segment clé. À l’inverse, des acteurs plus agiles comme Oura profitent de cette période pour se renforcer.