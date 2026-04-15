Amazon brade ce robot tondeuse Mammotion (-300€) : dites adieu à la corvée de tonte !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Tondre la pelouse, c'est bien. Ne plus avoir à le faire du tout, c'est mieux. Mammotion l'a bien compris avec son LUBA mini AWD LiDAR, un robot tondeuse qui revendique une première mondiale : embarquer un LiDAR à semi-conducteurs pour s'orienter dans votre jardin sans le moindre fil périphérique à enterrer. Pas de câble, pas de dimanche à genoux dans l'herbe. On branche la station de charge, on lance l'appli, c'est parti.
Le cœur du LUBA mini AWD LiDAR, c'est son système Tri-Fusion développé par Mammotion : LiDAR 3D + RTK + Vision. Le LiDAR à 144 faisceaux génère jusqu'à 200 000 points par seconde, pour une cartographie 3D en temps réel de votre pelouse. Résultat : une précision de positionnement annoncée à ±1 cm, même sous les arbres ou à l'ombre d'un trampoline. La Vision prend le relais pour détecter les obstacles, chiens, jouets, arroseurs avec une portée de 30 mètres. Et comme tout cela fonctionne quel que soit l'éclairage, le robot peut tourner de nuit sans sourciller.
Le AWD dans le nom ne ment pas : quatre roues motrices indépendantes pour affronter les pentes jusqu'à 80 %. Sur terrain mou ou irrégulier, les roues accrochent sans patiner, ce qui préserve aussi la pelouse. Le moteur de coupe de 88 W assure une coupe nette sur une largeur de 200 mm, avec une hauteur réglable de 20 à 65 mm. L'autonomie est de 150 minutes, pour une surface d'environ 250 m² par charge, avec retour automatique à la station.
Via l'application Mammotion, on gère jusqu'à 20 zones distinctes, jardin avant, arrière, bords de route, et on définit les zones interdites (piscine, massifs). Le module 4G intégré — avec 3 ans de service offerts — permet le contrôle et la vidéo en direct de n'importe où. Le service iNavi assure un positionnement au centimétre sans station RTK physique supplémentaire. Primé à l'IFA, le LUBA Mini AWD LiDAR est une machine pensée pour les jardins avec leurs obstacles et leurs dénivelés, c'est aujourd'hui l'une des références du marché.
Mammotion Luba Mini AWD LiDAR
Le cœur du LUBA mini AWD LiDAR, c'est son système Tri-Fusion développé par Mammotion : LiDAR 3D + RTK + Vision. Le LiDAR à 144 faisceaux génère jusqu'à 200 000 points par seconde, pour une cartographie 3D en temps réel de votre pelouse. Résultat : une précision de positionnement annoncée à ±1 cm, même sous les arbres ou à l'ombre d'un trampoline. La Vision prend le relais pour détecter les obstacles, chiens, jouets, arroseurs avec une portée de 30 mètres. Et comme tout cela fonctionne quel que soit l'éclairage, le robot peut tourner de nuit sans sourciller.
Du muscle pour les terrains difficiles
Le AWD dans le nom ne ment pas : quatre roues motrices indépendantes pour affronter les pentes jusqu'à 80 %. Sur terrain mou ou irrégulier, les roues accrochent sans patiner, ce qui préserve aussi la pelouse. Le moteur de coupe de 88 W assure une coupe nette sur une largeur de 200 mm, avec une hauteur réglable de 20 à 65 mm. L'autonomie est de 150 minutes, pour une surface d'environ 250 m² par charge, avec retour automatique à la station.
Via l'application Mammotion, on gère jusqu'à 20 zones distinctes, jardin avant, arrière, bords de route, et on définit les zones interdites (piscine, massifs). Le module 4G intégré — avec 3 ans de service offerts — permet le contrôle et la vidéo en direct de n'importe où. Le service iNavi assure un positionnement au centimétre sans station RTK physique supplémentaire. Primé à l'IFA, le LUBA Mini AWD LiDAR est une machine pensée pour les jardins avec leurs obstacles et leurs dénivelés, c'est aujourd'hui l'une des références du marché.