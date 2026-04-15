Amazon brade ce robot tondeuse Mammotion (-300€) : dites adieu à la corvée de tonte !

Mammotion Luba Mini AWD LiDAR

Du muscle pour les terrains difficiles

Le cœur du LUBA mini AWD LiDAR, c'estn : LiDAR 3D + RTK + Vision. Le LiDAR à 144 faisceaux génère jusqu'à 200 000 points par seconde, pour une cartographie 3D en temps réel de votre pelouse. Résultat : une précision de positionnement annoncée à ±1 cm, même sous les arbres ou à l'ombre d'un trampoline. La Vision prend le relais pour détecter les obstacles, chiens, jouets, arroseurs avec une portée de 30 mètres. Et comme tout cela fonctionne quel que soit l'éclairage, le robot peut tourner de nuit sans sourciller.Le AWD dans le nom ne ment pas :. Sur terrain mou ou irrégulier, les roues accrochent sans patiner, ce qui préserve aussi la pelouse. Le moteur de coupe de 88 W assure une coupe nette sur une largeur de 200 mm, avec une hauteur réglable de 20 à 65 mm. L'autonomie est de 150 minutes, pour une surface d'environ 250 m² par charge, avec retour automatique à la station.Via l'application Mammotion, on gère, jardin avant, arrière, bords de route, et on définit les zones interdites (piscine, massifs). Le module 4G intégré — avec 3 ans de service offerts — permet le contrôle et la vidéo en direct de n'importe où. Le service iNavi assure un positionnement au centimétre sans station RTK physique supplémentaire. Primé à l'IFA, le LUBA Mini AWD LiDAR est une machine pensée pour les jardins avec leurs obstacles et leurs dénivelés, c'est aujourd'hui l'une des références du marché.