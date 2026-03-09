Kress lance ses robots tondeuses EyePilot avec caméra embarquée et précision centimétrique

On en dit quoi ?



Kress propose une évolution intéressante avec cette combinaison caméra + RTK. Pas de câble à enterrer, pas d'antenne à installer chez vous, et une précision centimétrique même à l'ombre : c'est exactement ce qu'on attend d'un robot tondeuse en 2026. La version 4x4 avec ses 84 % de pente est impressionnante pour un robot domestique. Il faudra quand même voir comment la caméra se comporte avec des obstacles imprévisibles (un jouet, un hérisson, vous voyez le genre). Côté tarifs, le modèle d'entrée à 999 euros est agressif face à la concurrence, mais la facture grimpe vite pour les grands terrains.