Kress lance ses robots tondeuses EyePilot avec caméra embarquée et précision centimétrique
Par Vincent Lautier - Publié le
Kress dévoile sa gamme EyePilot 2026 : des robots tondeuses équipés d'une caméra et de la technologie RTK, capables de tondre sans câble périmétrique ni antenne sur la propriété. Dix modèles au total, dont quatre en version 4x4 pour les terrains en pente, de 999 à 4 499 euros.
La grosse nouveauté de la gamme EyePilot, c'est l'ajout d'une caméra mono V-SLAM en plus du positionnement RTK. Le robot sait où il est grâce au réseau d'antennes RTK installé par Kress chez ses revendeurs (pas besoin d'en planter une dans le jardin), et la caméra lui permet de détecter les obstacles en temps réel.
L'intelligence artificielle embarquée analyse ce qu'elle voit pour décider si elle doit contourner, couper au plus près ou traverser. Et si le robot se retrouve coincé, il se débloque tout seul. Kress insiste aussi sur la fonction ZeroTrim, qui coupe les bordures à 0-2 cm du bord sans intervention manuelle. La cartographie du terrain peut se faire automatiquement par IA ou via un revendeur équipé d'un chariot dédié. Tous les modèles standards proposent une largeur de coupe de 20 cm, une hauteur réglable de 20 à 60 mm, et grimpent des pentes jusqu'à 40 % (22 degrés).
Pour les terrains vraiment pentus, Kress propose aussi une déclinaison EyePilot 4x4 avec transmission intégrale. Les quatre roues motrices permettent de grimper des pentes jusqu'à 84 %, soit 40 degrés. Le design à axe central garde les quatre roues au sol en permanence, et le système TurfSteer assure des virages propres sans abîmer le gazon ni laisser de traces.
Le robot franchit aussi les bordures et dénivelés jusqu'à 6 cm, a priori sans broncher. La largeur de coupe passe à 22 cm, et l'autonomie dépend du modèle : de 40 minutes pour la batterie 4 Ah à 100 minutes pour la 10 Ah. Autre ajout, la connectivité 4G intégrée, qui remplace le Wi-Fi pour une couverture plus fiable dans les grands jardins. D'ailleurs, toute la gamme EyePilot s'enrichit de modèles estampillés ES avec 4G.
Côté prix, Kress ratisse large. La gamme standard compte six modèles : le KR250E pour 500 m² à 999 euros, le KR260E pour 700 m² à 1 299 euros, le KR261E pour 1 000 m² à 2 199 euros, le KR271E pour 1 500 m² à 2 499 euros, le KR273E pour 3 000 m² à 3 299 euros et le KR274E pour 5 000 m² à 3 999 euros.
La gamme 4x4 démarre avec le KR280E pour 800 m² à 1 999 euros, puis le KR281E pour 1 500 m² à 2 999 euros, le KR283E pour 3 000 m² à 3 799 euros, et le haut de gamme KR285E pour 5 000 m² à 4 499 euros. La fonction ZeroTrim est disponible à partir des modèles 600 m² et plus.
Kress propose une évolution intéressante avec cette combinaison caméra + RTK. Pas de câble à enterrer, pas d'antenne à installer chez vous, et une précision centimétrique même à l'ombre : c'est exactement ce qu'on attend d'un robot tondeuse en 2026. La version 4x4 avec ses 84 % de pente est impressionnante pour un robot domestique. Il faudra quand même voir comment la caméra se comporte avec des obstacles imprévisibles (un jouet, un hérisson, vous voyez le genre). Côté tarifs, le modèle d'entrée à 999 euros est agressif face à la concurrence, mais la facture grimpe vite pour les grands terrains.
Une caméra pour tout voir
La version 4x4 pour les jardins escarpés
Dix modèles de 999 à 4 499 euros
On en dit quoi ?
