Amazon brade la barre de son Sonos Arc Ultra : Dolby Atmos et AirPlay 2 !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous désirez vous équiper de la dernière barre de son haut de gamme de Sonos compatible Dolby Atmos et AirPlay 2, c'est le moment de craquer. Elle est actuellement en promotion à son prix le plus bas.
La Sonos Arc Ultra est une version améliorée de la célèbre Arc. Dotée de 14 haut-parleurs, cette barre de son présente des spécifications intéressantes, avec la promesse d’un son Dolby Atmos encore plus immersif. La première génération comptait 11 amplificateurs, désormais remplacés par 14. Le nombre de tweeters passe de 3 à 7, avec 2 d’entre eux toujours orientés vers le haut pour améliorer l’audio spatial. Quant aux 8 woofers, ils ont été remplacés par 6 mid-woofers.
La technologie Sound Motion, nouvellement intégrée, est présentée comme une avancée majeure dans le domaine audio, améliorant considérablement les basses par rapport à son prédécesseur. La barre de son passe également en WiFi 6. Malgré l’ajout de ces nouvelles fonctionnalités, Sonos a réussi à réduire les dimensions de la barre tout en conservant son design épuré. Notons que les utilisateurs Android pourront désormais calibrer leur barre de son en Trueplay, qu'il sera envisageable de coupler l'appareil avec des enceintes Sonos comme l'ERA 100 (actuellement également en promo) et un caisson de basse pour obtenir un système surround sans fil, et que la barre de son est compatible AirPlay 2
Sonos Arc Ultra : une barre de son haut de gamme
La Sonos Arc Ultra est une version améliorée de la célèbre Arc. Dotée de 14 haut-parleurs, cette barre de son présente des spécifications intéressantes, avec la promesse d’un son Dolby Atmos encore plus immersif. La première génération comptait 11 amplificateurs, désormais remplacés par 14. Le nombre de tweeters passe de 3 à 7, avec 2 d’entre eux toujours orientés vers le haut pour améliorer l’audio spatial. Quant aux 8 woofers, ils ont été remplacés par 6 mid-woofers.
AirPlay 2 et Dolby Atmos
La technologie Sound Motion, nouvellement intégrée, est présentée comme une avancée majeure dans le domaine audio, améliorant considérablement les basses par rapport à son prédécesseur. La barre de son passe également en WiFi 6. Malgré l’ajout de ces nouvelles fonctionnalités, Sonos a réussi à réduire les dimensions de la barre tout en conservant son design épuré. Notons que les utilisateurs Android pourront désormais calibrer leur barre de son en Trueplay, qu'il sera envisageable de coupler l'appareil avec des enceintes Sonos comme l'ERA 100 (actuellement également en promo) et un caisson de basse pour obtenir un système surround sans fil, et que la barre de son est compatible AirPlay 2