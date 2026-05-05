L'excellente serrure connectée Nuki Ultra en promo : dernières heures pour en profiter !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec la Smart Lock Ultra, Nuki ne se contente pas de limer quelques millimètres sur sa serrure connectée : la marque autrichienne repart quasiment d’une feuille blanche. Plus compacte, plus élégante, plus rapide, l’Ultra donne enfin l’impression d’avoir été pensée avec la porte, et non greffée dessus comme un accessoire domotique un peu trop enthousiaste. Le nouveau design en acier, trois fois plus petit que les générations précédentes, change vraiment la perception du produit.
Si vous avez lu mon test de la Nuki Smart Lock Ultra, vous savez qu'elle est pour moi la meilleure du marché. Le gros changement, c’est l’installation avec cylindre dédié, fourni dans la boîte. On remplace donc le cylindre existant, ce qui pourra refroidir les allergiques au tournevis, mais l’opération reste simple, guidée par l’application, et surtout réversible. En échange, on gagne en rigidité, en sécurité, et l’on conserve la possibilité d’utiliser une bonne vieille clé depuis l’extérieur. Toujours rassurant quand la domotique décide de faire sa diva.
À l’usage, le nouveau moteur brushless est la vraie star. En mode Standard, l’ouverture est déjà bluffante ; en mode Insane, on frôle le gadget… mais le gadget jouissif. Surtout, la serrure devient moins bruyante parce qu’elle travaille moins longtemps. On n’attend plus devant la porte : elle s’ouvre avant même que l’agacement ne monte.
Côté connectivité, Nuki coche presque toutes les cases : Bluetooth, Wi-Fi intégré, Matter over Thread, compatibilité Apple Maison, Google Home et Alexa, sans pont obligatoire ni abonnement. L’application Nuki reste toutefois le vrai centre de contrôle, avec Auto-Unlock, accès invités, plages horaires, verrouillage automatique, Apple Watch et réglages fins. Même HomeKey est de la partie si vous optez pour le nouveau Keypad 2 NFC.
La batterie intégrée se recharge en environ deux heures via un câble magnétique propriétaire. C’est pratique, même s’il faudra éviter de perdre le câble. Le tarif, lui, pique un peu : 349 euros, sans accessoires comme le Door Sensor ou le Keypad, ce qui rend la promotion des French Days d'autant plus attractive. Reste que la Nuki Smart Lock Ultra est probablement la serrure connectée la plus aboutie du moment : belle, rapide, fiable, complète, et suffisamment discrète pour se faire oublier. C’est cher, oui. Mais pour qui veut le meilleur sans compromis, l’Ultra porte plutôt bien son nom.
Nuki Smart Lock Ultra
Si vous avez lu mon test de la Nuki Smart Lock Ultra, vous savez qu'elle est pour moi la meilleure du marché. Le gros changement, c’est l’installation avec cylindre dédié, fourni dans la boîte. On remplace donc le cylindre existant, ce qui pourra refroidir les allergiques au tournevis, mais l’opération reste simple, guidée par l’application, et surtout réversible. En échange, on gagne en rigidité, en sécurité, et l’on conserve la possibilité d’utiliser une bonne vieille clé depuis l’extérieur. Toujours rassurant quand la domotique décide de faire sa diva.
À l’usage, le nouveau moteur brushless est la vraie star. En mode Standard, l’ouverture est déjà bluffante ; en mode Insane, on frôle le gadget… mais le gadget jouissif. Surtout, la serrure devient moins bruyante parce qu’elle travaille moins longtemps. On n’attend plus devant la porte : elle s’ouvre avant même que l’agacement ne monte.
La meilleure serrure connectée du marché
Côté connectivité, Nuki coche presque toutes les cases : Bluetooth, Wi-Fi intégré, Matter over Thread, compatibilité Apple Maison, Google Home et Alexa, sans pont obligatoire ni abonnement. L’application Nuki reste toutefois le vrai centre de contrôle, avec Auto-Unlock, accès invités, plages horaires, verrouillage automatique, Apple Watch et réglages fins. Même HomeKey est de la partie si vous optez pour le nouveau Keypad 2 NFC.
La batterie intégrée se recharge en environ deux heures via un câble magnétique propriétaire. C’est pratique, même s’il faudra éviter de perdre le câble. Le tarif, lui, pique un peu : 349 euros, sans accessoires comme le Door Sensor ou le Keypad, ce qui rend la promotion des French Days d'autant plus attractive. Reste que la Nuki Smart Lock Ultra est probablement la serrure connectée la plus aboutie du moment : belle, rapide, fiable, complète, et suffisamment discrète pour se faire oublier. C’est cher, oui. Mais pour qui veut le meilleur sans compromis, l’Ultra porte plutôt bien son nom.