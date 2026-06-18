Avec Matter 1.6 arrive, Apple Home va devenir plus simple à utiliser

Configurer un accessoire, simplement en posant son iPhone

Fin d'un affrontement entre iPhone et Android ?

la mienne par exemple

Des thermostats plus intelligents

Et Apple dans tout ça ?

Qu'en penser ?



Même si Matter n’a pas encore totalement tenu sa promesse d’une maison connectée universelle, chaque nouvelle version rapproche un peu plus l’industrie de cet objectif. Matter 1.6 ne révolutionne pas le secteur, mais il apporte plusieurs améliorations concrètes qui répondent directement aux frustrations des utilisateurs : installation simplifiée, meilleure compatibilité entre plateformes et automatisations plus intelligentes.

L’une des principales nouveautés de Matter 1.6 concerne. Grâce à la prise en charge de la, il sera désormais possible de configurer certains équipements simplement enCette solution se veut particulièrement pratique pouravant d’être alimenté électriquement. Cette méthode vient compléter les procédures actuelles basées sur leset devrait rendre l’installation beaucoup plus rapide pour les utilisateurs.Concrètement, cette fonctionsans configuration supplémentaire.Dans une famille où certains utilisent un iPhone et d’autres un smartphone Android (), chaque appareil connecté pourra être contrôlé naturellement depuis Apple Home, Google Home ou tout autre contrôleur compatible.Aujourd’hui encore, l’ajout d’un appareil à plusieurs plateformes peut parfois nécessiter(voire un plantage complet). Joint Fabric vise précisément à faire disparaître cette complexité.La CSA s’attaque enfin à un autre problème fréquent des maisons connectées :. Avec Matter 1.6, les assistants domotiques ne transmettront plus directement des ordres aux thermostats. Ils enverront désormais des, de ses habitudes ou encore des contraintes énergétiques.Par exemple, un thermostat configuré pour économiser l’énergie pourra ignorer une commande contradictoire envoyée par une autre plateforme. De même, un réglage manuel effectué par l’utilisateur pourra être prioritaire sur une automatisation lancée quelques secondes plus tard.La nouvelle version améliore également. L’objectif est d’offrir une meilleure cohérence entre les différents fabricants et applications compatibles Matter.Les détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone pourront par exemple signaler s’ils ont été retirés de leur emplacement. Les capteurs de sécurité auront également la possibilité dedes événements afin que les différentes plateformes domotiques puissent accéder aussi bien aux alertes en temps réel qu’aux événements passés.Comme souvent,. La firme n’a pas toujours été particulièrement rapide dans l’adoption des nouvelles versions de Matter. Certaines fonctions introduites avec Matter 1.4 en 2024 ne sont toujours pas totalement prises en charge dans Apple Home.Cupertino a toutefois récemment r. Avec, la firme a notamment ajouté la compatibilité avec Thread 1.4, une évolution qui améliore la communication entre les appareils compatibles Matter et facilite la création de véritables réseaux maillés entre produits de marques différentes.