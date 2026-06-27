La sonde de piscine iopool à son meilleur prix avec notre code promo
Par Didier Pulicani - Publié le
Le soleil et les fortes chaleur sont enfin de retour, et cela fait quelques semaines déjà que les propriétaires de piscines tentent de remettre en état leurs bassins, une opération parfois capricieuse y compris pour les initiés.
Après un hivernage classique, il faut aussi revoir la chimie de l'eau, contrôler son PH, faire un petit chlore-choc, rajouter du floculent... bref, les produits habituels nécessaire pour obtenir une eau pure et claire. Mais pas toujours facile de se repérer avec les fameuses bandelettes...
Dans notre test de la sonde iopool, nous avions relevés plusieurs défauts :
En clair, au bout de 2 ans, il fallait renvoyer la sonde pour une somme conséquente (environ 100€) et iopool vous renvoyait un nouveau modèle, mais avec une garantie de 2 ans à nouveau.
Le nouveau modèle (que l'on a reçu il y a quelques semaines) propose de pouvoir changer la batterie facilement. La sonde se dote en effet de 4 vis que l'on peut démonter à la maison, afin de remplacer les accumulateurs en cas de panne :
Vous pourrez même changer le capteur dont la durée de vie a été allongée à 4 ans. Le nouveau capteur coûte une centaine d'euros et peut être remplacé à la maison, sans devoir renvoyer la sonde.
Ce système est plus
Parmi les nouveautés, signalons également l'arrivée d'une nouvelle passerelle WiFi/Bluetooth.
Dotée d'un tout nouveau design, elle permet de connecter votre EcO au réseau Wi-Fi de votre maison. Sans elle, ce ne sera que du Bluetooth et sans accès à distance : je vous la recommande donc vivement !
Ce nouveau modèle est fourni avec une antenne, un câble USB (1,4 m), et surtout, d'une ventouse, ce qui permet de l'accrocher sur une fenêtre par exemple :
Précisons que l'ancienne version fonctionne toujours de notre côté, mais nous testerons évidemment ce système très bientôt.
Enfin, l'application mobile liée à cette nouvelle sonde permet de mesurer l'activité de la piscine. Combien de fois a-t-elle été utilisée ? Quelqu'un est-il en train de se baigner ? Cela reste une donnée intéressante, surtout pour ceux qui ont l'impression que leur bassin n'est pas très utilisé au regard des dépenses et de l'entretien...
Comme vous avez pu le voir dans notre test complet d'IOPool, cette sonde de piscine connectée est sans doute votre meilleur allié pour retrouver une belle piscine rapidement.
En effet, IOpool est un petit accessoire à plonger dans le bassin, qui va mesure le potentiel RedOx, la température et aussi le PH de l'eau.
Connectée en Bluetooth, elle peut également augmenter sa portée grâce à un petit boitier Blueooth/WiFi à placer entre votre borne et la sonde. Cela permet de connaitre toutes les mesures, même lorsqu'on est loin de la maison.
Autre atout d'IOPool, il vous recommande des traitements, avec les dosages précis. Une fois la dose validée, la sonde assure un suivi via l'application mobile, qui s'actualise en temps réel.
Depuis le programme, vous pouvez également commander des produits, et gérer votre stock précisément -pratique, pour anticiper la fin d'une boite par exemple. Le site d'iopool (intégré à l'app) propose tous les types de traitements (brome, chlore, oxygène actif...).
Durant notre test, nous sommes passés d'une eau franchement verte, trouble et très mal équilibré, à un bassin parfaitement transparent, avec une chimie quasi-parfaite. Et si les températures augmentent ou si la météo est capricieuse, iopool permet de limiter la quantité de produits en ne proposant que le strict nécessaire.
En ce moment, avec le code
Après un hivernage classique, il faut aussi revoir la chimie de l'eau, contrôler son PH, faire un petit chlore-choc, rajouter du floculent... bref, les produits habituels nécessaire pour obtenir une eau pure et claire. Mais pas toujours facile de se repérer avec les fameuses bandelettes...
• Acheter iopool (279€ sur Amazon)
• Chlore lent (125g)
• Oxygène actif en galets (20g)
En ce moment, avec le code
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MAC4EVER, obtenez 25€ de réduction sur l’achat d’un pack EcO Start pour tout niveau client sur le site officiel !
Nouvelle version !
Dans notre test de la sonde iopool, nous avions relevés plusieurs défauts :
• Le fait qu'elle ne soit pas rechargeable
• La durée de vie du capteur de seulement 2 ans
• La durée de vie du capteur de seulement 2 ans
En clair, au bout de 2 ans, il fallait renvoyer la sonde pour une somme conséquente (environ 100€) et iopool vous renvoyait un nouveau modèle, mais avec une garantie de 2 ans à nouveau.
Le nouveau modèle (que l'on a reçu il y a quelques semaines) propose de pouvoir changer la batterie facilement. La sonde se dote en effet de 4 vis que l'on peut démonter à la maison, afin de remplacer les accumulateurs en cas de panne :
Vous pourrez même changer le capteur dont la durée de vie a été allongée à 4 ans. Le nouveau capteur coûte une centaine d'euros et peut être remplacé à la maison, sans devoir renvoyer la sonde.
Ce système est plus
écoloet ne nécessite que très peu de bricolage. Un grand bravo aux équipes d'iopool d'avoir entendu les critiques aussi rapidement ! On précisera au passage qu'il n'existe pas de capteur RedOX à durée de vie infinie... pour l'instant. Ces sondes étant plongées en permanence dans de l'eau chlorée, elles vieillissent irrémédiablement au bout de quelques années.
Relais WiFI et mesure de l'activité
Parmi les nouveautés, signalons également l'arrivée d'une nouvelle passerelle WiFi/Bluetooth.
Dotée d'un tout nouveau design, elle permet de connecter votre EcO au réseau Wi-Fi de votre maison. Sans elle, ce ne sera que du Bluetooth et sans accès à distance : je vous la recommande donc vivement !
Ce nouveau modèle est fourni avec une antenne, un câble USB (1,4 m), et surtout, d'une ventouse, ce qui permet de l'accrocher sur une fenêtre par exemple :
Précisons que l'ancienne version fonctionne toujours de notre côté, mais nous testerons évidemment ce système très bientôt.
Enfin, l'application mobile liée à cette nouvelle sonde permet de mesurer l'activité de la piscine. Combien de fois a-t-elle été utilisée ? Quelqu'un est-il en train de se baigner ? Cela reste une donnée intéressante, surtout pour ceux qui ont l'impression que leur bassin n'est pas très utilisé au regard des dépenses et de l'entretien...
Iopool, la meilleure sonde de piscine connectée
Comme vous avez pu le voir dans notre test complet d'IOPool, cette sonde de piscine connectée est sans doute votre meilleur allié pour retrouver une belle piscine rapidement.
En effet, IOpool est un petit accessoire à plonger dans le bassin, qui va mesure le potentiel RedOx, la température et aussi le PH de l'eau.
Connectée en Bluetooth, elle peut également augmenter sa portée grâce à un petit boitier Blueooth/WiFi à placer entre votre borne et la sonde. Cela permet de connaitre toutes les mesures, même lorsqu'on est loin de la maison.
Autre atout d'IOPool, il vous recommande des traitements, avec les dosages précis. Une fois la dose validée, la sonde assure un suivi via l'application mobile, qui s'actualise en temps réel.
Depuis le programme, vous pouvez également commander des produits, et gérer votre stock précisément -pratique, pour anticiper la fin d'une boite par exemple. Le site d'iopool (intégré à l'app) propose tous les types de traitements (brome, chlore, oxygène actif...).
Durant notre test, nous sommes passés d'une eau franchement verte, trouble et très mal équilibré, à un bassin parfaitement transparent, avec une chimie quasi-parfaite. Et si les températures augmentent ou si la météo est capricieuse, iopool permet de limiter la quantité de produits en ne proposant que le strict nécessaire.
Code Promo IOPool
En ce moment, avec le code
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