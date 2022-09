Piscine verte et trouble ? Test d'iopool, l'accessoire connecté idéal pour le traitement de l'eau !

Test d'iopool, l'accessoire indispensable des piscines !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Jusqu'au 1er septembre 2023, avec le code MAC4EVER , iopool vous offre 25€ sur l’achat d’un pack EcO Start pour tout niveau client sur le site officiel !

Piscine verte, Chlore choc et bandelettes de PH

vert étang

rétro-lavage

Une sonde et un écosystème

capter

Une application-conseil et un suivi sans faille

normal

Quelques défauts

normale

Alors, on achète ?

choc

Jusqu'au 1er septembre 2023, avec le code MAC4EVER , iopool vous offre 25€ sur l’achat d’un pack EcO Start pour tout niveau client sur le site officiel !

{"minus":"Non rechargeable

Durée de vie du capteur","featured":"true","price":"229€ (avec pack de démarrage)

99€ (sonde seule)","overallGrade":"9","id":"1k9ten","title":"iopool, la sonde de piscine connectée","plus":"Installation simplissime

Suivi précis du PH, ORP et température

Recommandations

Ecosystème complet","content":"Après une saison de tests, la rédaction est un anime : iopool est sans conteste l'allié idéal de tout possesseurs de piscine. Son tarif est rapidement amorti, grâce à un meilleur dosage des produits et à un suivi permettant d'anticiper les problèmes. Seul défaut, la sonde a une durée de vie de 2 ans (minimum), et doit être changée intégralement tous les 3 ou 4 ans."}

Peu importe la taille de l'installation,... Certains font appel à des professionnels, d'autres utilisent des systèmes automatisés, et pour les petits bassins, le traitement se fait souvent manuellement., qui permet de gérer sa piscine de façon optimale, avec un suivi précis et des recommandations sur les traitements à effectuer. Nous l'avons testée pendant les vacances sur uneque des eaux des Caraïbes...Malgré tous les automatismes modernes, il faut nettoyer les filtres, surveiller la pompe, enlever les feuilles, passer le robot ou l'aspirateur... sans compter les algues, l'ajustement du chlore, brome, de l'oxygène actif ou encore du sel, en fonction du système de traitement.Plus la piscine est petite, plus le travail est manuel :, tant les différents degrés de chaque élément est difficile à apprécier.En été, avec les fortes chaleurs, les baignades à répétition, et parfois les orages,Il faut alors repartir du début, à coup de Chlore-Choc, deet de nettoyages réguliers du filtres... voire même à l'oxygène actif, l'un des produits les plus efficaces pour retrouver une eau limpide en quelques heures.Que ce soit pour le novice comme pour le propriétaire le plus expérimenté, 5Kg de Chlore-Choc, c'est vite 40€ ! . Optimiser les dosages, prévenir les baisses de PH ou de chlore, permet donc d'économiser du temps, de l'argent et un bon niveau de stress si la piscine est louée -par exemple- dans un, à choisir en fonction du type de traitement (Chlore, Brome...). Une dosette est également fournie ainsi qu'une petite notice explicative et quelques bandelettes de PH, parfois utiles pour aider à la compréhension et aussi pour recalibrer le capteur au besoin.: capacité de désinfection (ORP), acidité (PH) et température de l'eau. Ces informations sont aussi disponibles sur la durée, avec un historique très précis de chaque valeur sur un jour, une semaine et même un mois -très pratique pour comparer les seuils.. On vous propose également de scanner des QRCode sur les produits livrés (PH+/PH-/Chlore...) afin de constituer votre stock, dans lequel le programme puisera en cas de nécessité -avec votre consentement bien-sûr !. En pratique, cela permet desa piscine dans toute la maison, mais aussi à l'extérieur, grâce à la connexion Cloud. Quasi-indispensable, il permet de surveiller à distance toutes les valeurs, et aussi d'éviter les déconnexion bluetooth intempestives lorsque vous n'êtes pas à portée de la sonde.: 5mn de déballage et une dizaine de minutes pour effectuer les mesures, et générer une premières recommandation.. Cependant, elle n'a qu'une vue partiel de l'état de l'eau.du chlore total et ne peut mesurer l’alcalinité, la dureté ou le niveau de stabilisant -il ne s'agit que d'une valeur globale sur la capacité de désinfection.et l'éditeur a même intégré un système de reconnaissance des résultats directement dans l'application.Il est aussi possible de(qu'iopool fournit aussi). Il suffit de l'indiquer à l'application, qui prendra alors en compte le dosage dans ses futurs suivis et recommandations. Lorsqu'un chlore-choc ne fonctionne pas, par exemple, ce degré de liberté est appréciable pour tester d'autres solutions.Point intéressant,, et le temps d'attente nécessaire jusqu'à la dissolution des produits.Enfin,sans devoir faire des tests de bandelettes tous les deux jours. On s'aperçoit d'ailleurs que les valeurs varient parfois beaucoup au cours de la journée et retrouvent souvent un niveau correct sans intervention -une donnée que l'on n'a pas en faisant des tests manuels trop ponctuels., si les filtres sont sales... Vous aurez beau chlorer le bassin, il ne retrouvera jamais sa couleur. Ce n'est pas réellement un "défaut", mais on pourrait imaginer quelques suggestions avant de lancer un traitement choc, par exemple.Autre grief,: il est par exemple déconseillé de mettre du chlore lorsqu'il fait trop chaud et en plein soleil, le traitement étant plus efficace en soirée et au frais. Et suivant les produits, la filtration continue est parfois plus utile en journée que la nuit...: ce n'est pas du marketing, mais bien une question de capteurs, dont les composants se dégradent durant une immersion longue.. En pratique, il semble que le matériel soit capable de durer 3 ou 4 saisons.En revanche,. iopool nous a confié travailler sur du matériel plus modulaire, mais dans tous les cas, une partie de l'appareil nécessitera toujours d'être remplacée.On précisera qu'un, mais au regard des coût usuels d'entretien, les propriétaires savent bien que l'économie en produit et en main d'oeuvre rend la sonde rapidement amortie.. Le suivi de la chimie permet d'économiser des produits et de les utiliser au moment opportun. Outre le stress de voir sa piscine verdire sans anticipation, iopool est aussi d'une grande utilité lorsqu'on réalise des traitement, ce qui arrive généralement plusieurs fois dans la saison.