Nanoleaf ajoute un plafonnier multicolore à son écosystème connecté

UN VÉRITABLE ÉCLAIRAGE

28 ZONES COLORÉES POUR PERSONNALISER L’AMBIANCE

MATTER ET APPLICATION NANOLEAF

QU’EN PENSER ?



Avec ce nouveau plafonnier, Nanoleaf s’attaque à un segment où les compromis sont encore nombreux. Plutôt que de proposer uniquement un luminaire décoratif, la marque cherche à offrir un véritable éclairage principal capable de remplacer un plafonnier classique tout en conservant les possibilités créatives de l’éclairage connecté. À moins de 90 euros, cette nouvelle référence pourrait séduire les utilisateurs d’Apple Maison ou de Matter qui recherchent une solution simple, puissante et personnalisable.

Contrairement à de nombreux plafonniers connectés qui privilégient les animations lumineuses au détriment de la puissance,Le Smart Multicolor Ceiling Light délivre, une puissance suffisante pour éclairer confortablement un salon, une chambre, un bureau ou une cuisine. La température de couleur est réglable entre 2200 K (blanc chaud) et 6500 K (blanc froid), afin de s’adapter aussi bien au travail qu’aux moments de détente.Nanoleaf annonce également une diffusion particulièrement homogène de la lumière, ainsi qu’une, destinée à réduire la fatigue visuelle et l’exposition à la lumière bleue.Ce plafonnier peut basculer vers un mode beaucoup plus décoratif. Grâce à 28 zones lumineuses indépendantes, il est capable d’afficher des dégradés de couleurs particulièrement fluides. Son indice de rendu des couleurs (CRI 95) permet également de restituer des teintes naturelles, aussi bien pour l’éclairage blanc que pour les couleurs. Les utilisateurs pourront ainsi créerNanoleaf ajoute une fonctionnalité originale avec un système de double éclairage. Le plafonnier combine un éclairage principal dirigé vers le bas avec un second halo diffusé vers le plafond. Les deux sources peuvent être configurées indépendamment afin de créer des effets lumineux plus immersifs.Il est par exemple possible d’associer un éclairage blanc classique avec un rétroéclairage coloré, ou encore de synchroniser les couleurs avec la musique grâce à la fonction Rhythm Music Sync, déjà présente sur d’autres produits de la marque.Le Smart Multicolor Ceiling Light est, ce qui lui permet de fonctionner avec les principaux écosystèmes domotiques, dont Apple Maison, Google Home ou Amazon Alexa.L’application Nanoleaf permet de régler la luminosité, les couleurs, les scènes personnalisées ainsi que les programmations horaires.