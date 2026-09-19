Lefant A1 Pro : 53 % de remise sur le purificateur d’air ! Idéal pour les enfants et animaux
Article sponsorisé - Publié le
Les purificateurs d’air ne sont plus réservés aux personnes souffrant d’allergies. Entre les poils d’animaux, le pollen, la poussière ou encore les particules fines, ils trouvent désormais leur place dans de nombreux foyers. Avec son nouveau Lefant A1 Pro, la marque mise sur une filtration performante, un fonctionnement discret et une conception spécifiquement adaptée aux maisons où vivent des chats, des chiens ou de jeunes enfants.
Purificateur Lefant A1 Pro à 139,99 euros + code BKOFR77W
Le Lefant A1 Pro adopte une architecture originale avec une double entrée d’air rotative à 360°. L’objectif est d’améliorer la circulation de l’air dans toute la pièce afin de récupérer aussi bien les particules en suspension que les poils qui s’accumulent près du sol.
Lefant annonce un débit d’air pouvant atteindre 450 m³/h et un CADR de 350 m³/h, des caractéristiques adaptées aux pièces de vie de taille confortable. Cette circulation d’air multicouche permet de renouveler l’air de façon homogène, sans concentrer l’aspiration sur une seule zone.
Son format compact (278 × 425 mm) facilite enfin son intégration dans un salon, une chambre ou un bureau sans occuper beaucoup d’espace. Le cœur du système repose sur un filtre HEPA H13 de qualité médicale intégré dans une filtration en trois étapes. Selon Lefant, il est capable de retenir jusqu’à 99,97 % des particules de 0,3 µm, notamment la poussière, le pollen, certaines moisissures ou encore les poils et squames d’animaux.
Autre point intéressant pour ceux qui ont l'habitude de ce genre d'appareils : le préfiltre externe à mailles de 80 est lavable, ce qui est bien pratique car les grilles ont tendance à s'encrasser plus ou moins rapidement. Il récupère les plus gros débris avant qu’ils n’atteignent le filtre principal, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie tout en limitant les coûts de remplacement.
Le Lefant A1 Pro intègre également un capteur PM2.5 chargé de mesurer en permanence la qualité de l’air intérieur. Trois indicateurs lumineux permettent de visualiser instantanément le niveau de pollution : vert lorsque l’air est propre, bleu lorsqu’il est moyen et rouge lorsque la qualité se dégrade. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, l’application Lefant affiche les mesures en temps réel et permet d’ajuster le fonctionnement du purificateur à distance.
Purificateur Lefant A1 Pro à 139,99 euros + code BKOFR77W
L’un des arguments mis en avant par Lefant concerne la sécurité. Le A1 Pro a été pensé pour limiter les petits incidents du quotidien lorsque des animaux circulent librement dans la maison.
Le purificateur dispose ainsi d’une base stable difficile à renverser, d’un câble d’alimentation tressé résistant aux morsures et d’un système d’arrêt automatique en cas de basculement supérieur à 45°. Son fonctionnement particulièrement silencieux, annoncé à 28 dB, limite également les nuisances sonores susceptibles de stresser les animaux.
Comme de nombreux appareils connectés, le Lefant A1 Pro peut être entièrement contrôlé depuis l’application mobile (Wi-Fi 2,4 GHz). Celle-ci permet notamment de choisir parmi six vitesses de ventilation, programmer une minuterie de 1 à 12 heures, désactiver l’éclairage d’ambiance ou encore recevoir une alerte lorsque le filtre doit être remplacé.
Lefant propose une très belle offre sur son purificateur d’air A1 Pro, dont le prix de référence est de 299,99 €. Déjà proposé temporairement à 159,98 €, il passe à seulement 139,99 € grâce au code BKOFR77W. La réduction atteint ainsi environ 53 %, soit 160 € d’économie. L’offre est valable jusqu’au 22 septembre 2026 à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.
Avec le Lefant A1 Pro, la marque cible clairement les foyers où la qualité de l’air peut rapidement se dégrader à cause des animaux, des allergies saisonnières ou tout simplement de la vie quotidienne. Son filtre HEPA H13, son préfiltre lavable, son capteur PM2.5 et son fonctionnement silencieux constituent des arguments intéressants pour celles et ceux qui recherchent un purificateur simple à utiliser et connecté.
Purificateur Lefant A1 Pro à 139,99 euros + code BKOFR77W
Boutique Lefant
Purificateur Lefant A1 Pro à 139,99 euros + code BKOFR77W
UNE DOUBLE ENTRÉE D’AIR POUR CAPTURER LES PARTICULES À 360°
Le Lefant A1 Pro adopte une architecture originale avec une double entrée d’air rotative à 360°. L’objectif est d’améliorer la circulation de l’air dans toute la pièce afin de récupérer aussi bien les particules en suspension que les poils qui s’accumulent près du sol.
Lefant annonce un débit d’air pouvant atteindre 450 m³/h et un CADR de 350 m³/h, des caractéristiques adaptées aux pièces de vie de taille confortable. Cette circulation d’air multicouche permet de renouveler l’air de façon homogène, sans concentrer l’aspiration sur une seule zone.
Son format compact (278 × 425 mm) facilite enfin son intégration dans un salon, une chambre ou un bureau sans occuper beaucoup d’espace. Le cœur du système repose sur un filtre HEPA H13 de qualité médicale intégré dans une filtration en trois étapes. Selon Lefant, il est capable de retenir jusqu’à 99,97 % des particules de 0,3 µm, notamment la poussière, le pollen, certaines moisissures ou encore les poils et squames d’animaux.
Autre point intéressant pour ceux qui ont l'habitude de ce genre d'appareils : le préfiltre externe à mailles de 80 est lavable, ce qui est bien pratique car les grilles ont tendance à s'encrasser plus ou moins rapidement. Il récupère les plus gros débris avant qu’ils n’atteignent le filtre principal, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie tout en limitant les coûts de remplacement.
UN CAPTEUR PM2.5 QUI SURVEILLE L’AIR EN CONTINU
Le Lefant A1 Pro intègre également un capteur PM2.5 chargé de mesurer en permanence la qualité de l’air intérieur. Trois indicateurs lumineux permettent de visualiser instantanément le niveau de pollution : vert lorsque l’air est propre, bleu lorsqu’il est moyen et rouge lorsque la qualité se dégrade. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, l’application Lefant affiche les mesures en temps réel et permet d’ajuster le fonctionnement du purificateur à distance.
Purificateur Lefant A1 Pro à 139,99 euros + code BKOFR77W
UN MODÈLE CONÇU POUR LES FOYERS AVEC ANIMAUX
L’un des arguments mis en avant par Lefant concerne la sécurité. Le A1 Pro a été pensé pour limiter les petits incidents du quotidien lorsque des animaux circulent librement dans la maison.
Le purificateur dispose ainsi d’une base stable difficile à renverser, d’un câble d’alimentation tressé résistant aux morsures et d’un système d’arrêt automatique en cas de basculement supérieur à 45°. Son fonctionnement particulièrement silencieux, annoncé à 28 dB, limite également les nuisances sonores susceptibles de stresser les animaux.
PILOTAGE DEPUIS L’APPLICATION
Comme de nombreux appareils connectés, le Lefant A1 Pro peut être entièrement contrôlé depuis l’application mobile (Wi-Fi 2,4 GHz). Celle-ci permet notamment de choisir parmi six vitesses de ventilation, programmer une minuterie de 1 à 12 heures, désactiver l’éclairage d’ambiance ou encore recevoir une alerte lorsque le filtre doit être remplacé.
OFFRE DU MOMENT
Lefant propose une très belle offre sur son purificateur d’air A1 Pro, dont le prix de référence est de 299,99 €. Déjà proposé temporairement à 159,98 €, il passe à seulement 139,99 € grâce au code BKOFR77W. La réduction atteint ainsi environ 53 %, soit 160 € d’économie. L’offre est valable jusqu’au 22 septembre 2026 à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.
QU’EN PENSER ?
Avec le Lefant A1 Pro, la marque cible clairement les foyers où la qualité de l’air peut rapidement se dégrader à cause des animaux, des allergies saisonnières ou tout simplement de la vie quotidienne. Son filtre HEPA H13, son préfiltre lavable, son capteur PM2.5 et son fonctionnement silencieux constituent des arguments intéressants pour celles et ceux qui recherchent un purificateur simple à utiliser et connecté.
Purificateur Lefant A1 Pro à 139,99 euros + code BKOFR77W
Boutique Lefant