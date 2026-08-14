Lefant M5 Pro et M5 Max : deux nouveaux robots aspirateurs qui misent sur le lavage en continu
Article sponsorisé - Mis à jour le - Bon Plan
Lefant complète sa gamme avec les M5 Pro et M5 Max, deux robots aspirateurs laveurs accompagnés d’une station largement automatisée. La marque met surtout l’accent sur son nouveau rouleau capable de se nettoyer en continu pendant le passage du robot, mais aussi sur une aspiration pouvant atteindre 25 000 Pa et une autonomie annoncée jusqu’à 320 minutes.
Lefant M5 Pro à 299,99 euros au lieu de 999,99 euros (code VKS2ENB2)
Lefant M5 Max à 399,99 euros au lieu de 999,99 euros (code 5S6GHUT4)
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Lefant tente de se différencier avec un système de lavage très intéressant par rapport à d'autres produits concurrents. En effet, plutôt que de simplement nettoyer la serpillière lorsque le robot revient à sa station, le rouleau est rincé en permanence pendant son fonctionnement, ce qui permet de garantir une propreté constante.
Pour cela, 16 buses pulvérisent de l’eau propre tandis qu’un racloir à pression constante retire l’eau sale. Cette dernière est immédiatement récupérée afin d’éviter que le rouleau n'étale les saletés sur le sol ou n'utilise une eau sale, comme on peut d'ailleurs le voir sur certaines vidéos sur le net. Cette approche devrait notamment se montrer intéressante dans les foyers avec des enfants ou des animaux.
Le rouleau tourne à 280 tr/min et Lefant annonce une pression au sol 18 fois supérieure à celle d’un système classique. L’objectif est clair : venir à bout des traces séchées sans multiplier les passages.
Le robot adapte également son comportement lorsqu’il rencontre un tapis. Le rouleau se relève automatiquement de 8 mm afin de ne pas mouiller la surface, tandis que l’aspiration passe du mode standard au mode Max.
La navigation repose de son côté sur un système laser dToF, associé à la technologie Freemove de Lefant. Celle-ci utilise plusieurs capteurs répartis autour du châssis pour détecter les obstacles et limiter les risques de blocage. Le robot peut par ailleurs mémoriser jusqu’à trois cartes différentes, ce qui peut être pratique dans une maison à plusieurs étages.
Lefant M5 Pro à 299,99 euros au lieu de 999,99 euros (code VKS2ENB2)
Lefant M5 Max à 399,99 euros au lieu de 999,99 euros (code 5S6GHUT4)
Comme souvent sur les robots haut de gamme actuels, une grande partie de l’entretien est déléguée à la station. Celle-ci remplit le réservoir d’eau propre du robot, récupère les eaux usées, vide le bac à poussière et nettoie le rouleau à l’eau chaude avant de le sécher à l’air. Les réservoirs d’eau propre et d’eau sale affichent chacun une capacité de 2,5 litres, tandis que le sac à poussière atteint 3,2 litres.
L’autonomie annoncée monte jusqu’à 320 minutes en aspiration seule et 180 minutes lorsque l’aspiration et le lavage fonctionnent simultanément. La connexion Wi-Fi est compatible avec les bandes 2,4 et 5 GHz, avec également une prise en charge de Google Assistant, Alexa et de l’Apple Watch.
Les deux appareils partagent l’essentiel de leur équipement. A voir en fonction de la taille de votre domicile, les enfants et les animaux. La principale différence concerne leurs performances maximales : le M5 Pro atteint 23 000 Pa, contre 25 000 Pa pour le M5 Max. La température de lavage du rouleau évolue également, avec 75 °C sur le M5 Pro et 80 °C sur le M5 Max. Pour le reste, Lefant indique que les caractéristiques sont identiques.
Le Lefant M5 Pro profite d’une belle remise de 70 % : affiché initialement à 999,99 €, il passe à 399,99 €, et à 299,99 € avec le code VKS2ENB2, valable du 10 au 23 août 2026.
Le Lefant M5 Max bénéficie de son côté d’une réduction de 60 % : son prix de base passe de 999,99 € à 499,99 €, puis à 399,99 € avec le code 5S6GHUT4, utilisable du 14 au 27 août 2026.
Lefant M5 Pro à 299,99 euros au lieu de 999,99 euros (code VKS2ENB2)
Lefant M5 Max à 399,99 euros au lieu de 999,99 euros (code 5S6GHUT4)
Avec les M5 Pro et M5 Max, Lefant s’attaque à un segment désormais particulièrement concurrentiel. Plutôt que de multiplier les fonctions annexes, la marque concentre ici ses efforts sur le lavage des sols et surtout le nettoyage permanent du rouleau, qui constitue la principale originalité de cette génération. L’ensemble est plutôt complet, entre station automatisée, forte puissance d’aspiration, cartographie multi-étages et le tout avec un contrôle depuis l’Apple Watch.
Lefant M5 Pro à 299,99 euros au lieu de 999,99 euros (code VKS2ENB2)
Lefant M5 Max à 399,99 euros au lieu de 999,99 euros (code 5S6GHUT4)
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Lefant M5 Pro à 299,99 euros au lieu de 999,99 euros (code VKS2ENB2)
Lefant M5 Max à 399,99 euros au lieu de 999,99 euros (code 5S6GHUT4)
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UN ROULEAU NETTOYÉ PENDANT LE LAVAGE
Lefant tente de se différencier avec un système de lavage très intéressant par rapport à d'autres produits concurrents. En effet, plutôt que de simplement nettoyer la serpillière lorsque le robot revient à sa station, le rouleau est rincé en permanence pendant son fonctionnement, ce qui permet de garantir une propreté constante.
Pour cela, 16 buses pulvérisent de l’eau propre tandis qu’un racloir à pression constante retire l’eau sale. Cette dernière est immédiatement récupérée afin d’éviter que le rouleau n'étale les saletés sur le sol ou n'utilise une eau sale, comme on peut d'ailleurs le voir sur certaines vidéos sur le net. Cette approche devrait notamment se montrer intéressante dans les foyers avec des enfants ou des animaux.
Le rouleau tourne à 280 tr/min et Lefant annonce une pression au sol 18 fois supérieure à celle d’un système classique. L’objectif est clair : venir à bout des traces séchées sans multiplier les passages.
TAPIS DÉTECTÉS ET ROULEAU RELEVÉ
Le robot adapte également son comportement lorsqu’il rencontre un tapis. Le rouleau se relève automatiquement de 8 mm afin de ne pas mouiller la surface, tandis que l’aspiration passe du mode standard au mode Max.
La navigation repose de son côté sur un système laser dToF, associé à la technologie Freemove de Lefant. Celle-ci utilise plusieurs capteurs répartis autour du châssis pour détecter les obstacles et limiter les risques de blocage. Le robot peut par ailleurs mémoriser jusqu’à trois cartes différentes, ce qui peut être pratique dans une maison à plusieurs étages.
Lefant M5 Pro à 299,99 euros au lieu de 999,99 euros (code VKS2ENB2)
Lefant M5 Max à 399,99 euros au lieu de 999,99 euros (code 5S6GHUT4)
UNE STATION QUI S’OCCUPE PRESQUE DE TOUT
Comme souvent sur les robots haut de gamme actuels, une grande partie de l’entretien est déléguée à la station. Celle-ci remplit le réservoir d’eau propre du robot, récupère les eaux usées, vide le bac à poussière et nettoie le rouleau à l’eau chaude avant de le sécher à l’air. Les réservoirs d’eau propre et d’eau sale affichent chacun une capacité de 2,5 litres, tandis que le sac à poussière atteint 3,2 litres.
L’autonomie annoncée monte jusqu’à 320 minutes en aspiration seule et 180 minutes lorsque l’aspiration et le lavage fonctionnent simultanément. La connexion Wi-Fi est compatible avec les bandes 2,4 et 5 GHz, avec également une prise en charge de Google Assistant, Alexa et de l’Apple Watch.
LEQUEL CHOISIR ?
Les deux appareils partagent l’essentiel de leur équipement. A voir en fonction de la taille de votre domicile, les enfants et les animaux. La principale différence concerne leurs performances maximales : le M5 Pro atteint 23 000 Pa, contre 25 000 Pa pour le M5 Max. La température de lavage du rouleau évolue également, avec 75 °C sur le M5 Pro et 80 °C sur le M5 Max. Pour le reste, Lefant indique que les caractéristiques sont identiques.
Le Lefant M5 Pro profite d’une belle remise de 70 % : affiché initialement à 999,99 €, il passe à 399,99 €, et à 299,99 € avec le code VKS2ENB2, valable du 10 au 23 août 2026.
Le Lefant M5 Max bénéficie de son côté d’une réduction de 60 % : son prix de base passe de 999,99 € à 499,99 €, puis à 399,99 € avec le code 5S6GHUT4, utilisable du 14 au 27 août 2026.
Lefant M5 Pro à 299,99 euros au lieu de 999,99 euros (code VKS2ENB2)
Lefant M5 Max à 399,99 euros au lieu de 999,99 euros (code 5S6GHUT4)
QU’EN PENSER ?
Avec les M5 Pro et M5 Max, Lefant s’attaque à un segment désormais particulièrement concurrentiel. Plutôt que de multiplier les fonctions annexes, la marque concentre ici ses efforts sur le lavage des sols et surtout le nettoyage permanent du rouleau, qui constitue la principale originalité de cette génération. L’ensemble est plutôt complet, entre station automatisée, forte puissance d’aspiration, cartographie multi-étages et le tout avec un contrôle depuis l’Apple Watch.
Lefant M5 Pro à 299,99 euros au lieu de 999,99 euros (code VKS2ENB2)
Lefant M5 Max à 399,99 euros au lieu de 999,99 euros (code 5S6GHUT4)
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