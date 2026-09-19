Lefant M210 Omni : 72% de réduction sur ce robot laveur ultra-compact avec 20 000 Pa d’aspiration

QU’EN PENSER ?



Le M210 Omni adopte une approche assez différente de nombreux robots haut de gamme. Plutôt que de multiplier les mécanismes complexes, Lefant mise sur un format très compact, un rouleau lavé en permanence et une bouche d’aspiration sans brosse principale.



Cette simplicité impose toutefois un compromis : il faudra vider manuellement les 800 ml du bac à poussière. Mais elle permet également de supprimer les sacs consommables et surtout de contenir le tarif. Lefant positionne le M210 Omni autour de 280 euros en promotion, très loin des 600, 1 000 voire 1 500 euros désormais demandés par certains modèles concurrents.