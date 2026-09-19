Lefant M210 Omni : 72% de réduction sur ce robot laveur ultra-compact avec 20 000 Pa d’aspiration
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Arrivé récemment en gamme, le Lefant M210 Omni est un robot aspirateur laveur qui mise avant tout sur la compacité. Avec seulement 28 cm de diamètre et 8,5 cm de hauteur, il peut se glisser sous davantage de meubles, sans pour autant renoncer aux principales fonctions : station complète, rouleau lavant à l’eau propre et aspiration annoncée à 20 000 Pa.
Lefant M210 Omni à 221,39€ (-72%) avec code K2W9528O
Les robots aspirateurs deviennent de plus en plus performants, mais également parfois particulièrement imposants. Lefant mise sur la compacité et prend le chemin inverse avec son M210 Omni, dont le châssis mesure 280 × 280 × 85 mm.
Le constructeur annonce ainsi une couverture de plus de 95 % de la maison, notamment grâce à sa capacité à passer entre les pieds des meubles ou sous certains lits et canapés. À titre de comparaison, Lefant cite un diamètre de 350 mm pour le Roborock Qrevo Curv 2 et 353 mm pour l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni. Évidemment, ces chiffres proviennent directement du fabricant et devront être vérifiés en conditions réelles.
Pour le lavage, Lefant abandonne les traditionnelles serpillières rotatives au profit d’un rouleau de 20 cm tournant à 240 tours par minute. Le principe rappelle d'ailleurs celui de certains aspirateurs laveurs balais.
Pendant le nettoyage, de l’eau propre est continuellement envoyée sur le rouleau, permettant de ne pas étaler la saleté un peu partout. Une raclette récupère ensuite les saletés et l’eau usée, qui est stockée séparément. Le robot applique également une pression annoncée de 15 N sur le sol. L’intérêt est assez évident : éviter de continuer à laver le sol avec une serpillière devenue sale après quelques mètres.
Le M210 Omni annonce également une puissance d’aspiration maximale de 20 000 Pa, avec quatre niveaux disponibles. Sa conception est cependant assez inhabituelle : il n’utilise pas de brosse principale.
La poussière, les miettes et les poils sont directement aspirés par une ouverture située sous le robot, complétée par deux brosses latérales. Lefant promet ainsi d’éliminer le problème des cheveux qui finissent habituellement par s’enrouler autour du rouleau.
Le bac à poussière de 800 ml reste directement intégré au robot. Il n’y a donc ni vidage automatique, ni sac jetable à acheter. Lefant estime que cette capacité peut permettre jusqu’à deux semaines d’utilisation avant de vider le bac, selon évidemment la quantité de poussière récupérée.
La station s’occupe en revanche de toute la partie lavage. Elle intègre un réservoir de 2,4 litres pour l’eau propre et 1,5 litre pour l’eau sale. Au retour du robot, elle remplit son circuit, récupère l’eau usée, nettoie le rouleau puis le sèche à l’air.
Pour éviter les obstacles, Lefant utilise ici son système PSD 2.0 avec neuf ensembles de capteurs et un champ de détection annoncé à 190°. Sa technologie Freemove abandonne également le traditionnel pare-chocs mécanique mobile au profit d’une détection reposant sur plusieurs capteurs. La batterie de 3 200 mAh doit enfin assurer jusqu’à 130 minutes d’autonomie, tandis que Google Assistant et Alexa peuvent être utilisés pour le contrôle vocal.
Lefant propose une très belle promotion sur le Lefant M210 Omni, affiché à l’origine à 799,99 €. Le robot aspirateur profite déjà d’une offre limitée à 269,99 €, mais le code K2W9528O permet de faire encore baisser la facture à 221,39 €.
Cela représente une réduction totale d’environ 72 % par rapport au tarif de référence, soit près de 579 € d’économie. L'offre est donc particulièrement intéressante pour ce modèle doté d’une station Omni.
Lefant M210 Omni à 221,39€ (-72%) avec code K2W9528O
Le M210 Omni adopte une approche assez différente de nombreux robots haut de gamme. Plutôt que de multiplier les mécanismes complexes, Lefant mise sur un format très compact, un rouleau lavé en permanence et une bouche d’aspiration sans brosse principale.
Cette simplicité impose toutefois un compromis : il faudra vider manuellement les 800 ml du bac à poussière. Mais elle permet également de supprimer les sacs consommables et surtout de contenir le tarif. Lefant positionne le M210 Omni autour de 280 euros en promotion, très loin des 600, 1 000 voire 1 500 euros désormais demandés par certains modèles concurrents.
Boutique Lefant
Lefant M210 Omni à 221,39€ (-72%) avec code K2W9528O
Lefant M210 Omni à 221,39€ (-72%) avec code K2W9528O
UN ROBOT DE SEULEMENT 28 CM DE DIAMÈTRE
Les robots aspirateurs deviennent de plus en plus performants, mais également parfois particulièrement imposants. Lefant mise sur la compacité et prend le chemin inverse avec son M210 Omni, dont le châssis mesure 280 × 280 × 85 mm.
Le constructeur annonce ainsi une couverture de plus de 95 % de la maison, notamment grâce à sa capacité à passer entre les pieds des meubles ou sous certains lits et canapés. À titre de comparaison, Lefant cite un diamètre de 350 mm pour le Roborock Qrevo Curv 2 et 353 mm pour l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni. Évidemment, ces chiffres proviennent directement du fabricant et devront être vérifiés en conditions réelles.
UN ROULEAU LAVÉ EN PERMANENCE À L’EAU PROPRE
Pour le lavage, Lefant abandonne les traditionnelles serpillières rotatives au profit d’un rouleau de 20 cm tournant à 240 tours par minute. Le principe rappelle d'ailleurs celui de certains aspirateurs laveurs balais.
Pendant le nettoyage, de l’eau propre est continuellement envoyée sur le rouleau, permettant de ne pas étaler la saleté un peu partout. Une raclette récupère ensuite les saletés et l’eau usée, qui est stockée séparément. Le robot applique également une pression annoncée de 15 N sur le sol. L’intérêt est assez évident : éviter de continuer à laver le sol avec une serpillière devenue sale après quelques mètres.
20 000 PA, MAIS SANS BROSSE PRINCIPALE
Le M210 Omni annonce également une puissance d’aspiration maximale de 20 000 Pa, avec quatre niveaux disponibles. Sa conception est cependant assez inhabituelle : il n’utilise pas de brosse principale.
La poussière, les miettes et les poils sont directement aspirés par une ouverture située sous le robot, complétée par deux brosses latérales. Lefant promet ainsi d’éliminer le problème des cheveux qui finissent habituellement par s’enrouler autour du rouleau.
Le bac à poussière de 800 ml reste directement intégré au robot. Il n’y a donc ni vidage automatique, ni sac jetable à acheter. Lefant estime que cette capacité peut permettre jusqu’à deux semaines d’utilisation avant de vider le bac, selon évidemment la quantité de poussière récupérée.
UNE STATION POUR GÉRER LE LAVAGE
La station s’occupe en revanche de toute la partie lavage. Elle intègre un réservoir de 2,4 litres pour l’eau propre et 1,5 litre pour l’eau sale. Au retour du robot, elle remplit son circuit, récupère l’eau usée, nettoie le rouleau puis le sèche à l’air.
Pour éviter les obstacles, Lefant utilise ici son système PSD 2.0 avec neuf ensembles de capteurs et un champ de détection annoncé à 190°. Sa technologie Freemove abandonne également le traditionnel pare-chocs mécanique mobile au profit d’une détection reposant sur plusieurs capteurs. La batterie de 3 200 mAh doit enfin assurer jusqu’à 130 minutes d’autonomie, tandis que Google Assistant et Alexa peuvent être utilisés pour le contrôle vocal.
LE LEFANT M210 OMNI À 221 € AU LIEU DE 799 €
Lefant propose une très belle promotion sur le Lefant M210 Omni, affiché à l’origine à 799,99 €. Le robot aspirateur profite déjà d’une offre limitée à 269,99 €, mais le code K2W9528O permet de faire encore baisser la facture à 221,39 €.
Cela représente une réduction totale d’environ 72 % par rapport au tarif de référence, soit près de 579 € d’économie. L'offre est donc particulièrement intéressante pour ce modèle doté d’une station Omni.
Lefant M210 Omni à 221,39€ (-72%) avec code K2W9528O
QU’EN PENSER ?
Le M210 Omni adopte une approche assez différente de nombreux robots haut de gamme. Plutôt que de multiplier les mécanismes complexes, Lefant mise sur un format très compact, un rouleau lavé en permanence et une bouche d’aspiration sans brosse principale.
Cette simplicité impose toutefois un compromis : il faudra vider manuellement les 800 ml du bac à poussière. Mais elle permet également de supprimer les sacs consommables et surtout de contenir le tarif. Lefant positionne le M210 Omni autour de 280 euros en promotion, très loin des 600, 1 000 voire 1 500 euros désormais demandés par certains modèles concurrents.
Boutique Lefant
Lefant M210 Omni à 221,39€ (-72%) avec code K2W9528O