Grosse promo sur la chaise ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 (testée par Mac4Ever)
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Avec la rentrée qui approche, c’est souvent le moment de remettre un peu d’ordre dans son espace de travail. Et après l’écran, le clavier ou encore le bureau réglable en hauteur, il reste un élément que l’on a parfois tendance à négliger : la chaise. Sihoo profite justement de cette période pour mettre en avant sa Sihoo Doro C300 Pro V2, son nouveau modèle ergonomique haut de gamme que nous avons testée récemment.
Jusqu'à 7 septembre, la chaise Sihoo Doro C300 Pro V2 est donc proposée à 429.99 au lieu de €459.99, à la fois sur le site officiel et sur Amazon :
Cette seconde version mise avant tout sur un principe : adapter la chaise à l’utilisateur plutôt que l’inverse. Sihoo utilise pour cela son système DynaCore, qui fait travailler ensemble le dossier, l’appuie-tête, le soutien lombaire et les accoudoirs afin d'accompagner les mouvements de l’utilisateur. Le système SyncroFlex permet notamment au dossier de suivre plus naturellement la colonne vertébrale lorsque l’on change de position.
Le gros point fort de cette Sihoo Doro C300 Pro V2 reste son niveau de réglage. Le soutien lombaire dynamique auto-adaptatif 2.0 dispose de trois positions et conserve le contact avec le bas du dos, y compris lorsque l’on s’incline.
Les accoudoirs passent quant à eux à un système 8D, avec des réglages en hauteur, profondeur, largeur, rotation et inclinaison. Ils peuvent également accompagner certaines positions inclinées, ce qui peut être pratique pour travailler avec un ordinateur portable ou jouer avec une console portable.
Sihoo a également revu l’appuie-tête 3D, dont la surface d'appui est annoncée comme 28 % plus grande. L’assise en maille dispose pour sa part d’une profondeur réglable de 43 à 47 cm, tandis que le dossier peut être bloqué selon trois inclinaisons : 105°, 120° et 135°. La chaise est prévue pour des utilisateurs mesurant approximativement de 1,50 à 1,90 m et accepte une charge maximale de 150 kg.
La Sihoo Doro C300 Pro V2 se positionne donc clairement au-dessus des fauteuils de bureau ergonomiques d’entrée de gamme, avec une conception pensée pour ceux qui passent de longues journées devant leur écran, que ce soit en télétravail, au bureau ou pour jouer. Elle conserve malgré tout un tarif nettement inférieur à celui de certaines références premium du marché.
Avec la rentrée et le retour des longues journées devant le Mac ou le PC, cela peut donc être le bon moment pour revoir l’ergonomie de son poste de travail — surtout si votre chaise actuelle commence sérieusement à accuser les heures passées devant l’écran.
Jusqu'à 7 septembre, la chaise Sihoo Doro C300 Pro V2 est donc proposée à 429.99 au lieu de €459.99, à la fois sur le site officiel et sur Amazon :
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• Sihoo Doro C300 Pro V2 (site officiel)
• Sihoo Doro C300 Pro V2 (Amazon)
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SIHOOME, soit €404.19 !
Sihoo Doro C300 Pro V2 : la chaise ergonomique premium profite d’une promo pour la rentrée
Cette seconde version mise avant tout sur un principe : adapter la chaise à l’utilisateur plutôt que l’inverse. Sihoo utilise pour cela son système DynaCore, qui fait travailler ensemble le dossier, l’appuie-tête, le soutien lombaire et les accoudoirs afin d'accompagner les mouvements de l’utilisateur. Le système SyncroFlex permet notamment au dossier de suivre plus naturellement la colonne vertébrale lorsque l’on change de position.
Des réglages dans tous les sens
Le gros point fort de cette Sihoo Doro C300 Pro V2 reste son niveau de réglage. Le soutien lombaire dynamique auto-adaptatif 2.0 dispose de trois positions et conserve le contact avec le bas du dos, y compris lorsque l’on s’incline.
Les accoudoirs passent quant à eux à un système 8D, avec des réglages en hauteur, profondeur, largeur, rotation et inclinaison. Ils peuvent également accompagner certaines positions inclinées, ce qui peut être pratique pour travailler avec un ordinateur portable ou jouer avec une console portable.
Sihoo a également revu l’appuie-tête 3D, dont la surface d'appui est annoncée comme 28 % plus grande. L’assise en maille dispose pour sa part d’une profondeur réglable de 43 à 47 cm, tandis que le dossier peut être bloqué selon trois inclinaisons : 105°, 120° et 135°. La chaise est prévue pour des utilisateurs mesurant approximativement de 1,50 à 1,90 m et accepte une charge maximale de 150 kg.
Une alternative aux fauteuils premium beaucoup plus chers ?
La Sihoo Doro C300 Pro V2 se positionne donc clairement au-dessus des fauteuils de bureau ergonomiques d’entrée de gamme, avec une conception pensée pour ceux qui passent de longues journées devant leur écran, que ce soit en télétravail, au bureau ou pour jouer. Elle conserve malgré tout un tarif nettement inférieur à celui de certaines références premium du marché.
Avec la rentrée et le retour des longues journées devant le Mac ou le PC, cela peut donc être le bon moment pour revoir l’ergonomie de son poste de travail — surtout si votre chaise actuelle commence sérieusement à accuser les heures passées devant l’écran.
Ne ratez pas la promo !
Jusqu'à 7 septembre, la chaise Sihoo Doro C300 Pro V2 est donc proposée à 429.99 au lieu de €459.99, à la fois sur le site officiel et sur Amazon :
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