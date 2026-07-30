Le 1er appareil d'OpenAI signé Jony Ive ressemble fortement à un produit... Apple

UN PRODUIT TOUJOURS AUSSI MYSTÉRIEUX

LES INDICES POINTENT VERS UN HAUT-PARLEUR INTELLIGENT

une famille d'appareils

UN AIR DE FAMILLE AVEC LE FUTUR HOMEPAD D'APPLE

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OPENAI CHANGE-T-IL DE STRATÉGIE ?

Qu'en penser ?



OpenAI continue d'entretenir le mystère, mais les indices s'accumulent dans une même direction. Si le premier appareil signé Jony Ive ressemble effectivement à un haut-parleur intelligent avec écran, il sera difficile d'y voir la révolution promise il y a un an.



La véritable différence ne viendra sans doute pas du design, mais de l'expérience utilisateur. Si ChatGPT parvient à offrir une interaction réellement plus naturelle que Siri, Alexa ou Google Assistant, OpenAI pourrait rapidement trouver sa place dans la maison connectée. Dans le cas contraire, le produit risque surtout d'arriver sur un marché où Apple, Amazon et Google disposent déjà d'un solide écosystème.

Depuis le rachat de la société io par OpenAI,Les deux hommes avaient même affirmé vouloir créer une nouvelle catégorie de produits, au point de présenter leur projet comme l'une des innovations technologiques les plus importantes jamais conçues.Plus d'un an plus tard, le discours reste pourtant très flou. Le lancement n'est désormais plus attendu avant 2027 et OpenAI refuse toujours de dévoiler le moindre détail concret sur son futur matériel.Les différentes fuites publiées ces dernières semaines convergent toutefois vers une hypothèse beaucoup plus classique que les premières promesses. Le produit prendrait. Il pourrait notamment analyser ce qu'il voit, comprendre le contexte et répondre vocalement, dans un fonctionnement qui rappellerait à la fois. Le dernier indice est venu d'une interview accordée par Greg Brockman, président d'OpenAI, à la journaliste Joanna Stern.Interrogé sur les nombreuses rumeurs évoquant un simple haut-parleur connecté, le dirigeant ne les a pas démenties. Il s'est contenté d'indiquer qu'OpenAI travaillait sur, sans donner davantage de précisions. Plus intéressant encore, lorsqu'il lui a été demandé si ce produit disposerait d'un écran, Greg Brockman n'a pas fermé la porte. Une réponse volontairement ambiguë qui alimente les spéculations.Si ces informations se confirment,. Depuis plusieurs années, les rumeurs évoquent un appareil domestique combinant un haut-parleur connecté et un écran tactile d'environ six pouces. Souvent surnommé, ce produit servirait deDans ce contexte, les ressemblances avec le projet d'OpenAI deviennent de plus en plus nombreuses. Les deux appareils semblent miser sur une interaction permanente avec l'utilisateur, une commande principalement vocale et une forte intégration de l'intelligence artificielle au quotidien.Le contraste est frappant avec les premières annonces de Sam Altman et Jony Ive, qui laissaient imaginer un, capable de remplacer les smartphones ou de créer une nouvelle catégorie de produits.Les informations qui circulent aujourd'hui décrivent au contraire un appareil beaucoup, qui viendrait compléter les smartphones, les ordinateurs et les assistants vocaux existants plutôt que les remplacer.Par ailleurs, Greg Brockman a évoqué plusieurs appareils en préparation. Le premier modèle pourrait donc servir deavant une gamme plus ambitieuse dans les années à venir.