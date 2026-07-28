Apple TV et HomePod mini : de nouveaux modèles enfin en approche, mais pas que !
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs années de rumeurs, le renouvellement de l’Apple TV et du HomePod mini semble enfin imminent. Selon Mark Gurman, les deux appareils seraient désormais
La principale évolution ne concernerait pas le design, mais les composants internes. Les futurs Apple TV et HomePod mini devraient embarquer des processeurs suffisamment puissants pour faire fonctionner les nouvelles fonctions de Siri IA, déjà disponibles dans les versions bêta d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27. Et aussi celles qu'on attend depuis longtemps. Apple préparerait ainsi l’ensemble de son écosystème à l’arrivée de cette nouvelle génération d’assistant vocal.
La prochaine Apple TV adopterait, selon les précédentes rumeurs, une puce A17 Pro, le premier processeur compatible avec Apple Intelligence. Elle intégrerait également la nouvelle puce réseau N1, développée par Apple, qui assurerait la prise en charge du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et du protocole Thread, utilisé notamment dans la domotique. Mark Gurman évoque également l’arrivée possible d’une nouvelle Siri Remote, même si le boîtier conserverait un design très proche du modèle actuel.
Le HomePod mini bénéficierait lui aussi d’une importante mise à niveau technique. Apple remplacerait l’actuelle puce S5 par une S9, ou un modèle encore plus récent, offrant suffisamment de puissance pour exploiter Siri IA. Les rumeurs évoquent également une qualité audio améliorée, une nouvelle puce Ultra Wideband, la puce réseau N1 et un nouveau coloris rouge. Là encore, le design resterait quasiment inchangé.
Le calendrier explique en partie l’impatience des utilisateurs. L’Apple TV 4K actuelle remonte à octobre 2022, tandis que le HomePod mini a été présenté en octobre 2020. Depuis plusieurs années, les rumeurs évoquent régulièrement leur remplacement. Selon Bloomberg, Apple aurait finalement préféré attendre que Siri IA soit suffisamment mature avant de renouveler ces deux produits.
Cette nouvelle génération arrivera dans un contexte de hausse des prix. Depuis le mois dernier, l'Apple TV 4K de 64 Go a vu son tarif grimper de 169 à 229 € (+60 €), tandis que le modèle 128 Go est passé de 189 à 299 € (+110 €). De son côté, le HomePod mini coûte désormais 139 € (+30 €) et le HomePod 399 € (+50 €). Alors est-ce que cette augmentation préfigure les tarifs des futurs modèles ou s’il s’agit d’un simple ajustement lié au contexte économique.
Apple préparerait également son très attendu hub domestique, un appareil qui pourrait être présenté entre octobre et le début de l’année prochaine. Selon les dernières indiscrétions, deux versions seraient actuellement en développement : l’une intégrant un écran de 7 pouces posé sur une base en forme de demi-sphère, à la manière d’un petit HomePod, et une seconde conçue pour être fixée au mur grâce à un nouveau système magnétique.
L’appareil fonctionnerait avec un tout nouveau système d’exploitation dérivé de tvOS, dont l’interface mêlerait des éléments de tvOS et de watchOS, avec des applications, des widgets et des icônes adaptés à un usage domestique. Il prendrait également en charge FaceTime, le contrôle des accessoires HomeKit, la surveillance de la maison connectée, ainsi que des cadrans personnalisables inspirés de l’Apple Watch. Enfin, sa fonctionnalité la plus attendue serait la reconnaissance faciale, qui permettrait d’identifier automatiquement les membres du foyer afin d’afficher un contenu personnalisé ou d’adapter les commandes de la maison connectée.
Le lancement simultané d’une nouvelle Apple TV et d’un HomePod mini serait cohérent avec la stratégie actuelle d’Apple, qui consiste à déployer Siri IA sur l’ensemble de son écosystème. Les évolutions annoncées restent toutefois essentiellement internes : davantage de puissance, une connectivité modernisée et une compatibilité avec les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Pour ceux qui espéraient une refonte complète du design, il faudra sans doute patienter encore une génération.
presque prêtset Apple prévoirait de les lancer dès cet automne, probablement entre septembre et octobre. Cette nouvelle génération marquerait surtout l’arrivée de Siri IA sur les deux produits, un projet qui aurait retardé leur commercialisation pendant plusieurs mois.
Siri IA au cœur de la mise à jour
La principale évolution ne concernerait pas le design, mais les composants internes. Les futurs Apple TV et HomePod mini devraient embarquer des processeurs suffisamment puissants pour faire fonctionner les nouvelles fonctions de Siri IA, déjà disponibles dans les versions bêta d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27. Et aussi celles qu'on attend depuis longtemps. Apple préparerait ainsi l’ensemble de son écosystème à l’arrivée de cette nouvelle génération d’assistant vocal.
Quelles nouveautés ?
La prochaine Apple TV adopterait, selon les précédentes rumeurs, une puce A17 Pro, le premier processeur compatible avec Apple Intelligence. Elle intégrerait également la nouvelle puce réseau N1, développée par Apple, qui assurerait la prise en charge du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et du protocole Thread, utilisé notamment dans la domotique. Mark Gurman évoque également l’arrivée possible d’une nouvelle Siri Remote, même si le boîtier conserverait un design très proche du modèle actuel.
Le HomePod mini bénéficierait lui aussi d’une importante mise à niveau technique. Apple remplacerait l’actuelle puce S5 par une S9, ou un modèle encore plus récent, offrant suffisamment de puissance pour exploiter Siri IA. Les rumeurs évoquent également une qualité audio améliorée, une nouvelle puce Ultra Wideband, la puce réseau N1 et un nouveau coloris rouge. Là encore, le design resterait quasiment inchangé.
ça commence à faire long...
Le calendrier explique en partie l’impatience des utilisateurs. L’Apple TV 4K actuelle remonte à octobre 2022, tandis que le HomePod mini a été présenté en octobre 2020. Depuis plusieurs années, les rumeurs évoquent régulièrement leur remplacement. Selon Bloomberg, Apple aurait finalement préféré attendre que Siri IA soit suffisamment mature avant de renouveler ces deux produits.
Cette nouvelle génération arrivera dans un contexte de hausse des prix. Depuis le mois dernier, l'Apple TV 4K de 64 Go a vu son tarif grimper de 169 à 229 € (+60 €), tandis que le modèle 128 Go est passé de 189 à 299 € (+110 €). De son côté, le HomePod mini coûte désormais 139 € (+30 €) et le HomePod 399 € (+50 €). Alors est-ce que cette augmentation préfigure les tarifs des futurs modèles ou s’il s’agit d’un simple ajustement lié au contexte économique.
One more thing
Apple préparerait également son très attendu hub domestique, un appareil qui pourrait être présenté entre octobre et le début de l’année prochaine. Selon les dernières indiscrétions, deux versions seraient actuellement en développement : l’une intégrant un écran de 7 pouces posé sur une base en forme de demi-sphère, à la manière d’un petit HomePod, et une seconde conçue pour être fixée au mur grâce à un nouveau système magnétique.
L’appareil fonctionnerait avec un tout nouveau système d’exploitation dérivé de tvOS, dont l’interface mêlerait des éléments de tvOS et de watchOS, avec des applications, des widgets et des icônes adaptés à un usage domestique. Il prendrait également en charge FaceTime, le contrôle des accessoires HomeKit, la surveillance de la maison connectée, ainsi que des cadrans personnalisables inspirés de l’Apple Watch. Enfin, sa fonctionnalité la plus attendue serait la reconnaissance faciale, qui permettrait d’identifier automatiquement les membres du foyer afin d’afficher un contenu personnalisé ou d’adapter les commandes de la maison connectée.
Qu’en penser ?
Le lancement simultané d’une nouvelle Apple TV et d’un HomePod mini serait cohérent avec la stratégie actuelle d’Apple, qui consiste à déployer Siri IA sur l’ensemble de son écosystème. Les évolutions annoncées restent toutefois essentiellement internes : davantage de puissance, une connectivité modernisée et une compatibilité avec les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Pour ceux qui espéraient une refonte complète du design, il faudra sans doute patienter encore une génération.