Apple TV et HomePod mini : de nouveaux modèles enfin en approche, mais pas que !

presque prêts

Siri IA au cœur de la mise à jour

Quelles nouveautés ?

ça commence à faire long...

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Qu’en penser ?



Le lancement simultané d’une nouvelle Apple TV et d’un HomePod mini serait cohérent avec la stratégie actuelle d’Apple, qui consiste à déployer Siri IA sur l’ensemble de son écosystème. Les évolutions annoncées restent toutefois essentiellement internes : davantage de puissance, une connectivité modernisée et une compatibilité avec les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle. Pour ceux qui espéraient une refonte complète du design, il faudra sans doute patienter encore une génération.

. Les futurs Apple TV et HomePod mini devraient embarquer des processeurs suffisamment puissants pour faire fonctionnerdéjà disponibles dans les versions bêta d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27. Et aussi celles qu'on attend depuis longtemps. Apple préparerait ainsi l’ensemble de son écosystème à l’arrivée de cette nouvelle génération d’assistant vocal.La prochaine Apple TV adopterait, selon les précédentes rumeurs, unele premier processeur compatible avec Apple Intelligence. Elle intégrerait également la, développée par Apple, qui assurerait la prise en charge du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et du protocole Thread, utilisé notamment dans la domotique. Mark Gurman évoque également l’arrivée possible d’une nouvelle Siri Remote, même si le boîtier conserverait un design très proche du modèle actuel.Apple remplacerait l’actuelle puce S5 par une, ou un modèle encore plus récent, offrant suffisamment de puissance pour. Les rumeurs évoquent également une qualité audio améliorée, une nouvelle puce Ultra Wideband, la puce réseau N1 et un. Là encore, le design resterait quasiment inchangé.. L’Apple TV 4K actuelle remonte à octobre 2022, tandis que le HomePod mini a été présenté en octobre 2020. Depuis plusieurs années, les rumeurs évoquent régulièrement leur remplacement. Selon, Apple aurait finalement préféré attendre que Siri IA soit suffisamment mature avant de renouveler ces deux produits.Depuis le mois dernier, l'Apple TV 4K de 64 Go a vu son tarif grimper de 169 à 229 € (+60 €), tandis que le modèle 128 Go est passé de 189 à 299 € (+110 €). De son côté, le HomePod mini coûte désormais 139 € (+30 €) et le HomePod 399 € (+50 €). Alors est-ce que cette augmentation préfigure les tarifs des futurs modèles ou s’il s’agit d’un simple ajustement lié au contexte économique.Apple préparerait également son très attendu hub domestique, un appareil qui pourrait être présenté entre octobre et le début de l’année prochaine.: l’une intégrant unposé sur une base en forme de demi-sphère, à la manière d’un petit HomePod, et une seconde conçue pour être fixée au mur grâce à un nouveau système magnétique.avec des applications, des widgets et des icônes adaptés à un usage domestique. Il prendrait également en charge FaceTime, le contrôle des accessoires HomeKit, la surveillance de la maison connectée, ainsi que des cadrans personnalisables inspirés de l’Apple Watch. Enfin, sa fonctionnalité la plus attendue serait la, qui permettrait d’identifier automatiquement les membres du foyer afin d’afficher un contenu personnalisé ou d’adapter les commandes de la maison connectée.