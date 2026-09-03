DJI annonce le ROMO 2, inspiré de ses drones
Par Vincent Lautier - Publié le
DJI, le roi du drone, revient dans nos salons avec ROMO 2, son nouveau robot aspirateur-laveur. La marque y ajoute la détection d'obstacles de ses drones et y ajoute un bras robotisé guidé au laser, une aspiration plus puissante et une station qui promet un an sans entretien. Comptez à partir de 1199 euros, avec des commandes ouvertes dès septembre.
C'est le vrai argument de DJI, transposer son savoir-faire "drone" à la maison. Le ROMO 2 revendique une perception au millimètre près au ras du sol, capable d'éviter un câble ou un tapis fin de 2 mm, mais aussi le verre et les miroirs, les obstacles pénibles habituels des robots aspirateurs.
Là où ça devient fort, c'est que l'appareil distingue les débris solides des liquides et adapte sa méthode en conséquence, en poussant l'aspiration sur un tapis ou en dépliant son bras pour éponger une flaque sans l'étaler partout (coucou les vomis de chats). DJI va jusqu'à évoquer un raisonnement proche de l'humain, capable de composer avec des obstacles jamais croisés. Une petite lampe placée sous le robot éclaire d'ailleurs le sol pour repérer la saleté dans la pénombre, sans éblouir toute la baraque. Sur le papier c'est bluffant, mais on demandera quand même à voir en conditions réelles.
Le bras est la vraie nouveauté, et il porte la signature DJI. Guidé par un LiDAR intégré, il pivote sur 123 degrés pour étendre la portée de nettoyage de 7,8 cm et passer la serpillière 4,5 cm plus loin sous les meubles bas que la génération précédente, là où la plupart des robots renoncent. L'aspiration grimpe de son côté à 36 000 Pa, contre 25 000 sur le premier ROMO, de quoi arracher la poussière d'un tapis en un seul passage, pendant que deux brosses latérales à double touffe limitent l'emmêlement des cheveux et des poils.
L'engin franchit aussi les petites marches, jusqu'à 4 cm sur une marche et 8,5 cm sur deux, histoire de circuler d'une pièce à l'autre sans rester coincé. Sa station de base pousse la logique encore plus loin, avec une planche de lavage à surface nanocristalline, quatre jets d'eau haute pression et un large orifice d'aspiration des déchets de 16 mm, le tout censé tenir 365 jours sans entretien. Elle recharge le robot à 55 W en 2,5 heures et fait le ménage en silence, DJI ayant glissé 32 matériaux d'isolation acoustique pour réduire l'énergie sonore de 85 % et tomber autour de 38 décibels en lavage.
Reste que tout cela se paie. Le ROMO A2 est affiché à 1199 euros, le P2 à 1299 euros et un bundle plus complet à 1349 euros, en commande très rapidement sur la boutique DJI. Là où la marque marque des points, c'est sur un terrain rarement pris au sérieux, la confidentialité, plutôt bienvenue quand un appareil à caméra se balade dans votre salon. Son mode Données locales coupe la connexion de l'application à internet, bloque toute synchronisation de photos ou de vidéos vers des serveurs et permet d'éteindre caméra et micro à tout moment, la fonction étant attendue d'ici la fin de l'année. DJI rappelle aussi soumettre ses produits à des audits de sécurité indépendants depuis 2017, et propose en option un plan de protection qui rallonge la garantie d'un an, robot et station compris. Il faut dire que le Romo avait connu un épisode un peu délicat à ce sujet, avec une faille un peu génante sur son produit précédent.
DJI fait un bon boulot en recyclant sa maîtrise du drone dans un aspirateur, et le résultat a de la classe, entre ce bras au LiDAR, une détection d'obstacles d'un cran au dessus et un corps semi-transparent qui assume le côté objet déco. Le mode Données locales est aussi une excellente idée, bien trop rare sur ce genre de produit. Reste un prix premium, à un moment où Roborock propose déjà un bras robotisé pour moins cher, et ROMO 2 devra donc prouver que la fameuse magie DJI fait vraiment la différence.
La techno des drones au service du ménage
C'est le vrai argument de DJI, transposer son savoir-faire "drone" à la maison. Le ROMO 2 revendique une perception au millimètre près au ras du sol, capable d'éviter un câble ou un tapis fin de 2 mm, mais aussi le verre et les miroirs, les obstacles pénibles habituels des robots aspirateurs.
Là où ça devient fort, c'est que l'appareil distingue les débris solides des liquides et adapte sa méthode en conséquence, en poussant l'aspiration sur un tapis ou en dépliant son bras pour éponger une flaque sans l'étaler partout (coucou les vomis de chats). DJI va jusqu'à évoquer un raisonnement proche de l'humain, capable de composer avec des obstacles jamais croisés. Une petite lampe placée sous le robot éclaire d'ailleurs le sol pour repérer la saleté dans la pénombre, sans éblouir toute la baraque. Sur le papier c'est bluffant, mais on demandera quand même à voir en conditions réelles.
Un bras robotisé, une aspiration puissante et une station qui se lave seule
Le bras est la vraie nouveauté, et il porte la signature DJI. Guidé par un LiDAR intégré, il pivote sur 123 degrés pour étendre la portée de nettoyage de 7,8 cm et passer la serpillière 4,5 cm plus loin sous les meubles bas que la génération précédente, là où la plupart des robots renoncent. L'aspiration grimpe de son côté à 36 000 Pa, contre 25 000 sur le premier ROMO, de quoi arracher la poussière d'un tapis en un seul passage, pendant que deux brosses latérales à double touffe limitent l'emmêlement des cheveux et des poils.
L'engin franchit aussi les petites marches, jusqu'à 4 cm sur une marche et 8,5 cm sur deux, histoire de circuler d'une pièce à l'autre sans rester coincé. Sa station de base pousse la logique encore plus loin, avec une planche de lavage à surface nanocristalline, quatre jets d'eau haute pression et un large orifice d'aspiration des déchets de 16 mm, le tout censé tenir 365 jours sans entretien. Elle recharge le robot à 55 W en 2,5 heures et fait le ménage en silence, DJI ayant glissé 32 matériaux d'isolation acoustique pour réduire l'énergie sonore de 85 % et tomber autour de 38 décibels en lavage.
Et la vie privée ?
Reste que tout cela se paie. Le ROMO A2 est affiché à 1199 euros, le P2 à 1299 euros et un bundle plus complet à 1349 euros, en commande très rapidement sur la boutique DJI. Là où la marque marque des points, c'est sur un terrain rarement pris au sérieux, la confidentialité, plutôt bienvenue quand un appareil à caméra se balade dans votre salon. Son mode Données locales coupe la connexion de l'application à internet, bloque toute synchronisation de photos ou de vidéos vers des serveurs et permet d'éteindre caméra et micro à tout moment, la fonction étant attendue d'ici la fin de l'année. DJI rappelle aussi soumettre ses produits à des audits de sécurité indépendants depuis 2017, et propose en option un plan de protection qui rallonge la garantie d'un an, robot et station compris. Il faut dire que le Romo avait connu un épisode un peu délicat à ce sujet, avec une faille un peu génante sur son produit précédent.
On en dit quoi ?
DJI fait un bon boulot en recyclant sa maîtrise du drone dans un aspirateur, et le résultat a de la classe, entre ce bras au LiDAR, une détection d'obstacles d'un cran au dessus et un corps semi-transparent qui assume le côté objet déco. Le mode Données locales est aussi une excellente idée, bien trop rare sur ce genre de produit. Reste un prix premium, à un moment où Roborock propose déjà un bras robotisé pour moins cher, et ROMO 2 devra donc prouver que la fameuse magie DJI fait vraiment la différence.