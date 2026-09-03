DJI annonce le ROMO 2, inspiré de ses drones

On en dit quoi ?



DJI fait un bon boulot en recyclant sa maîtrise du drone dans un aspirateur, et le résultat a de la classe, entre ce bras au LiDAR, une détection d'obstacles d'un cran au dessus et un corps semi-transparent qui assume le côté objet déco. Le mode Données locales est aussi une excellente idée, bien trop rare sur ce genre de produit. Reste un prix premium, à un moment où Roborock propose déjà un bras robotisé pour moins cher, et ROMO 2 devra donc prouver que la fameuse magie DJI fait vraiment la différence.