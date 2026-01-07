Ce robot aspirateur de Roborock grimpe les escaliers... avec des pattes !

Saros Rover : l’aspirateur robot qui marche (et monte les escaliers)

Une approche radicalement différente

Qu'en penser ?



Avec cette démonstration, Roborock ne veut plus seulement optimiser le nettoyage des surfaces planes, mais repousser les limites physiques de la robotique domestique. Le Saros Rover illustre une vision où les robots deviennent capables d’évoluer librement dans des environnements complexes, à l’image de nos habitations réelles, et non plus idéalisées.

. Il s’agit d’un aspirateur robot avec des vraies pattes, combinant des roues classiques à des membres articulés, capables de stabiliser l’appareil, de franchir des obstacles et surtout de monter les escaliers. Une fonctionnalité sur laquelle s'affrontent de nombreux fabricants.La gestion des escaliers est depuis longtemps l’un des angles morts des aspirateurs robots, au point d’être souvent considérée comme une frontière infranchissable. Certaines pistes avaient émergé lors de salons précédents, notamment à l’IFA 2025, mais Roborock affirme aller plus loin :Lors des démonstrations,r lorsqu’il est percuté par des balles de tennis, franchir des obstacles en sautant, grimper des marches et des surfaces irrégulières, et maintenir son corps parfaitement à niveau grâce à des pattes indépendantes.Contrairement aux solutions concurrentes qui misent sur des mécanismes hybrides ou des plateformes externes,. Les pattes du Saros Rover se déplacent indépendamment les unes des autres pour absorber les irrégularités du sol, franchir seuils et rampes, protéger le châssis, et adapter la posture du robot à son environnement.Les démonstrations ont montré un robot capable d’avancer, de s’arrêter et de changer de direction avec une agilité étonnante, tout en conservant un centre de gravité stable.sans date de sortie ni positionnement commercial annoncés. Roborock n’aIl s’agit néanmoins d’un. Roborock semble tester ici la réaction du public face à une nouvelle catégorie d’aspirateurs robots, capables de s’affranchir des contraintes architecturales des logements modernes.