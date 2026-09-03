À l'IFA, Mammotion dévoile la LUBA 4 AWD, une tondeuse robot enfin capable de finir les bordures
Par Vincent Lautier - Publié le
À l'IFA 2026, Mammotion fête ses dix ans et en profite pour sortir le grand jeu. Le spécialiste des robots d'extérieur présente sa nouvelle tondeuse robot haut de gamme, la LUBA 4 AWD, et lance dans la foulée une gamme pro baptisée Maston. Le fil rouge de la marque cette année, c'est d'aller jusqu'au bord de la pelouse, là où les robots calaient encore. Les prix, eux, ne sont pas communiqués.
Le gros du changement se joue sur les yeux du robot. La plupart des tondeuses autonomes fixent l'horizon droit devant. La LUBA 4 AWD, elle, s'entoure de quatre caméras grand-angle qui couvrent l'avant, les côtés et l'arrière, avec un LiDAR à 360 degrés et le positionnement NetRTK de la maison par-dessus. L'idée, c'est de faire travailler ces trois couches ensemble, chacune servant de filet aux deux autres. Concrètement, le robot garde le cap même quand il passe sous les arbres ou tond à la tombée du jour, sans se perdre. L'installation se simplifie aussi beaucoup. Fini le fil périmétrique à enterrer et l'antenne RTK à planter dans un coin, et le service de géolocalisation iNavi est offert à vie. Reste à choisir la bonne taille, puisque la gamme se décline en trois modèles, pour des jardins d'environ 3 000, 6 000 ou 12 000 m², de la belle parcelle au terrain d'un bon hectare et demi.
Vient ensuite le morceau qui parle vraiment. La LUBA 4 AWD reprend la transmission intégrale de Mammotion et lui ajoute un train avant directeur, une gestion du couple roue par roue et une conduite dans les deux sens. En pratique, le robot change de direction sans ce demi-tour brutal qui arrache le gazon et laisse des ronds bruns un peu partout. Il grimpe aussi des pentes assez folles, jusqu'à 80 %, soit près de 39 degrés. Les lames flottantes suivent les creux et les bosses, la largeur de coupe passe de 440 à 530 mm selon le modèle et la hauteur se règle de 25 à 100 mm. Mais la trouvaille est ailleurs. Un accessoire de coupe des bordures, proposé en option, vient raser au ras des murs, des clôtures et des massifs. C'est tout bête, sauf que ça supprime le passage à la main au coupe-bordure, ce détail qui séparait jusqu'ici une pelouse tondue d'une pelouse vraiment finie. On récupère au passage la commande vocale hors ligne et un œil vidéo à distance depuis l'appli. Les précommandes ouvriront au quatrième trimestre.
Mammotion en profite pour poser un pied chez les pros avec la série Maston, pensée cette fois pour ceux qui entretiennent des hectares de vert. Selon le terrain, un gestionnaire d'espaces verts penchera pour la version musclée, capable d'attaquer l'herbe haute d'un parc ou d'un grand domaine et d'avaler jusqu'à 24 000 m² dans la journée, ou pour la version de précision qui vise plutôt les golfs et les terrains de sport, avec une coupe descendant à 10 mm et ce striage bien net que réclament les greenkeepers, pour un rythme qui grimpe alors à 40 000 m² quotidiens. On retrouve derrière la même intelligence que sur le modèle grand public, entre une perception qui repère plus de cinq cents types d'obstacles et une transmission qui ne recule pas devant une pente à 70 %, mais l'argument qui compte vraiment pour un professionnel tient à la gestion de flotte, puisque tout un parc de machines se surveille et se pilote depuis un seul tableau de bord, diagnostic à distance compris.
Le coup malin de cette LUBA 4 AWD, c'est la bordure. Voilà des années que les robots tondeurs butent pile là-dessus et obligent à repasser à la main le long des murs. En faire l'argument central, c'est plutôt bien vu. La transmission qui grimpe à 80 % a de quoi séduire aussi, même s'il faudra la voir à l'œuvre sur un vrai terrain pentu avant de crier au miracle. Le hic, c'est qu'on ne connaît pas les prix, et que la fameuse précision des bordures repose sur un accessoire vendu à part. On attend donc les tarifs pour trancher pour de bon. Mais sur le papier, Mammotion a mis le doigt sur le dernier vrai reproche qu'on faisait à ces machines.
Une tondeuse qui regarde autour d'elle
Le gros du changement se joue sur les yeux du robot. La plupart des tondeuses autonomes fixent l'horizon droit devant. La LUBA 4 AWD, elle, s'entoure de quatre caméras grand-angle qui couvrent l'avant, les côtés et l'arrière, avec un LiDAR à 360 degrés et le positionnement NetRTK de la maison par-dessus. L'idée, c'est de faire travailler ces trois couches ensemble, chacune servant de filet aux deux autres. Concrètement, le robot garde le cap même quand il passe sous les arbres ou tond à la tombée du jour, sans se perdre. L'installation se simplifie aussi beaucoup. Fini le fil périmétrique à enterrer et l'antenne RTK à planter dans un coin, et le service de géolocalisation iNavi est offert à vie. Reste à choisir la bonne taille, puisque la gamme se décline en trois modèles, pour des jardins d'environ 3 000, 6 000 ou 12 000 m², de la belle parcelle au terrain d'un bon hectare et demi.
De la transmission intégrale et, enfin, les bords de pelouse
Vient ensuite le morceau qui parle vraiment. La LUBA 4 AWD reprend la transmission intégrale de Mammotion et lui ajoute un train avant directeur, une gestion du couple roue par roue et une conduite dans les deux sens. En pratique, le robot change de direction sans ce demi-tour brutal qui arrache le gazon et laisse des ronds bruns un peu partout. Il grimpe aussi des pentes assez folles, jusqu'à 80 %, soit près de 39 degrés. Les lames flottantes suivent les creux et les bosses, la largeur de coupe passe de 440 à 530 mm selon le modèle et la hauteur se règle de 25 à 100 mm. Mais la trouvaille est ailleurs. Un accessoire de coupe des bordures, proposé en option, vient raser au ras des murs, des clôtures et des massifs. C'est tout bête, sauf que ça supprime le passage à la main au coupe-bordure, ce détail qui séparait jusqu'ici une pelouse tondue d'une pelouse vraiment finie. On récupère au passage la commande vocale hors ligne et un œil vidéo à distance depuis l'appli. Les précommandes ouvriront au quatrième trimestre.
Et une gamme pro pour ceux qui tondent des hectares
Mammotion en profite pour poser un pied chez les pros avec la série Maston, pensée cette fois pour ceux qui entretiennent des hectares de vert. Selon le terrain, un gestionnaire d'espaces verts penchera pour la version musclée, capable d'attaquer l'herbe haute d'un parc ou d'un grand domaine et d'avaler jusqu'à 24 000 m² dans la journée, ou pour la version de précision qui vise plutôt les golfs et les terrains de sport, avec une coupe descendant à 10 mm et ce striage bien net que réclament les greenkeepers, pour un rythme qui grimpe alors à 40 000 m² quotidiens. On retrouve derrière la même intelligence que sur le modèle grand public, entre une perception qui repère plus de cinq cents types d'obstacles et une transmission qui ne recule pas devant une pente à 70 %, mais l'argument qui compte vraiment pour un professionnel tient à la gestion de flotte, puisque tout un parc de machines se surveille et se pilote depuis un seul tableau de bord, diagnostic à distance compris.
On en dit quoi ?
Le coup malin de cette LUBA 4 AWD, c'est la bordure. Voilà des années que les robots tondeurs butent pile là-dessus et obligent à repasser à la main le long des murs. En faire l'argument central, c'est plutôt bien vu. La transmission qui grimpe à 80 % a de quoi séduire aussi, même s'il faudra la voir à l'œuvre sur un vrai terrain pentu avant de crier au miracle. Le hic, c'est qu'on ne connaît pas les prix, et que la fameuse précision des bordures repose sur un accessoire vendu à part. On attend donc les tarifs pour trancher pour de bon. Mais sur le papier, Mammotion a mis le doigt sur le dernier vrai reproche qu'on faisait à ces machines.