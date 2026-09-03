À l'IFA, Mammotion dévoile la LUBA 4 AWD, une tondeuse robot enfin capable de finir les bordures

On en dit quoi ?



Le coup malin de cette LUBA 4 AWD, c'est la bordure. Voilà des années que les robots tondeurs butent pile là-dessus et obligent à repasser à la main le long des murs. En faire l'argument central, c'est plutôt bien vu. La transmission qui grimpe à 80 % a de quoi séduire aussi, même s'il faudra la voir à l'œuvre sur un vrai terrain pentu avant de crier au miracle. Le hic, c'est qu'on ne connaît pas les prix, et que la fameuse précision des bordures repose sur un accessoire vendu à part. On attend donc les tarifs pour trancher pour de bon. Mais sur le papier, Mammotion a mis le doigt sur le dernier vrai reproche qu'on faisait à ces machines.