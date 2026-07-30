Gemini pour Mac gagne une commande vocale capable d’agir dans toutes les applications
Par Laurence - Publié le
Présentée lors de la conférence Google I/O 2026, la nouvelle commande vocale de Gemini pour macOS commence à être déployée. Plus qu’un simple système de dictée, cette évolution permet désormais d’interagir avec pratiquement n’importe quelle application ouverte sur le Mac, de réécrire un texte, de résumer un document ou même de modifier une image simplement en parlant. Et faire ainsi de Gemini un véritable assistant capable de comprendre ce qui s’affiche à l’écran et d’agir en conséquence.
La première nouveauté concerne la saisie vocale. Gemini est capable de retranscrire les paroles directement à l’endroit où se trouve le curseur, quelle que soit l’application utilisée. Le résultat est automatiquement inséré dans le document, le mail ou la zone de texte en cours d’édition.
Mais contrairement à une dictée classique, l’IA nettoie automatiquement le texte en supprimant les hésitations (y compris les fameux
L’autre grande nouveauté est sans doute la plus intéressante. Après activation d’une option dédiée dans les réglages, Gemini peut analyser le contenu affiché à l’écran afin d’exécuter des tâches plus complexes. L’utilisateur peut, par exemple, résumer un document ou plusieurs fichiers, analyser des PDF ou des images, rédiger un e-mail à partir de documents sélectionnés, réécrire un texte en changeant son ton ou son style, générer ou modifier une image à partir d’une illustration déjà ouverte sur le Mac.
Google donne notamment l’exemple d’un utilisateur demandant à Gemini de lire plusieurs documents vétérinaires afin de rédiger un résumé de l’historique médical de son chien, ou encore de transformer des notes en une synthèse. L’assistant peut également créer une nouvelle version d’une illustration, par exemple en générant automatiquement une déclinaison en mode sombre.
L’accès à cette nouvelle commande vocale se fait directement depuis macOS. Un appui prolongé sur la touche Fn lance Gemini, tandis qu’un nouveau bouton de partage d’écran permet également de donner accès au contenu affiché. Une petite interface flottante apparaît alors en bas de l’écran avec une animation indiquant que l’assistant est à l’écoute.
Cette fonctionnalité est disponible avec Gemini pour macOS 1.88 et son déploiement a commencé à l’échelle mondiale. Elle est pour le moment proposée en anglais, Google promettant l’arrivée d’autres langues
Avec cette mise à jour, Google rapproche encore un peu plus Gemini d’un véritable copilote pour macOS. La possibilité de comprendre le contexte de l’écran et d’agir directement dans les applications va bien au-delà d’une simple dictée vocale. Cette approche rappelle certaines fonctions d’Apple Intelligence, mais Google semble vouloir aller plus loin en misant sur des commandes vocales naturelles capables d’interagir avec l’ensemble du bureau. Bref on attend de voir quand ces nouveautés seront disponibles en français et si Apple répondra avec des fonctionnalités équivalentes pour Siri AI.
UNE DICTÉE BEAUCOUP PLUS INTELLIGENTE
La première nouveauté concerne la saisie vocale. Gemini est capable de retranscrire les paroles directement à l’endroit où se trouve le curseur, quelle que soit l’application utilisée. Le résultat est automatiquement inséré dans le document, le mail ou la zone de texte en cours d’édition.
Mais contrairement à une dictée classique, l’IA nettoie automatiquement le texte en supprimant les hésitations (y compris les fameux
euh) et prend en compte les corrections effectuées au milieu d’une phrase afin de produire un texte fluide et bien structuré.
GEMINI COMPREND AUSSI CE QUI EST À L’ÉCRAN
L’autre grande nouveauté est sans doute la plus intéressante. Après activation d’une option dédiée dans les réglages, Gemini peut analyser le contenu affiché à l’écran afin d’exécuter des tâches plus complexes. L’utilisateur peut, par exemple, résumer un document ou plusieurs fichiers, analyser des PDF ou des images, rédiger un e-mail à partir de documents sélectionnés, réécrire un texte en changeant son ton ou son style, générer ou modifier une image à partir d’une illustration déjà ouverte sur le Mac.
Google donne notamment l’exemple d’un utilisateur demandant à Gemini de lire plusieurs documents vétérinaires afin de rédiger un résumé de l’historique médical de son chien, ou encore de transformer des notes en une synthèse. L’assistant peut également créer une nouvelle version d’une illustration, par exemple en générant automatiquement une déclinaison en mode sombre.
UNE ACTIVATION TRÈS SIMPLE
L’accès à cette nouvelle commande vocale se fait directement depuis macOS. Un appui prolongé sur la touche Fn lance Gemini, tandis qu’un nouveau bouton de partage d’écran permet également de donner accès au contenu affiché. Une petite interface flottante apparaît alors en bas de l’écran avec une animation indiquant que l’assistant est à l’écoute.
Cette fonctionnalité est disponible avec Gemini pour macOS 1.88 et son déploiement a commencé à l’échelle mondiale. Elle est pour le moment proposée en anglais, Google promettant l’arrivée d’autres langues
dans les prochains mois.
Qu’en penser ?
Avec cette mise à jour, Google rapproche encore un peu plus Gemini d’un véritable copilote pour macOS. La possibilité de comprendre le contexte de l’écran et d’agir directement dans les applications va bien au-delà d’une simple dictée vocale. Cette approche rappelle certaines fonctions d’Apple Intelligence, mais Google semble vouloir aller plus loin en misant sur des commandes vocales naturelles capables d’interagir avec l’ensemble du bureau. Bref on attend de voir quand ces nouveautés seront disponibles en français et si Apple répondra avec des fonctionnalités équivalentes pour Siri AI.