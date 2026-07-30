Gemini pour Mac gagne une commande vocale capable d’agir dans toutes les applications

UNE DICTÉE BEAUCOUP PLUS INTELLIGENTE

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GEMINI COMPREND AUSSI CE QUI EST À L’ÉCRAN

UNE ACTIVATION TRÈS SIMPLE

dans les prochains mois

Qu’en penser ?

La première nouveauté concerne la. Gemini est capable de retranscrire les paroles directement à l’endroit où se trouve le curseur, quelle que soit l’application utilisée. Le résultat est automatiquement inséré dans le document, le mail ou la zone de texte en cours d’édition.Mais contrairement à une dictée classique, l’IAautomatiquement le texte en supprimant les hésitations (y compris les fameux) et prend en compte les corrections effectuées au milieu d’une phrase afin de produire un texte fluide et bien structuré.L’autre grande nouveauté est sans doute la plus intéressante.L’utilisateur peut, par exemple, résumer un document ou plusieurs fichiers, analyser des PDF ou des images, rédiger un e-mail à partir de documents sélectionnés, réécrire un texte en changeant son ton ou son style, générer ou modifier une image à partir d’une illustration déjà ouverte sur le Mac.Google donne notamment l’exemple d’un utilisateur demandant à Gemini de lire plusieurs documents vétérinaires afin de rédiger un résumé de l’historique médical de son chien, ou encore de transformer des notes en une synthèse. L’assistant peut également créer une nouvelle version d’une illustration, par exemple en générant automatiquement une déclinaison en mode sombre.L’accès à cette nouvelle commande vocale se fait directement depuis macOS., tandis qu’un nouveau bouton de partage d’écran permet également de donner accès au contenu affiché. Une petite interface flottante apparaît alors en bas de l’écran avec une animation indiquant que l’assistant est à l’écoute.Cette fonctionnalité est disponible avec Gemini pour macOS 1.88 et son déploiement a commencé à l’échelle mondiale., Google promettant l’arrivée d’autres langues