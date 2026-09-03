tado° lance un Thermostat Intelligent X encore plus fin et rechargeable
Par Laurence - Publié le
Quinze ans après le lancement de son premier thermostat intelligent, tado° renouvelle l’un de ses produits phares avec le Thermostat Intelligent X de deuxième génération. Plus fin, rechargeable en USB-C et toujours compatible avec Matter et Thread, il s’accompagne également de nouvelles fonctions logicielles pour mieux gérer le chauffage et plusieurs logements.
tado° a surtout revu le design de son Thermostat Intelligent X. Avec seulement 17,8 mm d’épaisseur, le constructeur affirme proposer le thermostat intelligent le plus fin du marché, environ deux fois moins épais que de nombreux modèles concurrents. Le boîtier conserve une finition blanche mate et un écran LED minimaliste, mais gagne une nouvelle interface tactile circulaire permettant de modifier directement les réglages sans sortir son smartphone.
On note un bouton sur la partie supérieure. Celui-ci est personnalisable et peut par exemple servir à afficher rapidement le taux d’humidité ou à déclencher le chauffage. tado° conserve par ailleurs la compatibilité Matter et Thread, deux technologies particulièrement intéressantes pour intégrer le thermostat dans les différents écosystèmes de maison connectée.
Enfin, tado° abandonne les piles jetables au profit d’une batterie rechargeable en USB-C. Le constructeur annonce plus d’un an d’autonomie avec une seule charge, ce qui devrait limiter assez largement les passages par le chargeur.
L’installation a également été simplifiée avec une procédure guidée directement depuis l’application. Le Thermostat Intelligent X de deuxième génération peut fonctionner avec les chaudières, les pompes à chaleur et les systèmes de chauffage au sol. Selon tado°, plus d’un million de foyers utilisent désormais ses solutions et réaliseraient en moyenne 22 % d’économies sur leurs coûts de chauffage.
Le matériel ne constitue qu’une partie de l’équation. tado° propose également AI Assist, son service payant utilisant l’intelligence artificielle pour adapter automatiquement le chauffage aux conditions météorologiques et aux caractéristiques du logement. La géolocalisation, la détection d’une fenêtre ouverte, le chauffage adaptatif ou encore le préchauffage avant le retour au domicile peuvent ainsi fonctionner automatiquement.
AI Assist coûte 3,99 euros par mois ou 29,99 euros par an. L’abonnement donne également accès à l’Équilibrage Hydraulique certifié TÜV qui, lorsqu’il est utilisé avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes X, cherche à mieux répartir la chaleur dans le logement.
tado° accompagne par ailleurs ses produits X d’un Engagement Économie d’Énergie : les clients insatisfaits des économies obtenues pendant leurs douze premiers mois peuvent demander un remboursement.
Autre nouveauté disponible dès aujourd’hui, Multi Home permet enfin de gérer plusieurs logements depuis un seul compte tado°. La fonction peut être utile pour une résidence secondaire, des bureaux, un logement en location ou tout simplement pour gérer à distance le chauffage d’un proche. Elle présente également l’avantage de pouvoir regrouper des équipements tado° V3+ et X au sein du même compte.
Multi Home répond également à un vrai besoin pour ceux qui gèrent plusieurs logements. AI Assist est plus discutable puisqu’il nécessite toujours un abonnement, même si son tarif annuel de 29,99 euros reste relativement contenu.
Le kit de démarrage filaire est proposé à 179,99 euros, contre 199,99 euros pour la version sans fil. Le thermostat filaire seul coûte 119,99 euros et le nouveau capteur de température sans fil 99,99 euros.
Cette deuxième génération ne bouleverse pas le principe du Thermostat Intelligent X, mais corrige et améliore plusieurs aspects très concrets. Le boîtier beaucoup plus fin et surtout l’arrivée d’une batterie USB-C avec plus d’un an d’autonomie sont probablement les évolutions les plus appréciables au quotidien.
UN THERMOSTAT DE SEULEMENT 17,8 MM D’ÉPAISSEUR
tado° a surtout revu le design de son Thermostat Intelligent X. Avec seulement 17,8 mm d’épaisseur, le constructeur affirme proposer le thermostat intelligent le plus fin du marché, environ deux fois moins épais que de nombreux modèles concurrents. Le boîtier conserve une finition blanche mate et un écran LED minimaliste, mais gagne une nouvelle interface tactile circulaire permettant de modifier directement les réglages sans sortir son smartphone.
On note un bouton sur la partie supérieure. Celui-ci est personnalisable et peut par exemple servir à afficher rapidement le taux d’humidité ou à déclencher le chauffage. tado° conserve par ailleurs la compatibilité Matter et Thread, deux technologies particulièrement intéressantes pour intégrer le thermostat dans les différents écosystèmes de maison connectée.
ENFIN UNE BATTERIE RECHARGEABLE EN USB-C
Enfin, tado° abandonne les piles jetables au profit d’une batterie rechargeable en USB-C. Le constructeur annonce plus d’un an d’autonomie avec une seule charge, ce qui devrait limiter assez largement les passages par le chargeur.
L’installation a également été simplifiée avec une procédure guidée directement depuis l’application. Le Thermostat Intelligent X de deuxième génération peut fonctionner avec les chaudières, les pompes à chaleur et les systèmes de chauffage au sol. Selon tado°, plus d’un million de foyers utilisent désormais ses solutions et réaliseraient en moyenne 22 % d’économies sur leurs coûts de chauffage.
L’IA POUR CHAUFFER UN PEU PLUS INTELLIGEMMENT
Le matériel ne constitue qu’une partie de l’équation. tado° propose également AI Assist, son service payant utilisant l’intelligence artificielle pour adapter automatiquement le chauffage aux conditions météorologiques et aux caractéristiques du logement. La géolocalisation, la détection d’une fenêtre ouverte, le chauffage adaptatif ou encore le préchauffage avant le retour au domicile peuvent ainsi fonctionner automatiquement.
AI Assist coûte 3,99 euros par mois ou 29,99 euros par an. L’abonnement donne également accès à l’Équilibrage Hydraulique certifié TÜV qui, lorsqu’il est utilisé avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes X, cherche à mieux répartir la chaleur dans le logement.
tado° accompagne par ailleurs ses produits X d’un Engagement Économie d’Énergie : les clients insatisfaits des économies obtenues pendant leurs douze premiers mois peuvent demander un remboursement.
PLUSIEURS MAISONS DANS LA MÊME APP
Autre nouveauté disponible dès aujourd’hui, Multi Home permet enfin de gérer plusieurs logements depuis un seul compte tado°. La fonction peut être utile pour une résidence secondaire, des bureaux, un logement en location ou tout simplement pour gérer à distance le chauffage d’un proche. Elle présente également l’avantage de pouvoir regrouper des équipements tado° V3+ et X au sein du même compte.
QU’EN PENSER ?
Multi Home répond également à un vrai besoin pour ceux qui gèrent plusieurs logements. AI Assist est plus discutable puisqu’il nécessite toujours un abonnement, même si son tarif annuel de 29,99 euros reste relativement contenu.
Le kit de démarrage filaire est proposé à 179,99 euros, contre 199,99 euros pour la version sans fil. Le thermostat filaire seul coûte 119,99 euros et le nouveau capteur de température sans fil 99,99 euros.
Cette deuxième génération ne bouleverse pas le principe du Thermostat Intelligent X, mais corrige et améliore plusieurs aspects très concrets. Le boîtier beaucoup plus fin et surtout l’arrivée d’une batterie USB-C avec plus d’un an d’autonomie sont probablement les évolutions les plus appréciables au quotidien.