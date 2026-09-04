Matter, caméras et IA locale : UGREEN se lance dans la maison connectée !
Par Laurence - Publié le
UGREEN profite de l’IFA 2026 pour faire ses premiers pas dans la maison connectée. Avec HomeAgent, le constructeur ne veut pas proposer un simple hub domotique supplémentaire : stockage, vidéosurveillance et intelligence artificielle sont regroupés dans un même appareil, avec une particularité intéressante puisque l’essentiel des données et des traitements reste directement à la maison.
Le HomeAgent HA100 constitue le cerveau de ce nouvel écosystème. Il peut centraliser les caméras, le stockage et différents appareils connectés, y compris des produits tiers compatibles Matter.
UGREEN mise surtout sur une IA exécutée localement. Les vidéos des caméras peuvent ainsi être analysées sans passer systématiquement par le cloud. HomeAgent sait reconnaître des personnes, véhicules, animaux ou colis, générer un résumé des événements et même rechercher une séquence à partir de quelques mots-clés.
Le système peut également continuer à assurer ses principales fonctions sur le réseau local lorsque la connexion Internet est coupée. Le stockage local évite par ailleurs les frais mensuels généralement associés à la conservation des vidéos dans le cloud.
HomeAgent doit également pouvoir être contrôlé à la voix. Après avoir prononcé
UGREEN imagine par exemple une alerte lorsqu'un bébé pleure ou lorsqu'un colis est livré, mais aussi des commandes capables de piloter plusieurs appareils simultanément. Néanmoins, le dossier de presse précise que certaines fonctions vocales reposent encore sur des commandes prédéfinies, avec une prise en charge plus large du langage naturel prévue par la suite.
Le HA100 dispose de 16 Go de mémoire, d'une puissance IA annoncée de 26 TOPS et d'un Ethernet 2,5 GbE. Il intègre également deux baies pour disques NAS, une baie dédiée aux enregistrements de vidéosurveillance et un emplacement M.2 NVMe. Le HA100 Pro passe à 32 Go, au réseau 10 GbE et surtout à 205 TOPS. Cette puissance supplémentaire doit permettre à l'IA de mieux comprendre le contexte et certains comportements.
UGREEN lancera sa campagne Kickstarter le 27 octobre, après une période de réservation débutant dès le 4 septembre. Le HA100 est annoncé à 1 799 dollars, contre pas moins de 5 999 dollars pour le HA100 Pro. Une réservation de 50 dollars permettra toutefois de bénéficier d'une remise
UGREEN accompagne son HomeAgent de trois premières caméras SynCare : l'ID500 Pro pour l'intérieur, l'OD600 Pro pour l'extérieur et l'OD800 Pro fonctionnant sur batterie.
L'ID500 Pro filme en 4K et dispose d'un cache physique, tandis que l'OD600 Pro combine une caméra principale 4K avec deux modules de 5 mégapixels et peut fonctionner en PoE. L'OD800 Pro embarque une batterie amovible de 10 000 mAh et peut être associée à un panneau solaire de 6 W. Les tarifs annoncés sont respectivement de 89, 159 et 199 dollars.
UGREEN arrive tardivement sur un marché déjà bien occupé, mais son approche est intéressante. Réunir NAS, vidéosurveillance, Matter et IA locale dans un même appareil permet surtout de limiter la dépendance au cloud, un sujet particulièrement sensible lorsque des caméras filment l'intérieur du domicile.
Le HomeAgent semble toutefois encore très ambitieux et certaines fonctions restent à finaliser. Son prix constitue également un sérieux obstacle, particulièrement pour le HA100 Pro. Il faudra donc attendre les premiers tests pour savoir si UGREEN tient réellement sa promesse d'une maison connectée capable de fonctionner intelligemment sans envoyer sa vie privée dans le cloud.
UNE IA LOCALE POUR PILOTER LA MAISON
Le HomeAgent HA100 constitue le cerveau de ce nouvel écosystème. Il peut centraliser les caméras, le stockage et différents appareils connectés, y compris des produits tiers compatibles Matter.
UGREEN mise surtout sur une IA exécutée localement. Les vidéos des caméras peuvent ainsi être analysées sans passer systématiquement par le cloud. HomeAgent sait reconnaître des personnes, véhicules, animaux ou colis, générer un résumé des événements et même rechercher une séquence à partir de quelques mots-clés.
Le système peut également continuer à assurer ses principales fonctions sur le réseau local lorsque la connexion Internet est coupée. Le stockage local évite par ailleurs les frais mensuels généralement associés à la conservation des vidéos dans le cloud.
HI ULIYA, QUE S’EST-IL PASSÉ À LA MAISON ?
HomeAgent doit également pouvoir être contrôlé à la voix. Après avoir prononcé
Hi Uliya, il sera possible de demander ce qui s'est passé pendant une absence ou de créer certaines automatisations sans passer par plusieurs menus.
UGREEN imagine par exemple une alerte lorsqu'un bébé pleure ou lorsqu'un colis est livré, mais aussi des commandes capables de piloter plusieurs appareils simultanément. Néanmoins, le dossier de presse précise que certaines fonctions vocales reposent encore sur des commandes prédéfinies, avec une prise en charge plus large du langage naturel prévue par la suite.
Le HA100 dispose de 16 Go de mémoire, d'une puissance IA annoncée de 26 TOPS et d'un Ethernet 2,5 GbE. Il intègre également deux baies pour disques NAS, une baie dédiée aux enregistrements de vidéosurveillance et un emplacement M.2 NVMe. Le HA100 Pro passe à 32 Go, au réseau 10 GbE et surtout à 205 TOPS. Cette puissance supplémentaire doit permettre à l'IA de mieux comprendre le contexte et certains comportements.
UGREEN lancera sa campagne Kickstarter le 27 octobre, après une période de réservation débutant dès le 4 septembre. Le HA100 est annoncé à 1 799 dollars, contre pas moins de 5 999 dollars pour le HA100 Pro. Une réservation de 50 dollars permettra toutefois de bénéficier d'une remise
Super Early Birdde 50 %, ramenant les prix à 899 et 2 999 dollars.
TROIS CAMÉRAS SYNCARE POUR COMMENCER
UGREEN accompagne son HomeAgent de trois premières caméras SynCare : l'ID500 Pro pour l'intérieur, l'OD600 Pro pour l'extérieur et l'OD800 Pro fonctionnant sur batterie.
L'ID500 Pro filme en 4K et dispose d'un cache physique, tandis que l'OD600 Pro combine une caméra principale 4K avec deux modules de 5 mégapixels et peut fonctionner en PoE. L'OD800 Pro embarque une batterie amovible de 10 000 mAh et peut être associée à un panneau solaire de 6 W. Les tarifs annoncés sont respectivement de 89, 159 et 199 dollars.
QU’EN PENSER ?
UGREEN arrive tardivement sur un marché déjà bien occupé, mais son approche est intéressante. Réunir NAS, vidéosurveillance, Matter et IA locale dans un même appareil permet surtout de limiter la dépendance au cloud, un sujet particulièrement sensible lorsque des caméras filment l'intérieur du domicile.
Le HomeAgent semble toutefois encore très ambitieux et certaines fonctions restent à finaliser. Son prix constitue également un sérieux obstacle, particulièrement pour le HA100 Pro. Il faudra donc attendre les premiers tests pour savoir si UGREEN tient réellement sa promesse d'une maison connectée capable de fonctionner intelligemment sans envoyer sa vie privée dans le cloud.