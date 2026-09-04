Matter, caméras et IA locale : UGREEN se lance dans la maison connectée !

UNE IA LOCALE POUR PILOTER LA MAISON

HI ULIYA, QUE S’EST-IL PASSÉ À LA MAISON ?

Hi Uliya

Super Early Bird

TROIS CAMÉRAS SYNCARE POUR COMMENCER

QU’EN PENSER ?



UGREEN arrive tardivement sur un marché déjà bien occupé, mais son approche est intéressante. Réunir NAS, vidéosurveillance, Matter et IA locale dans un même appareil permet surtout de limiter la dépendance au cloud, un sujet particulièrement sensible lorsque des caméras filment l'intérieur du domicile.



Le HomeAgent semble toutefois encore très ambitieux et certaines fonctions restent à finaliser. Son prix constitue également un sérieux obstacle, particulièrement pour le HA100 Pro. Il faudra donc attendre les premiers tests pour savoir si UGREEN tient réellement sa promesse d'une maison connectée capable de fonctionner intelligemment sans envoyer sa vie privée dans le cloud.

Il peut centraliser les caméras, le stockage et différents appareils connectés, y compris des produits tiers compatibles Matter.Les vidéos des caméras peuvent ainsi être analysées sans passer systématiquement par le cloud. HomeAgent sait reconnaître des personnes, véhicules, animaux ou colis, générer un résumé des événements et même rechercher une séquence à partir de quelques mots-clés.Le stockage local évite par ailleurs les frais mensuels généralement associés à la conservation des vidéos dans le cloud.Après avoir prononcé, il sera possible de demander ce qui s'est passé pendant une absence ou de créer certaines automatisations sans passer par plusieurs menus.UGREEN imagine par exemple une alerte lorsqu'un bébé pleure ou lorsqu'un colis est livré, mais aussi des commandes capables de piloter plusieurs appareils simultanément. Néanmoins, le dossier de presse précise que, avec une prise en charge plus large du langage naturel prévue par la suite.Le HA100 dispose de. Il intègre également deux baies pour disques NAS, une baie dédiée aux enregistrements de vidéosurveillance et un emplacement M.2 NVMe. Le HA100 Pro passe à 32 Go, au réseau 10 GbE et surtout à 205 TOPS. Cette puissance supplémentaire doit permettre à l'IA de mieux comprendre le contexte et certains comportements.UGREEN lancera sa campagne Kickstarter le, après une période de réservation débutant dès le 4 septembre.. Une réservation de 50 dollars permettra toutefois de bénéficier d'une remisede 50 %, ramenant les prix à 899 et 2 999 dollars.UGREEN accompagne son HomeAgent de: l'ID500 Pro pour l'intérieur, l'OD600 Pro pour l'extérieur et l'OD800 Pro fonctionnant sur batterie.L'ID500 Pro filmeet dispose d'un, tandis que l'OD600 Pro combine une caméra principale 4K avec deux modules de 5 mégapixels et peut fonctionner en PoE. L'OD800 Pro embarqueet peut être associée à un panneau solaire de 6 W. Les tarifs annoncés sont respectivement de 89, 159 et 199 dollars.