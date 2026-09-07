Apple prépare son propre service de sécurité pour la maison
Par Laurence - Publié le
Apple semble bien décidée à prendre enfin la maison connectée au sérieux. Alors qu’une nouvelle Apple TV et un HomePod mini (voire un HomePad) pourraient bientôt arriver, la firme préparerait pour 2027 un système de sécurité domestique accompagné d’un nouveau service de surveillance. Avec une particularité : l’IA analyserait l’environnement sans nécessairement filmer en permanence.
Après plusieurs années durant lesquelles HomeKit et l’application Maison ont surtout servi de plateforme pour les accessoires des autres constructeurs, Cupertino pourrait considérablement élargir son offre. Selon Mark Gurman, elle travaillerait sur un véritable service de sécurité et de surveillance domestique, dont le lancement serait envisagé en 2027.
Celui-ci fonctionnerait notamment avec un nouveau capteur de sécurité conçu par la Pomme. L’appareil utiliserait l’intelligence artificielle pour surveiller ce qui se passe dans son environnement et déclencher certaines automatisations.
Apple chercherait surtout à se différencier des nombreuses caméras de surveillance déjà disponibles en mettant l’accent sur la protection de la vie privée.
Le futur appareil utiliserait ainsi l’IA pour comprendre son environnement plutôt que de s’appuyer uniquement sur des images vidéo traditionnelles. Il existe peu de détails disponibles, mais l’idée pourrait être de détecter une présence, une activité inhabituelle ou certains événements sans enregistrer continuellement ce qui se passe à l’intérieur du domicile.
Cette approche correspondrait assez bien à la stratégie d’Apple consistant à effectuer autant que possible les traitements directement sur les appareils.
L’autre information importante concerne justement le service associé. Apple ne préparerait donc pas uniquement du matériel, mais une véritable offre de surveillance domestique.
Rien n’indique encore son fonctionnement ou son tarif. Il pourrait s’agir d’un abonnement indépendant, mais son intégration à Apple One constituerait également une possibilité intéressante pour Apple.
La sécurité domestique représente un marché particulièrement important et un abonnement supplémentaire permettrait surtout à la firme de continuer à développer les revenus de ses Services.
Ce projet s’inscrirait dans une stratégie beaucoup plus large. Apple s’apprête justement à renouveler plusieurs produits destinés au salon avec une nouvelle Apple TV 4K, un nouveau HomePod mini et surtout son premier véritable hub domotique, parfois surnommé HomePad.
Des références découvertes récemment dans audioOS 27 suggèrent également qu’Apple expérimente de nouvelles fonctions audio pour la maison, notamment la possibilité d’utiliser quatre HomePod pour créer un système surround. Le capteur de sécurité prévu pour 2027 pourrait donc n’être qu’une pièce d’un écosystème domestique beaucoup plus ambitieux.
Apple possède depuis longtemps les briques nécessaires pour devenir un acteur majeur de la maison connectée : HomeKit, Matter, Apple TV, HomePod et un important écosystème d’appareils. Il lui manquait surtout ses propres produits dédiés à la domotique. L’arrivée d’un service de sécurité changerait sensiblement la donne. Elle montrerait surtout qu’Apple ne cherche plus seulement à contrôler les accessoires des autres fabricants, mais à construire son propre écosystème pour la maison.
UN NOUVEAU SERVICE APPLE POUR LA MAISON
Après plusieurs années durant lesquelles HomeKit et l’application Maison ont surtout servi de plateforme pour les accessoires des autres constructeurs, Cupertino pourrait considérablement élargir son offre. Selon Mark Gurman, elle travaillerait sur un véritable service de sécurité et de surveillance domestique, dont le lancement serait envisagé en 2027.
Celui-ci fonctionnerait notamment avec un nouveau capteur de sécurité conçu par la Pomme. L’appareil utiliserait l’intelligence artificielle pour surveiller ce qui se passe dans son environnement et déclencher certaines automatisations.
SURVEILLER SANS FORCÉMENT FILMER
Apple chercherait surtout à se différencier des nombreuses caméras de surveillance déjà disponibles en mettant l’accent sur la protection de la vie privée.
Le futur appareil utiliserait ainsi l’IA pour comprendre son environnement plutôt que de s’appuyer uniquement sur des images vidéo traditionnelles. Il existe peu de détails disponibles, mais l’idée pourrait être de détecter une présence, une activité inhabituelle ou certains événements sans enregistrer continuellement ce qui se passe à l’intérieur du domicile.
Cette approche correspondrait assez bien à la stratégie d’Apple consistant à effectuer autant que possible les traitements directement sur les appareils.
UN NOUVEL ABONNEMENT APPLE ?
L’autre information importante concerne justement le service associé. Apple ne préparerait donc pas uniquement du matériel, mais une véritable offre de surveillance domestique.
Rien n’indique encore son fonctionnement ou son tarif. Il pourrait s’agir d’un abonnement indépendant, mais son intégration à Apple One constituerait également une possibilité intéressante pour Apple.
La sécurité domestique représente un marché particulièrement important et un abonnement supplémentaire permettrait surtout à la firme de continuer à développer les revenus de ses Services.
APPLE PRÉPARE SON OFFENSIVE DANS LA MAISON
Ce projet s’inscrirait dans une stratégie beaucoup plus large. Apple s’apprête justement à renouveler plusieurs produits destinés au salon avec une nouvelle Apple TV 4K, un nouveau HomePod mini et surtout son premier véritable hub domotique, parfois surnommé HomePad.
Des références découvertes récemment dans audioOS 27 suggèrent également qu’Apple expérimente de nouvelles fonctions audio pour la maison, notamment la possibilité d’utiliser quatre HomePod pour créer un système surround. Le capteur de sécurité prévu pour 2027 pourrait donc n’être qu’une pièce d’un écosystème domestique beaucoup plus ambitieux.
QU’EN PENSER ?
Apple possède depuis longtemps les briques nécessaires pour devenir un acteur majeur de la maison connectée : HomeKit, Matter, Apple TV, HomePod et un important écosystème d’appareils. Il lui manquait surtout ses propres produits dédiés à la domotique. L’arrivée d’un service de sécurité changerait sensiblement la donne. Elle montrerait surtout qu’Apple ne cherche plus seulement à contrôler les accessoires des autres fabricants, mais à construire son propre écosystème pour la maison.