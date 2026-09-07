Apple prépare son propre service de sécurité pour la maison

UN NOUVEAU SERVICE APPLE POUR LA MAISON

SURVEILLER SANS FORCÉMENT FILMER

UN NOUVEL ABONNEMENT APPLE ?

APPLE PRÉPARE SON OFFENSIVE DANS LA MAISON

QU’EN PENSER ?



Apple possède depuis longtemps les briques nécessaires pour devenir un acteur majeur de la maison connectée : HomeKit, Matter, Apple TV, HomePod et un important écosystème d’appareils. Il lui manquait surtout ses propres produits dédiés à la domotique. L’arrivée d’un service de sécurité changerait sensiblement la donne. Elle montrerait surtout qu’Apple ne cherche plus seulement à contrôler les accessoires des autres fabricants, mais à construire son propre écosystème pour la maison.

Après plusieurs années durant lesquelles HomeKit et l’application Maison ont surtout servi de plateforme pour les accessoires des autres constructeurs, Cupertino pourrait considérablement élargir son offre. Selon Mark Gurman, elle travaillerait sur un, dont le lancement serait envisagé en 2027.Celui-ci fonctionnerait notamment avec un. L’appareil utiliserait l’intelligence artificielle pour surveiller ce qui se passe dans son environnement et déclencher certaines automatisations.Apple chercherait surtout àen mettant l’accent sur la protection de la vie privée.Le futur appareil utiliserait ainsi l’IA pour comprendre son environnement plutôt que de s’appuyer uniquement sur des images vidéo traditionnelles. Il existe peu de détails disponibles, mais l’idée pourrait être deune présence, une activité inhabituelle ou certains événements sans enregistrer continuellement ce qui se passe à l’intérieur du domicile.Cette approche correspondrait assez bien à laconsistant à effectuer autant que possible les traitements directement sur les appareils.L’autre information importante concerne justement le. Apple ne préparerait donc pas uniquement du matériel, mais une véritable offre de surveillance domestique.Il pourrait s’agir d’un abonnement indépendant, mais son intégration à Apple One constituerait également une possibilité intéressante pour Apple.La sécurité domestique représente unet un abonnement supplémentaire permettrait surtout à la firme de continuer à développer les revenus de ses Services.Ce projet s’inscrirait dans une stratégie beaucoup plus large. Apple s’apprête justement à renouveler plusieurs produits destinés au salon avecet surtout son premier véritable hub domotique, parfois surnommé HomePad.Des références découvertes récemment danssuggèrent également qu’Apple expérimente de nouvelles fonctions audio pour la maison, notamment la possibilité d’utiliserLe capteur de sécurité prévu pour 2027 pourrait donc n’être qu’beaucoup plus ambitieux.