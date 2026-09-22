Un HomePad pour octobre : à quoi ressemblerait le nouvel écran connecté d’Apple
Par Laurence - Publié le
Après des années de rumeurs, le HomePad serait enfin prêt. Selon Mark Gurman, Apple pourrait présenter dès octobre son nouvel écran connecté pour la maison, avec un système entièrement pensé autour de Siri AI. Il serait accompagné de nouvelles générations d’Apple TV 4K et de HomePod mini.
Le catalogue d’Apple pour la maison pourrait sérieusement s’étoffer le mois prochain. Selon Mark Gurman, le HomePad pourrait être présenté
Le produit prendrait la forme d’un petit écran presque carré, sensiblement plus compact qu’un Amazon Echo Show. On aurait deux configurations : une version posée sur un support, dont la base rappellerait un HomePod mini coupé en deux, et une seconde pouvant être fixée directement au mur.
Il aurait pour but d'être un véritable centre de contrôle de la maison. Le HomePad regrouperait ainsi les appareils connectés, les appels vidéo, l’interphone et les contenus multimédias, tout en donnant accès aux applications et services d’Apple.
Apple aurait surtout développé un nouveau système d’exploitation spécifiquement pour l’appareil. Bloomberg le décrit comme un mélange d’iOS, tvOS et watchOS, entièrement construit autour de Siri AI.
L’écran disposerait de son propre écran d’accueil avec des widgets et des cadrans d’horloge, dans un esprit proche de l’Apple Watch et du nouveau mode En veille proposé sur l’iPhone Duo.
Le HomePad fonctionnerait évidemment en étroite relation avec l’iPhone, qui servirait notamment à sa configuration et à différentes opérations. Cette intégration devrait permettre au nouvel appareil de récupérer rapidement les comptes et services déjà utilisés dans l’écosystème Apple.
Mais le véritable intérêt du HomePad ne serait pas son écran. Selon Mark Gurman, Siri constituerait la fonction centrale du produit. L'assistant serait capable d’aller chercher des informations dans les différents appareils et comptes de l’utilisateur. Il serait par exemple possible de lui demander de retrouver et lancer un podcast ou une chanson envoyée plusieurs semaines auparavant, ou encore de rechercher une photo précise afin de l’afficher sur l’écran.
Siri pourrait également réaliser des opérations beaucoup plus précises dans des applications comme Notes, Rappels ou Calendrier. L’application Siri AI permettrait parallèlement d’effectuer des recherches plus complexes tout en conservant une interface graphique Apple.
C’est précisément l’arrivée de Siri AI qui aurait permis à Apple de finaliser ce projet longtemps repoussé. Sans un assistant réellement capable de comprendre le contexte et d’interagir avec plusieurs applications, un tel écran aurait finalement eu assez peu à apporter face à un iPad posé sur un support.
Le HomePad ne devrait pas arriver seul. Apple préparerait également pour octobre une nouvelle Apple TV 4K et un nouveau HomePod mini, avec là encore Siri AI au cœur des nouveautés. La firme pourrait ainsi profiter du même lancement pour remettre à plat une gamme Home qui n’a finalement que très peu évolué ces dernières années.
En théorie, le HomePad ressemble évidemment beaucoup aux écrans connectés déjà proposés par Amazon ou Google. La véritable différence devrait donc venir de Siri AI et de son intégration avec l’iPhone, les applications et les données personnelles de l’utilisateur.
Dans tous les cas, la question du prix reste une grande inconnue. Trop proche de celui d’un iPad, le HomePad pourrait avoir du mal à justifier son existence. Mais avec un tarif suffisamment contenu, Apple disposerait enfin du produit qui lui manque pour placer Siri et HomeKit véritablement au centre de la maison.
UN ÉCRAN CARRÉ À POSER OU À FIXER AU MUR
Le catalogue d’Apple pour la maison pourrait sérieusement s’étoffer le mois prochain. Selon Mark Gurman, le HomePad pourrait être présenté
dès le mois prochain, soit en octobre.
Le produit prendrait la forme d’un petit écran presque carré, sensiblement plus compact qu’un Amazon Echo Show. On aurait deux configurations : une version posée sur un support, dont la base rappellerait un HomePod mini coupé en deux, et une seconde pouvant être fixée directement au mur.
Il aurait pour but d'être un véritable centre de contrôle de la maison. Le HomePad regrouperait ainsi les appareils connectés, les appels vidéo, l’interphone et les contenus multimédias, tout en donnant accès aux applications et services d’Apple.
UN MÉLANGE D’IOS, TVOS ET WATCHOS
Apple aurait surtout développé un nouveau système d’exploitation spécifiquement pour l’appareil. Bloomberg le décrit comme un mélange d’iOS, tvOS et watchOS, entièrement construit autour de Siri AI.
L’écran disposerait de son propre écran d’accueil avec des widgets et des cadrans d’horloge, dans un esprit proche de l’Apple Watch et du nouveau mode En veille proposé sur l’iPhone Duo.
Le HomePad fonctionnerait évidemment en étroite relation avec l’iPhone, qui servirait notamment à sa configuration et à différentes opérations. Cette intégration devrait permettre au nouvel appareil de récupérer rapidement les comptes et services déjà utilisés dans l’écosystème Apple.
SIRI AI COMME PRINCIPALE INTERFACE
Mais le véritable intérêt du HomePad ne serait pas son écran. Selon Mark Gurman, Siri constituerait la fonction centrale du produit. L'assistant serait capable d’aller chercher des informations dans les différents appareils et comptes de l’utilisateur. Il serait par exemple possible de lui demander de retrouver et lancer un podcast ou une chanson envoyée plusieurs semaines auparavant, ou encore de rechercher une photo précise afin de l’afficher sur l’écran.
Siri pourrait également réaliser des opérations beaucoup plus précises dans des applications comme Notes, Rappels ou Calendrier. L’application Siri AI permettrait parallèlement d’effectuer des recherches plus complexes tout en conservant une interface graphique Apple.
C’est précisément l’arrivée de Siri AI qui aurait permis à Apple de finaliser ce projet longtemps repoussé. Sans un assistant réellement capable de comprendre le contexte et d’interagir avec plusieurs applications, un tel écran aurait finalement eu assez peu à apporter face à un iPad posé sur un support.
TROIS NOUVEAUX PRODUITS POUR LA MAISON EN OCTOBRE ?
Le HomePad ne devrait pas arriver seul. Apple préparerait également pour octobre une nouvelle Apple TV 4K et un nouveau HomePod mini, avec là encore Siri AI au cœur des nouveautés. La firme pourrait ainsi profiter du même lancement pour remettre à plat une gamme Home qui n’a finalement que très peu évolué ces dernières années.
QU’EN PENSER ?
En théorie, le HomePad ressemble évidemment beaucoup aux écrans connectés déjà proposés par Amazon ou Google. La véritable différence devrait donc venir de Siri AI et de son intégration avec l’iPhone, les applications et les données personnelles de l’utilisateur.
Dans tous les cas, la question du prix reste une grande inconnue. Trop proche de celui d’un iPad, le HomePad pourrait avoir du mal à justifier son existence. Mais avec un tarif suffisamment contenu, Apple disposerait enfin du produit qui lui manque pour placer Siri et HomeKit véritablement au centre de la maison.