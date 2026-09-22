Un HomePad pour octobre : à quoi ressemblerait le nouvel écran connecté d’Apple

UN ÉCRAN CARRÉ À POSER OU À FIXER AU MUR

dès le mois prochain

UN MÉLANGE D’IOS, TVOS ET WATCHOS

SIRI AI COMME PRINCIPALE INTERFACE

TROIS NOUVEAUX PRODUITS POUR LA MAISON EN OCTOBRE ?

QU’EN PENSER ?



En théorie, le HomePad ressemble évidemment beaucoup aux écrans connectés déjà proposés par Amazon ou Google. La véritable différence devrait donc venir de Siri AI et de son intégration avec l’iPhone, les applications et les données personnelles de l’utilisateur.



Dans tous les cas, la question du prix reste une grande inconnue. Trop proche de celui d’un iPad, le HomePad pourrait avoir du mal à justifier son existence. Mais avec un tarif suffisamment contenu, Apple disposerait enfin du produit qui lui manque pour placer Siri et HomeKit véritablement au centre de la maison.

Le catalogue d’Apple pour la maison pourrait sérieusement s’étoffer le mois prochain. Selon Mark Gurman, le HomePad pourrait être présenté, soit en octobre.. On aurait: une version posée sur un support, dont la base rappellerait un HomePod mini coupé en deux, et une seconde pouvant être fixée directement au mur.Le HomePad regrouperait ainsi les appareils connectés, les appels vidéo, l’interphone et les contenus multimédias, tout en donnant accès aux applications et services d’Apple.. Bloomberg le décrit comme un mélange d’iOS, tvOS et watchOS, entièrement construit autour de Siri AI.L’écran disposerait de, dans un esprit proche de l’Apple Watch et du nouveau mode En veille proposé sur l’iPhone Duo., qui servirait notamment à sa configuration et à différentes opérations. Cette intégration devrait permettre au nouvel appareil de récupérer rapidement les comptes et services déjà utilisés dans l’écosystème Apple.Mais le véritable intérêt du HomePad ne serait pas son écran. SL'assistant serait capable d’aller chercher des informations dans les différents appareils et comptes de l’utilisateur. Il serait par exemple possible de lui demander de retrouver et lancer un podcast ou une chanson envoyée plusieurs semaines auparavant, ou encore de rechercher une photo précise afin de l’afficher sur l’écran.dans des applications comme Notes, Rappels ou Calendrier. L’application Siri AI permettrait parallèlement d’effectuer des recherches plus complexes tout en conservant une interface graphique Apple.Sans un assistant réellement capable de comprendre le contexte et d’interagir avec plusieurs applications, un tel écran aurait finalement eu assez peu à apporter face à un iPad posé sur un support.Le HomePad ne devrait pas arriver seul. Apple préparerait également pour octobre, avec là encore Siri AI au cœur des nouveautés. La firme pourrait ainsi profiter du même lancement pour remettre à plat une gamme Home qui n’a finalement que très peu évolué ces dernières années.