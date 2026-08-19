macOS 26.7 dévoile de nouvelles infos sur le futur hub connecté d’Apple
Par Laurence - Publié le
Le futur écran connecté d’Apple continue de dévoiler ses secrets avant même sa présentation. Des références dans macOS Tahoe 26.7 indiquent que l’appareil, connu en interne sous le code J490, disposerait d’une galerie de widgets largement inspirée de celles de l’iPhone, de l’iPad et du Mac. Apple aurait même prévu les widgets d’applications tierces et une Pile Intelligente (Smart Stack) capable d’adapter automatiquement les informations affichées au cours de la journée.
Apple travaille depuis plusieurs années sur un appareil destiné à devenir le nouveau centre de contrôle de la maison connectée. Et macOS Tahoe 26.7 (décidément) apporte désormais quelques précisions sur son interface. Des références à une Widget Gallery ont été découvertes dans un fichier baptisé PosterKit-J490. Ce dernier élément est particulièrement intéressant puisque J490 correspondrait justement au nom de code du futur hub domestique d’Apple.
Pour rappel, PosterKit est de son côté le framework utilisé par Apple pour la personnalisation de l’écran verrouillé. Le futur appareil pourrait donc proposer plusieurs options pour modifier son apparence, notamment avec différents widgets, icônes ou cadrans d’horloge. Le fonctionnement serait peu différent de celui proposé aujourd’hui sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac : l'utilisateur pourrait sélectionner les informations qu’il souhaite conserver en permanence sur son écran d’accueil.
Cupertino semble également vouloir profiter de l’écosystème existant plutôt que de repartir de zéro. D’après les éléments découverts dans le code, les widgets installés sur l’iPhone associé pourraient automatiquement être suggérés sur le hub.Le principe rappellerait ce qu’Apple propose déjà entre l’iPhone et le Mac, où certains widgets peuvent être affichés sur l’ordinateur sans que l’application correspondante soit installée sur macOS.
Des widgets d’applications tierces semblent également être prévus. Leurs informations seraient alors récupérées directement depuis l’iPhone associé. Apple aurait toutefois prévu quelques précautions au niveau de la confidentialité. Tous les membres du foyer pourraient voir les widgets installés sur l’écran, mais leur contenu personnel ne serait affiché que lorsque l’iPhone principal se trouve à la maison.
Le hub disposerait d'une Pile Intelligente pour faire défiler automatiquement différents widgets en fonction du moment de la journée et des informations jugées pertinentes. L’utilisateur conserverait également la possibilité de parcourir manuellement les différents éléments de la pile. Un fonctionnement déjà bien connu des possesseurs d’Apple Watch.
Mais ce nouveau produit ne devrait en revanche pas disposer de son propre App Store. Apple prévoirait plutôt une sélection d’applications intégrées, parmi lesquelles Safari, Apple News, Apple Music, Notes, Calendrier, Photos et Maison. Toucher certains widgets pourrait alors ouvrir une version plus complète de l’application correspondante.
Les précédentes informations concernant le produit évoquent un écran carré d’environ 7 pouces, qui pourrait être installé sur un socle ou directement fixé au mur. L’appareil devrait surtout servir de centre de contrôle pour la maison connectée, tout en proposant différentes fonctions multimédias et en mettant largement à contribution la nouvelle génération de Siri basée sur l’intelligence artificielle. Son lancement pourrait intervenir dès cette année, même si Apple n’a encore officiellement confirmé ni le produit ni son calendrier et que certaines rumeurs évoquent déjà un éventuel report.
Apple semble vouloir faire de son futur hub domestique autre chose qu’un simple iPad pour la maison, avec une interface largement construite autour des widgets et des informations contextuelles. L’intégration des widgets de l’iPhone pourrait en outre ouvrir l’appareil aux applications tierces sans véritable App Store. Reste surtout à savoir si le nouveau Siri sera suffisamment performant pour en faire un véritable centre de contrôle de la maison.
UNE GALERIE DE WIDGETS POUR PERSONNALISER L’ÉCRAN
Apple travaille depuis plusieurs années sur un appareil destiné à devenir le nouveau centre de contrôle de la maison connectée. Et macOS Tahoe 26.7 (décidément) apporte désormais quelques précisions sur son interface. Des références à une Widget Gallery ont été découvertes dans un fichier baptisé PosterKit-J490. Ce dernier élément est particulièrement intéressant puisque J490 correspondrait justement au nom de code du futur hub domestique d’Apple.
Pour rappel, PosterKit est de son côté le framework utilisé par Apple pour la personnalisation de l’écran verrouillé. Le futur appareil pourrait donc proposer plusieurs options pour modifier son apparence, notamment avec différents widgets, icônes ou cadrans d’horloge. Le fonctionnement serait peu différent de celui proposé aujourd’hui sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac : l'utilisateur pourrait sélectionner les informations qu’il souhaite conserver en permanence sur son écran d’accueil.
L’IPHONE AU CENTRE DU SYSTÈME
Cupertino semble également vouloir profiter de l’écosystème existant plutôt que de repartir de zéro. D’après les éléments découverts dans le code, les widgets installés sur l’iPhone associé pourraient automatiquement être suggérés sur le hub.Le principe rappellerait ce qu’Apple propose déjà entre l’iPhone et le Mac, où certains widgets peuvent être affichés sur l’ordinateur sans que l’application correspondante soit installée sur macOS.
Des widgets d’applications tierces semblent également être prévus. Leurs informations seraient alors récupérées directement depuis l’iPhone associé. Apple aurait toutefois prévu quelques précautions au niveau de la confidentialité. Tous les membres du foyer pourraient voir les widgets installés sur l’écran, mais leur contenu personnel ne serait affiché que lorsque l’iPhone principal se trouve à la maison.
UNE SMART STACK COMME SUR L’APPLE WATCH
Le hub disposerait d'une Pile Intelligente pour faire défiler automatiquement différents widgets en fonction du moment de la journée et des informations jugées pertinentes. L’utilisateur conserverait également la possibilité de parcourir manuellement les différents éléments de la pile. Un fonctionnement déjà bien connu des possesseurs d’Apple Watch.
Mais ce nouveau produit ne devrait en revanche pas disposer de son propre App Store. Apple prévoirait plutôt une sélection d’applications intégrées, parmi lesquelles Safari, Apple News, Apple Music, Notes, Calendrier, Photos et Maison. Toucher certains widgets pourrait alors ouvrir une version plus complète de l’application correspondante.
UN ÉCRAN CARRÉ DE 7 POUCES
Les précédentes informations concernant le produit évoquent un écran carré d’environ 7 pouces, qui pourrait être installé sur un socle ou directement fixé au mur. L’appareil devrait surtout servir de centre de contrôle pour la maison connectée, tout en proposant différentes fonctions multimédias et en mettant largement à contribution la nouvelle génération de Siri basée sur l’intelligence artificielle. Son lancement pourrait intervenir dès cette année, même si Apple n’a encore officiellement confirmé ni le produit ni son calendrier et que certaines rumeurs évoquent déjà un éventuel report.
QU’EN PENSER ?
Apple semble vouloir faire de son futur hub domestique autre chose qu’un simple iPad pour la maison, avec une interface largement construite autour des widgets et des informations contextuelles. L’intégration des widgets de l’iPhone pourrait en outre ouvrir l’appareil aux applications tierces sans véritable App Store. Reste surtout à savoir si le nouveau Siri sera suffisamment performant pour en faire un véritable centre de contrôle de la maison.