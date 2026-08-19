macOS 26.7 dévoile de nouvelles infos sur le futur hub connecté d’Apple

QU’EN PENSER ?



Apple semble vouloir faire de son futur hub domestique autre chose qu’un simple iPad pour la maison, avec une interface largement construite autour des widgets et des informations contextuelles. L’intégration des widgets de l’iPhone pourrait en outre ouvrir l’appareil aux applications tierces sans véritable App Store. Reste surtout à savoir si le nouveau Siri sera suffisamment performant pour en faire un véritable centre de contrôle de la maison.