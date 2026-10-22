tado° : quatre nouveautés pour mieux contrôler son chauffage connecté

Une IA pour détecter les fenêtres ouvertes

Un nouvel indicateur pour prévenir les moisissures

Le chauffage s’invite dans la Dynamic Island de l’iPhone

Une application personnalisable, mais certaines fonctions payantes

Qu’en penser ?



tado° continue d’enrichir son écosystème avec des fonctions pratiques, notamment pour éviter de chauffer inutilement ou surveiller l’humidité de son logement. L’intégration des Activités en direct est particulièrement bienvenue sur iPhone, puisqu’elle permet de contrôler plus facilement le chauffage au quotidien. En revanche, le choix de réserver les nouvelles fonctions d’analyse à un abonnement pourra décevoir certains utilisateurs. D’autant que la détection des fenêtres ouvertes et la prévention des moisissures touchent directement au confort et à la consommation énergétique du logement.

tado° améliore sa fonction de détection des fenêtres ouvertes sur les appareils de la gamme tado° X. Jusqu’à présent, le système analysait les variations de température et d’humidité pour identifier une éventuelle ouverture et interrompre temporairement le chauffage.Une cuisine, une chambre ou une salle de bains ne présentent pas les mêmes variations d’humidité. Le système pourra donc adapter sa sensibilité à leur environnement habituel, afin de limiter les fausses détections. L’application indiquera également si l’apprentissage est encore en cours ou si les paramètres ont déjà été optimisés.Autre nouveauté, tado° enrichit sa fonction Bien-être ambiant avec un indice de risque de moisissure.Il s’appuie sur le modèle scientifique finlandais VTT, utilisé pour évaluer les conditions favorables au développement des moisissures.Chaque pièce se voit attribuer un niveau de risque : faible, accru ou élevé. Pour profiter de cette surveillance, elle devra être équipée d’un thermostat ou d’une tête thermostatique tado° compatible, capable de mesurer la température et l’humidité. Attention toutefois : cet indice signale des conditions favorables aux moisissures, mais ne constitue pas un système de détection de moisissures déjà présentes.C’est probablement la nouveauté la plus intéressante pour les utilisateurs Apple.Il sera ainsi possible de vérifier si le chauffage fonctionne en mode Boost directement depuis la Dynamic Island ou l’écran verrouillé de l’iPhone.Cette information pourra également être consultée sur Apple Watch et Mac, grâce à l’intégration dans l’écosystème Apple. Un raccourci permettra de revenir à la programmation habituelle sans devoir ouvrir l’application tado°.Enfin, tado° permet désormais de personnaliser entièrement l’écran d’accueil de son application. Les utilisateurs peuvent réorganiser les différentes tuiles, masquer celles qui ne les intéressent pas et les rétablir ultérieurement.. Les autres fonctions seront déployées progressivement au cours des prochaines semaines. Les Activités en direct seront gratuites pour les utilisateurs de tado° X. En revanche, la détection des fenêtres ouvertes améliorée par l’IA et l’indice de moisissure nécessiteront un abonnement AI Assist, facturé 3,99 € par mois ou 29,99 € par an.