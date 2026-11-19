LEFANT : jusqu’à 70 % de réduction sur ses robots aspirateurs-laveurs pour le Black Friday
Article sponsorisé - Publié le
Pour ce mois de novembre, Lefant casse les prix de deux de ses robots aspirateurs-laveurs, avec des remises pouvant atteindre 70 %. Le M210 Omni passe notamment sous la barre des 180 euros grâce à un code promotionnel, tandis que le M280 profite d’une réduction de 50 %.
Lefant propose une réduction particulièrement avantageuse sur son M210 Omni, un robot aspirateur-laveur compact qui mise sur une puissance d’aspiration élevée et un système de lavage à rouleau.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle, car le M210 Omni dispose de caractéristiques généralement réservées à des modèles souvent plus onéreux. Il embarque notamment un rouleau de lavage alimenté en eau propre en continu, associé à un racleur à pression constante qui récupère immédiatement les saletés et les eaux usées. Ce qui permet d’éviter de redistribuer la saleté sur le sol au fil des passages.
Lefant annonce également une puissance d’aspiration de 20 000 Pa, associée à une entrée d’aspiration dépourvue de brosse rotative. Cette conception permet notamment de limiter les problèmes d’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux, tout en réduisant les opérations d’entretien.
Autre particularité, son format particulièrement compact. Avec seulement 85 mm de hauteur et 280 mm de diamètre, le robot peut se glisser sous de nombreux meubles, lits ou canapés. Selon le constructeur, cette conception permet d’atteindre un taux de couverture supérieur à 95 %.
Habituellement affiché à 599,99 euros, il est actuellement proposé à 199,99 euros sur Amazon. Mais grâce au code promotionnel DWW6WGD3, qui permet de bénéficier de 10 % de remise supplémentaire, son tarif descend à seulement 179,99 euros. Il s’agit, selon la marque, de son prix le plus bas à ce jour. Il est valable jusqu'au 30 novembre 2026
Lefant M210 Omni à 179,99€ avec le code DWW6WGD3
Pour ceux qui recherchent un modèle davantage orienté vers le lavage des sols, le Lefant M280 profite également d’une belle remise. Son prix passe de 699,99 euros à 349,99 euros, soit une réduction de 50 %, sans code promotionnel supplémentaire.
Ce modèle se distingue notamment par son système de lavage à rouleau, alimenté en eau propre en continu. Comme sur le M210 Omni, un racleur récupère les saletés et l’eau usée pendant le fonctionnement, afin de maintenir le rouleau propre.
Mais le M280 va plus loin sur certains points. Son rouleau de lavage peut notamment se déporter latéralement pour nettoyer au plus près des plinthes, des murs et des pieds de meubles. Une fonction intéressante pour limiter les zones non nettoyées, notamment dans les angles.
Le robot dispose également d’un système de détection des tapis. Lorsqu’il identifie une surface textile, le rouleau se relève automatiquement de 10 mm pour éviter de l’humidifier. Dans le même temps, la puissance d’aspiration augmente afin de récupérer plus efficacement les poussières incrustées dans les fibres. Cette gestion automatique des différents revêtements permet au M280 de passer des sols durs aux tapis sans nécessiter d’intervention particulière.
Lefant M280 à 349,99 euros jusqu’au 30 novembre 2026
Avec ces deux promotions, Lefant propose des robots aspirateurs-laveurs à des tarifs particulièrement compétitifs. Le M210 Omni à 179,99 euros constitue une porte d’entrée intéressante pour profiter d’un lavage à rouleau et d’une aspiration puissante sans dépasser les 200 euros. Le M280, plus cher mais plus performant, se distingue surtout par son nettoyage des bordures et sa gestion automatique des tapis. Deux approches différentes, mais des réductions intéressantes pour ceux qui envisagent de s’équiper avant la fin de l’année. Les deux offres sont disponibles sur Amazon jusqu’au 30 novembre 2026 à 23h59.
N'hésitez pas à visiter la Boutique Lefant !
Lefant M210 Omni : un robot aspirateur-laveur à seulement 179,99 euros !
Lefant propose une réduction particulièrement avantageuse sur son M210 Omni, un robot aspirateur-laveur compact qui mise sur une puissance d’aspiration élevée et un système de lavage à rouleau.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle, car le M210 Omni dispose de caractéristiques généralement réservées à des modèles souvent plus onéreux. Il embarque notamment un rouleau de lavage alimenté en eau propre en continu, associé à un racleur à pression constante qui récupère immédiatement les saletés et les eaux usées. Ce qui permet d’éviter de redistribuer la saleté sur le sol au fil des passages.
Lefant annonce également une puissance d’aspiration de 20 000 Pa, associée à une entrée d’aspiration dépourvue de brosse rotative. Cette conception permet notamment de limiter les problèmes d’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux, tout en réduisant les opérations d’entretien.
Autre particularité, son format particulièrement compact. Avec seulement 85 mm de hauteur et 280 mm de diamètre, le robot peut se glisser sous de nombreux meubles, lits ou canapés. Selon le constructeur, cette conception permet d’atteindre un taux de couverture supérieur à 95 %.
Habituellement affiché à 599,99 euros, il est actuellement proposé à 199,99 euros sur Amazon. Mais grâce au code promotionnel DWW6WGD3, qui permet de bénéficier de 10 % de remise supplémentaire, son tarif descend à seulement 179,99 euros. Il s’agit, selon la marque, de son prix le plus bas à ce jour. Il est valable jusqu'au 30 novembre 2026
Lefant M210 Omni à 179,99€ avec le code DWW6WGD3
Lefant M280 : un nettoyage plus complet à 349,99 euros
Pour ceux qui recherchent un modèle davantage orienté vers le lavage des sols, le Lefant M280 profite également d’une belle remise. Son prix passe de 699,99 euros à 349,99 euros, soit une réduction de 50 %, sans code promotionnel supplémentaire.
Ce modèle se distingue notamment par son système de lavage à rouleau, alimenté en eau propre en continu. Comme sur le M210 Omni, un racleur récupère les saletés et l’eau usée pendant le fonctionnement, afin de maintenir le rouleau propre.
Mais le M280 va plus loin sur certains points. Son rouleau de lavage peut notamment se déporter latéralement pour nettoyer au plus près des plinthes, des murs et des pieds de meubles. Une fonction intéressante pour limiter les zones non nettoyées, notamment dans les angles.
Le robot dispose également d’un système de détection des tapis. Lorsqu’il identifie une surface textile, le rouleau se relève automatiquement de 10 mm pour éviter de l’humidifier. Dans le même temps, la puissance d’aspiration augmente afin de récupérer plus efficacement les poussières incrustées dans les fibres. Cette gestion automatique des différents revêtements permet au M280 de passer des sols durs aux tapis sans nécessiter d’intervention particulière.
Lefant M280 à 349,99 euros jusqu’au 30 novembre 2026
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Avec ces deux promotions, Lefant propose des robots aspirateurs-laveurs à des tarifs particulièrement compétitifs. Le M210 Omni à 179,99 euros constitue une porte d’entrée intéressante pour profiter d’un lavage à rouleau et d’une aspiration puissante sans dépasser les 200 euros. Le M280, plus cher mais plus performant, se distingue surtout par son nettoyage des bordures et sa gestion automatique des tapis. Deux approches différentes, mais des réductions intéressantes pour ceux qui envisagent de s’équiper avant la fin de l’année. Les deux offres sont disponibles sur Amazon jusqu’au 30 novembre 2026 à 23h59.
N'hésitez pas à visiter la Boutique Lefant !