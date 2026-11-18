Beatbot lance 2 robots de piscine : le Sora Neo R à 599 € et l'AquaSense 3 à 1 699 €
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À l'occasion du salon Piscine Global Europe 2026, qui se déroule à Lyon du 17 au 20 novembre, Beatbot dévoile deux nouveaux robots nettoyeurs de piscine sans fil. D'un côté, le Sora Neo R, un modèle relativement abordable à 599 €, qui intègre notamment une double pompe et un système de traitement de l'eau.
De l'autre, l'AquaSense 3, vendu 1 699 €, qui mise sur l'intelligence artificielle pour cartographier le bassin, identifier les saletés et même vérifier que le nettoyage a été correctement effectué. Deux approches assez différentes, mais qui promettent de simplifier l'entretien des piscines.
Avec le Sora Neo R, Beatbot cherche à démocratiser certaines technologies habituellement réservées aux modèles plus haut de gamme. Ce nouveau robot s'adresse principalement aux propriétaires de piscines hors-sol, mais peut également nettoyer les piscines enterrées à fond plat, à condition que leur configuration reste relativement simple.
Malgré son tarif de 599 €, le robot embarque deux pompes développant un débit d'aspiration combiné de 18,9 m³/h. Associées à des chenilles souples et des brosses actives, elles permettent de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau, tout en conservant une bonne adhérence lors des déplacements verticaux.
L'une des particularités du Sora Neo R concerne son compartiment intégré destiné au traitement de l'eau. Celui-ci peut accueillir jusqu'à deux pastilles de 1 pouce, chlore compatible ou clarifiant Beatbot. Comptez une pastille pour 25 m³ d'eau, avec un traitement en 2 à 3 heures ; les pastilles se dissolvent dès que le robot est immergé, même à l'arrêt. Le dispositif vient en complément du système principal de chloration, sans le remplacer. Le produit est alors diffusé pendant les déplacements du robot, permettant de combiner nettoyage mécanique et traitement de l'eau.
Autre fonction intéressante : le retour automatique en surface. Une fois son travail terminé, ou lorsque sa batterie descend à 12 %, le robot remonte le long de la paroi et reste à flot. Son système SmartDrain évacue automatiquement l'eau afin de faciliter sa récupération. Il est également possible de le rappeler au bord depuis l'application mobile, lorsqu'il flotte en surface. A noter que le robot peut gérer le nettoyage des zones peu profondes à partir de 30 cm d'eau, et qu'il offre une structure entièrement étanche, certifiée IP68, compatible avec des concentrations de chlore jusqu'à 4 ppm.
Avec sa batterie de 4 500 mAh, le Sora Neo R promet jusqu'à 3 heures d'autonomie pour le nettoyage du fond, ou 2 h 30 en mode complet. Il peut couvrir des bassins jusqu'à 80 m², dispose d'un panier de 3 litres avec filtration à 150 microns et ne pèse que 7,2 kg. Un filtre ultrafin de 3 microns est également proposé en option.
Avec l'AquaSense 3, Beatbot monte nettement en gamme, aussi bien sur le plan technique que tarifaire. Vendu 1 699 €, ce nouveau modèle mise principalement sur sa technologie baptisée In-Pool Sense-to-Act, censée rendre le nettoyage plus intelligent et plus efficace.
Concrètement, le robot commence par cartographier le fond de la piscine en deux dimensions. Son système de navigation CleverNav adapte ensuite ses déplacements à la forme du bassin, afin de limiter les passages inutiles et les zones oubliées.
Mais la véritable nouveauté concerne la vision artificielle HybridSense, capable de reconnaître plus de 40 types de débris. Grâce à la fonction AI Hunting, le robot peut identifier les saletés visibles et se diriger directement vers elles, plutôt que de suivre uniquement un parcours prédéfini.
Mieux encore, la fonction AI Final Check permet à l'AquaSense 3 de vérifier son propre travail à la fin du cycle. S'il détecte des débris oubliés, il effectue de nouveaux passages ciblés. Pour un entretien rapide, le mode AI Quick Clean se concentre uniquement sur les saletés identifiées, avec un gain de temps annoncé pouvant atteindre 50 % par rapport au nettoyage standard du fond.
Autre particularité appréciable, l'AquaSense 3 peut nettoyer les plages immergées dès 18 cm de profondeur. Des capteurs ultrasoniques détectent les bordures pour éviter que le robot ne tombe dans une zone plus profonde.
Côté performances, Beatbot annonce une aspiration de 26 m³/h, une batterie de 10 000 mAh et jusqu'à 5 heures d'autonomie pour le fond, ou 4 h 30 en nettoyage complet. La surface couverte va jusqu'à 300 m² de surface nettoyée par charge, recommandé pour les piscines jusqu'à 100 m².
On retrouve également quatre brosses à rouleaux, un panier de 3 litres avec filtration à 100 microns, une station de recharge sans fil et une connexion Wi-Fi/Bluetooth. Le robot peut enfin revenir automatiquement à son point d'entrée et stationner en surface pour faciliter sa récupération.
Avec ces nouveautés, Beatbot couvre deux segments assez différents du marché. Le Sora Neo R semble particulièrement intéressant pour les petites piscines, avec des fonctions pratiques comme le retour en surface et le traitement de l'eau intégré. L'AquaSense 3 vise plutôt les propriétaires de bassins plus complexes, qui souhaitent automatiser davantage le nettoyage grâce à la cartographie et à l'intelligence artificielle.
Reste évidemment à vérifier sur le terrain l'efficacité réelle de ces technologies, notamment la reconnaissance des débris et les gains de temps promis par Beatbot. Les deux robots sont présentés au salon Piscine Global Europe 2026, à Lyon.
• Le site de Beatbot
• Sora Neo R
• AquaSense 3
De l'autre, l'AquaSense 3, vendu 1 699 €, qui mise sur l'intelligence artificielle pour cartographier le bassin, identifier les saletés et même vérifier que le nettoyage a été correctement effectué. Deux approches assez différentes, mais qui promettent de simplifier l'entretien des piscines.
Beatbot Sora Neo R : un robot complet à moins de 600 €
Avec le Sora Neo R, Beatbot cherche à démocratiser certaines technologies habituellement réservées aux modèles plus haut de gamme. Ce nouveau robot s'adresse principalement aux propriétaires de piscines hors-sol, mais peut également nettoyer les piscines enterrées à fond plat, à condition que leur configuration reste relativement simple.
Malgré son tarif de 599 €, le robot embarque deux pompes développant un débit d'aspiration combiné de 18,9 m³/h. Associées à des chenilles souples et des brosses actives, elles permettent de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau, tout en conservant une bonne adhérence lors des déplacements verticaux.
L'une des particularités du Sora Neo R concerne son compartiment intégré destiné au traitement de l'eau. Celui-ci peut accueillir jusqu'à deux pastilles de 1 pouce, chlore compatible ou clarifiant Beatbot. Comptez une pastille pour 25 m³ d'eau, avec un traitement en 2 à 3 heures ; les pastilles se dissolvent dès que le robot est immergé, même à l'arrêt. Le dispositif vient en complément du système principal de chloration, sans le remplacer. Le produit est alors diffusé pendant les déplacements du robot, permettant de combiner nettoyage mécanique et traitement de l'eau.
Autre fonction intéressante : le retour automatique en surface. Une fois son travail terminé, ou lorsque sa batterie descend à 12 %, le robot remonte le long de la paroi et reste à flot. Son système SmartDrain évacue automatiquement l'eau afin de faciliter sa récupération. Il est également possible de le rappeler au bord depuis l'application mobile, lorsqu'il flotte en surface. A noter que le robot peut gérer le nettoyage des zones peu profondes à partir de 30 cm d'eau, et qu'il offre une structure entièrement étanche, certifiée IP68, compatible avec des concentrations de chlore jusqu'à 4 ppm.
Avec sa batterie de 4 500 mAh, le Sora Neo R promet jusqu'à 3 heures d'autonomie pour le nettoyage du fond, ou 2 h 30 en mode complet. Il peut couvrir des bassins jusqu'à 80 m², dispose d'un panier de 3 litres avec filtration à 150 microns et ne pèse que 7,2 kg. Un filtre ultrafin de 3 microns est également proposé en option.
Le Sora Neo R est annoncé à 599 € TTC, avec une garantie de deux ans.
AquaSense 3 : l'intelligence artificielle pour traquer les saletés
Avec l'AquaSense 3, Beatbot monte nettement en gamme, aussi bien sur le plan technique que tarifaire. Vendu 1 699 €, ce nouveau modèle mise principalement sur sa technologie baptisée In-Pool Sense-to-Act, censée rendre le nettoyage plus intelligent et plus efficace.
Concrètement, le robot commence par cartographier le fond de la piscine en deux dimensions. Son système de navigation CleverNav adapte ensuite ses déplacements à la forme du bassin, afin de limiter les passages inutiles et les zones oubliées.
Mais la véritable nouveauté concerne la vision artificielle HybridSense, capable de reconnaître plus de 40 types de débris. Grâce à la fonction AI Hunting, le robot peut identifier les saletés visibles et se diriger directement vers elles, plutôt que de suivre uniquement un parcours prédéfini.
Mieux encore, la fonction AI Final Check permet à l'AquaSense 3 de vérifier son propre travail à la fin du cycle. S'il détecte des débris oubliés, il effectue de nouveaux passages ciblés. Pour un entretien rapide, le mode AI Quick Clean se concentre uniquement sur les saletés identifiées, avec un gain de temps annoncé pouvant atteindre 50 % par rapport au nettoyage standard du fond.
Autre particularité appréciable, l'AquaSense 3 peut nettoyer les plages immergées dès 18 cm de profondeur. Des capteurs ultrasoniques détectent les bordures pour éviter que le robot ne tombe dans une zone plus profonde.
Côté performances, Beatbot annonce une aspiration de 26 m³/h, une batterie de 10 000 mAh et jusqu'à 5 heures d'autonomie pour le fond, ou 4 h 30 en nettoyage complet. La surface couverte va jusqu'à 300 m² de surface nettoyée par charge, recommandé pour les piscines jusqu'à 100 m².
On retrouve également quatre brosses à rouleaux, un panier de 3 litres avec filtration à 100 microns, une station de recharge sans fil et une connexion Wi-Fi/Bluetooth. Le robot peut enfin revenir automatiquement à son point d'entrée et stationner en surface pour faciliter sa récupération.
L'AquaSense 3 est proposé à 1 699 € TTC, avec une garantie de trois ans.
Deux robots, deux budgets
Avec ces nouveautés, Beatbot couvre deux segments assez différents du marché. Le Sora Neo R semble particulièrement intéressant pour les petites piscines, avec des fonctions pratiques comme le retour en surface et le traitement de l'eau intégré. L'AquaSense 3 vise plutôt les propriétaires de bassins plus complexes, qui souhaitent automatiser davantage le nettoyage grâce à la cartographie et à l'intelligence artificielle.
Reste évidemment à vérifier sur le terrain l'efficacité réelle de ces technologies, notamment la reconnaissance des débris et les gains de temps promis par Beatbot. Les deux robots sont présentés au salon Piscine Global Europe 2026, à Lyon.
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