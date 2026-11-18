Beatbot Sora Neo R : un robot complet à moins de 600 €

Le Sora Neo R est annoncé à 599 € TTC, avec une garantie de deux ans.

AquaSense 3 : l'intelligence artificielle pour traquer les saletés

L'AquaSense 3 est proposé à 1 699 € TTC, avec une garantie de trois ans. , avec une garantie de trois ans.

Deux robots, deux budgets



Avec ces nouveautés, Beatbot couvre deux segments assez différents du marché. Le Sora Neo R semble particulièrement intéressant pour les petites piscines, avec des fonctions pratiques comme le retour en surface et le traitement de l'eau intégré. L'AquaSense 3 vise plutôt les propriétaires de bassins plus complexes, qui souhaitent automatiser davantage le nettoyage grâce à la cartographie et à l'intelligence artificielle.







Reste évidemment à vérifier sur le terrain l'efficacité réelle de ces technologies, notamment la reconnaissance des débris et les gains de temps promis par Beatbot. Les deux robots sont présentés au salon Piscine Global Europe 2026, à Lyon.



• Le site de Beatbot

• Sora Neo R

• AquaSense 3 L'AquaSense 3 vise plutôt les propriétaires de bassins plus complexes, qui souhaitent automatiser davantage le nettoyage grâce à la cartographie et à l'intelligence artificielle.Reste évidemment à vérifier sur le terrain l'efficacité réelle de ces technologies, notamment la reconnaissance des débris et les gains de temps promis par Beatbot.

De l'autre,. Deux approches assez différentes, mais qui promettent de simplifier l'entretien des piscines.Ce nouveau robot s'adresse principalement aux propriétaires de piscines hors-sol, mais peut également nettoyer les piscines enterrées à fond plat, à condition que leur configuration reste relativement simple.. Associées à des chenilles souples et des brosses actives, elles permettent de nettoyer le fond, les parois et la ligne d'eau, tout en conservant une bonne adhérence lors des déplacements verticaux.. Celui-ci peut accueillir jusqu'à deux pastilles de 1 pouce, chlore compatible ou clarifiant Beatbot. Comptez une pastille pour 25 m³ d'eau, avec un traitement en 2 à 3 heures ; les pastilles se dissolvent dès que le robot est immergé, même à l'arrêt. Le dispositif vient en complément du système principal de chloration, sans le remplacer. Le produit est alors diffusé pendant les déplacements du robot, permettant de combiner nettoyage mécanique et traitement de l'eau.Autre fonction intéressante :. Son système SmartDrain évacue automatiquement l'eau afin de faciliter sa récupération. Il est également possible de le rappeler au bord depuis l'application mobile, lorsqu'il flotte en surface. A noter que le robot peut gérer le nettoyage des zones peu profondes à partir de 30 cm d'eau, et qu'il offre une structure entièrement étanche,, dispose d'un panier de 3 litres avec filtration à 150 microns et ne pèse que 7,2 kg. Un filtre ultrafin de 3 microns est également proposé en option.Concrètement,. Son système de navigation CleverNav adapte ensuite ses déplacements à la forme du bassin, afin de limiter les passages inutiles et les zones oubliées.Mais la véritable nouveauté concerne, le robot peut identifier les saletés visibles et se diriger directement vers elles, plutôt que de suivre uniquement un parcours prédéfini., il effectue de nouveaux passages ciblés. Pour un entretien rapide, le mode AI Quick Clean se concentre uniquement sur les saletés identifiées, avec un gain de temps annoncé pouvant atteindre 50 % par rapport au nettoyage standard du fond.Autre particularité appréciable,. Des capteurs ultrasoniques détectent les bordures pour éviter que le robot ne tombe dans une zone plus profonde., ou 4 h 30 en nettoyage complet. La surface couverte va jusqu'à 300 m² de surface nettoyée par charge, recommandé pour les piscines jusqu'à 100 m².On retrouve également, une station de recharge sans fil et une connexion Wi-Fi/Bluetooth. Le robot peut enfin revenir automatiquement à son point d'entrée et stationner en surface pour faciliter sa récupération.