Electricité et autoconsommation : Amazon brade l'onduleur EcoFlow PowerStream !

• La DELTA Pro est passée de 3599€ à 2700€



De 3,6 à 25k Wh, cette centrale électrique portable polyvalente et très puissante permet une alimentation de secours ou pour de longues escapades en plein air. , cette centrale électrique portable polyvalente et très puissante permet une alimentation de secours ou pour de longues escapades en plein air.

La RIVER 2 MAX est passée de 599€ à 499€



Cette station électrique portable et compacte peut alimenter un aspirateur ou de petits électroménagers lorsque celle-ci est mise en mode X-Boost, ce qui amplifie sa puissance jusqu'à 1000 W. Cette station électrique portable et compacte peut alimenter un aspirateur ou de petits électroménagers lorsque celle-ci est mise en mode X-Boost, ce qui amplifie sa puissance

La RIVER 2 PRO passe de 799€ à 664€



Cette station électrique portable dispose d'une capacité importante de 768Wh et d'une puissance de 800W. Avec le mode X-Boost, il est possible de monter jusqu'à 1600W pour alimenter jusqu'à 80% des appareils domestiques de forte puissance. Cette station électrique portable dispose d'une capacité importante de. Avec le mode X-Boost, il est possible de monter jusqu'à 1600W pour alimenter jusqu'à 80% des appareils domestiques de forte puissance.

La RIVER 2 passe de 299€ à 214€



Cette station électrique portable dispose d'une capacité importante de 256 Wh et puissance de 300W. Avec un poids de seulement 3,5 kg, il est possible de l’emporter partout. Cette station électrique portable dispose d'une capacité importante deAvec un poids de seulement 3,5 kg, il est possible de l’emporter partout.

L'avis de Mac4Ever

à condition de bien choisir ses solutions solaires, de batterie et de connectivité -comme vous avez pu le lire dans notre grande série EcoTech Déjà,Il passe ce matin sous les 200€ en-ce qui n'est vraiment pas cher pour un onduleur, et n'oublions pas qu'un intègre du routage électrique et de la connectivité.Un bundle permet même d'associer, pour moins de 1400€ !Un autre bundle offreMais le. Bonne nouvelle, toutes les stations ont déjà vu leurs prix largement baisser.Contrairement à la solution Anker Solix Solarbank (voir notre test) , soit un tarif encore un peu élevé -sans compter l'amortissement des panneaux solaires.Pour résumer et pour reprendre ce que l'on vous disait déjà l'an dernier,, ce qui peut se révéler très pratique (pour passer l'aspirateur à la cave, dans le garage, alimenter des outils au fond du jardin, une tondeuse électrique, une perceuse...), qu'on est en train de tester) reste plus avantageuse financièrement et plus rapides à rentabiliser.