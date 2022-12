Produire votre électricité en 30mn ? Installation des panneaux solaires Beem Energy

plug&play

Quel prix ? Quel intérêt ?

Les pré-requis

• Avoir une terrasse, balcon, mur, ou jardin exposé au soleil (sans trop d'ombre durant la journée)

• Une bonne exposition de votre installation (On évite le Nord, mais aucun souci si vous êtes orientés Sud-Est ou Sud-Ouest)

• Une prise électrique extérieure (16A et résistante aux intempéries)

• Un réseau WiFi à portée de la prise

• Un réseau électrique aux normes (section de câble, différentiel 30mA etc.)

• Et.. c'est tout !

Déclarer l'installation en mairie si votre panneau est située à une hauteur supérieure à 1m80 du sol

• Faire une déclaration à Enedis ( si votre panneau est située à une hauteur supérieure à 1m80 du sol Tuto Beem ) pour les informer de vos équipements)

- des tournevis et/ou visseuse électriques

- du lest : parpgaing, sac de sable...

Facile à transporter

Contenu du paquet

• Vos 4 panneaux solaires

• Le système de fixation et les pare-vents

• Un micro-onduleur

• Des câbles de raccordement électrique

• La BeemBox attachée à sa prise électrique

• Une documentation complète

Etape 1 : visser les fixations

Etape 2 : placer les plaques de lestage

Etape 3 : accrocher l'onduleur

Etape 4 : accrocher les pare-vents

Etape 5 : relier les panneaux entre-eux !

Watt-Crête

Etape 6 : on branche !

Etape 7 : connexion à la BeemBox

• Vérifiez que vous avez bien un réseau en 2.4Ghz (en général, celui de la Box internet suffit. Sinon, vérifiez que votre routeur accepte les deux fréquences, 2,4Ghz et 5Ghz s'il utilise le même SSID (nom de réseau).

• Le compte de l'app n'est pas le même que celui du site (bizarre, mais bon)

• Votre numéro Enedis se trouve sur votre contrat EDF (ou autre) et je vous encourage à l'entrer dans l'application

Une application très complète

Produire

- vous n'avez pas une ombre qui traverse l'un de vos panneaux

- l'orientation est correcte

- un des panneaux n'est pas orienté dans le même sens que les autres

Pour l'hiver, l'angle par défaut proposé par Beem n'est pas réglable et pas vraiment idéal

Et après ?

Désormais, avec des solutions comme en moins de 30mn, que vous soyez locataire, propriétaire, en appartement, en maison, peu importe votre habitation. Pour répondre à toutes ces questions, n'hésitez pas à. On reviendra en détail sur les possibilités offertes par ces kits, vos objectifs de production, les gains espérés et aussi sur notre expérience à moyen/long terme avec ces produits. Avant de vous lancer dans l'installation, il faut Sur le plan légal, il faudra aussi : Enfin, il faudra Si ça vous intéresse, des dalles en béton que l'on a utilisé (dans la partie matériaux, à l'extérieur). Il faut en prendre au moins 4. , impossibles à transporter dans sa voiture, ce qui oblige à se faire livrer une palette, pour parler clairement. , qui peut non seulement transporter les panneaux facilement (ils ne pèsent que 5Kg chacun) mais aussi les placer dans un coffre de petites citadine, pour les déplacer d'une location à une autre par exemple. Autre intérêt, , certains ayant même bricolé des supports permettant de jouer les tournesols grâce à de petits moteurs et une série de capteurs. Revers de la médaille, qu'avec un seul panneau. Rien de vraiment rédibitoire, mais si vous décidez d'installer 2 ou 3 kits par exemple, vous avez vite fait de remplir votre jardin/terrasse. Une fois le carton ouvert, vous trouverez dans l'ordre : Je vous encourage à, car ils vont permettre de protéger les panneaux pendant leur fixation ! Commencez par, en faisant bien attention à ne pas les endommager. , fixés chacun avec 2 vis crantées -vous pouvez les serrer à la main, mais une petite pince est fournie pour le serrage. Attention, la partie haute des supports est à placer du côté des câbles. Indispensable pour éviter que vos panneaux ne s'envolent, sur chaque panneau. Cette fois, vous pouvez utiliser un tournevis électrique (2 vis par panneau). , car il va peut-être falloir déplacer vos panneaux (orientation, câblage...) L'onduleur est un appareil électrique capable de de la prise sur laquelle il va renvoyer le courant. Il n'y en a donc qu'un seul à fixer sur le pare-vent qui sera au plus près de la prise électrique. Là encore, tout est fourni, il suffira de deux vis + boulons, (un petit coin métallique) et, qui nécessite une petite rondelle pour éviter d'abîmer l'onduleur. Une fois l'onduleur accroché sur la pare-vent du premier panneau, (un par panneau). Cela va limiter la prise au vent et rigidifier l'ensemble. , là encore, aidez-vous d'une petite visseuse. (+/-), comme une pile classique. Il génère du courant continu, entre 0 et 300W en crête. On entend d'ailleurs souvent le terme de, qui décrit la puissance maximale que peut générer un panneau. Comme vous pouvez le voir sur le schéma électrique fourni, il suffit de. Vous ne pouvez pas vous tromper, Beem a placé des détrompeurs sur chaque câble, ce qui évite les court-circuit éventuels. Une fois tous les panneaux reliés entre eux, il faut, et celle-ci devrait revenir au premier panneau. Vous allez donc vous retrouvez avec 2 câbles libres (un + et un -) à venir brancher sur l'onduleur : avec les détrompeurs, pas de panique, impossible de se tromper ! Dernière étape,. Là encore, il n'y a qu'un seul câble (celui qui contient la BeemBox) qui doit être reliée à l'onduleur d'un côté et enfin, branché à la prise de l'autre. Si vous avez bien travaillé,, sinon en rouge. Pas de panique, cela peut prendre une petite minute, mais si la diode reste rouge, il faudra vérifier chaque branchement. Maintenant que tout fonctionne,, en scannant d'abord le QRCode présent au dos de la BeemBox. Ensuite, il y a quelques précautions à prendre : L'app va visible en laissant le doigt appuyé sur le petit soleil dans l'onglet. Si vous obtenez une valeur entre 200 et 300W vers midi, c'est que votre panneau fonctionne au top de ses capacités. , même en plein soleil, vérifiez que : Au fur et à mesure que les jours vont passer, votre production va s'affiner. Certains utilisateurs préconisent de venir, mais par défaut, Beem ne permet pas de modifier facilement l'orientation. Il faut alors créer un support ou modifier les fixations. , ce qui peut représenter une part non-négligeable de votre consommation électrique (même si financièrement, cela reste assez modeste). Evidemment, 2 ou 3 kits seront plus à même de réellement couvrir une grande partie de vos besoins (parfois jusqu'à 50-60%), mais comme nous l'avons vu en début d'article, Quoiqu'il en soit,, de quoi mettre un premier pas dans l'auto-consommation et peut-être, vous donner envie d'installer d'autres kits !