Stockage solaire Zendure SolarFlow Ace et Hyper : onduleur intégré et sortie AC + code promo

Zendure SolarFlow Ace : contre les coupures de courant

- une recharge AC des batteries depuis une prise électrique

- 2 prises AC pour une alimentation hors-réseau

SolarFlow Hyper : Ace + Onduleur intégré

Les Hypers installés sur la même phase se mettent automatiquement en réseau, unifiant leur puissance totale (0-1800W). Lorsqu'il se trouve sur des phases différentes, chaque Hyper fonctionne indépendamment, capable d'atteindre sa pleine capacité de 1200W. Cette reconnaissance intelligente des phases assure une distribution et une utilisation optimales de la puissance dans votre système électrique.

L'avis de Mac4Ever

Si vous avez suivi notre test du système Zendure SolarFlow (Hub 2000 + batterie AB2000) , vous savez que le système est l'un des plus efficaces du marché (Avec Anker Solix, dont nous avons justement testé la version Solarbank 2 il y a quelques jours).et lui offre deux fonctionnalités supplémentaires :En effet,autrement qu'en injection (désactivé en cas de coupure de courant) et il n'était pas non plus possible de les charger sur une prise électrique -uniquement avec du solaire.Les batteries peuvent également servir d'UPS (onduleur) en cas de coupure de courant, avec un délais de 3ms. Mais attention, les appareils doivent impérativement être branché sur le module SolarFlow Ace pour en profiter. Cela peut être utile pour des caméras de sécurité par exemple, qui resteront actives même en cas de coupure réseau ou du Linky.Vous pouvezni l'onduleur externe (et donc, sans panneaux solaires), mais la charge-décharge ne se fera que sur le courant AC. Un usage intéressant serait par exemple de pouvoir recharger les batteries sur le courant de nuit et l'utiliser pendant la journée (pompe de piscine, tondeuse etc.).On retrouve ici les mêmes fonctions que le SolarFlow Ace, avec. En clair, on pourra charger les batteries aux heures creuses, mais pas sortir le courant ailleurs que dans la maison le reste du temps, uniquement en réinjection.Autre différence, grâce à la technologie ZenLink,Enfin,La sortie n'est de toute façon que de 1200W dans la maison, ce qui est un peu limitant, mais c'était déjà le problème avec la solution Hub 2000 ou Solarbank 2 d'Anker . Ici, il faudra plusieurs Hyper pour mutualiser les puissances de sortie.ou qui ont éventuellement un gros différentiel entre courant de jour et courant de nuit -cette différence doit être suffisamment importante pour combler le coût du stockage, autour de 12cts/kWh.. Revers de la médaille, il ne peut pas être utilisé avec un onduleur tiers, il est donc important que les deux solutions soient proposées sur le marché.A l'arrivée, l'offre est donc très complète, que ce soit chez Anker ou Zendure, avec des. Seule limitation, je trouve les puissances de sortie encore un peu timide : on, et pas seulement 1200W. En effet, pour alimenter une voiture, une plaque de cuisson, ou même une petite pompe à chaleur, il faut au minimum 2000 à 3000W.